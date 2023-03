De Joaquin Phoenix a Catalina Saavedra: lo que viene de A24, el estudio que arrasó en los Oscar 2023

La ceremonia de los Oscar de este domingo concluyó con una ganadora incontestable, buenos discursos de agradecimiento y un puñado de récords. De ellos, dos marcas llamaron especialmente la atención.

Nunca, en las 94 ediciones anteriores del evento, una sola cinta había triunfado en cinco de las seis categorías principales de los Oscar: Mejor película, Mejor director y tres de los cuatro premios dedicados a los intérpretes, todos en manos de Todo en todas partes al mismo tiempo, que totalizó siete victorias gracias a que también sumó la estatuilla a Mejor montaje.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Y hay que viajar 64 años, hasta abril de 1959, para encontrarse con una entrega en que un solo estudio se adueñara de los cuatro reconocimientos actorales. Entonces sucedió con United Artists, la desaparecida compañía fundada por Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D. W. Griffith.

Este domingo la hazaña la logró A24, firma que, a los galardones de Todo en todas partes al mismo tiempo, agregó la distinción a Mejor actor para Brendan Fraser por La ballena. El filme de Darren Aronofsky sumó una alegría más (Mejor maquillaje y peinado), por lo que el estudio lideró la jornada con nueve premios, tres más que Netflix.

Aunque hace cinco años ya se había impuesto en Mejor película (gracias a Luz de Luna, de Barry Jenkins), la 95° edición de los Oscar lució como la consagración definitiva de la sociedad nacida en 2012. Una compañía que se ha posicionado como el hogar de directores jóvenes y con miradas frescas, películas capaces de tener un buen recorrido por festivales y también atraer a un número estimable de espectadores a las salas.

Se ha convertido en la casa de poderosas relecturas del terror (Hereditary, Viene de noche, Midsommar), lúcidas óperas primas (Eighth Grade, Native son) y estupendos largometrajes de cineastas como los hermanos Safdie (Diamantes en bruto) y Robert Eggers (El faro).

Foto: Allyson Riggs

Luego de su noche de gloria en los Premios de la Academia, ¿qué viene para A24? A continuación, un repaso por sus estrenos más próximos y destacados.

*Beau Tiene Miedo

El jueves 20 de abril llegará a cines chilenos el tercer largometraje de Ari Aster (Hereditary, Midsommar). Descrita como una película de terror surrealista, la cinta gira en torno a un hombre paranoico (Joaquin Phoenix) que inicia un sobrenatural viaje de regreso a casa después de que fallece su autoritaria madre (Patti LuPone). Los reconocidos cineastas y artistas visuales chilenos Joaquín Cociña y Cristóbal Léon (La casa lobo) trabajaron en una secuencia del filme, considerado hasta ahora el proyecto más costoso del estudio cinematográfico.

*Talk To Me

Recibida con críticas favorables en el último Festival de Sundance, la película es el debut de los australianos Danny y Michael Philippou, conocidos gracias a su canal de YouTube (RackaRacka). Los protagonistas son un grupo de jóvenes de Adelaida que deciden transformar una fiesta en una aterradora noche de posesiones gracias a la aparición de una mano embalsamada. “Los hermanos Philippou crean una experiencia de terror calculada, intensa y estimulante para la audiencia adolescente moderna”, expresó The Playlist. Se podrá ver en salas nacionales durante el segundo semestre de 2023.

*Past Lives

Elogiada ópera prima de la directora Celine Song, la película indaga en la historia de Nora (Greta Lee), una escritora de origen surcoreano que retoma contacto a través de internet con Hae Sung (Teo Yoo), un amigo de infancia y potencial interés romántico. Pese a que en el momento ella concluye que una relación no es viable, se reencuentran 12 años más tarde, cuando está casada con Arthur (John Magaro). Si bien queda mucho trecho por delante, los especialistas la postulan como una de las mejores cartas de A24 para volver a ser protagonista en la temporada de premios. Aterrizará en Estados Unidos el próximo 2 de junio.

*Problemista

Julio Torres, cocreador de la serie Los Espookys (HBO), debuta como director en esta comedia en que Catalina Saavedra interpreta a la madre del protagonista, al que da vida el mismo realizador. La película sigue a Alejandro, un inmigrante salvadoreño en Nueva York cuyo trabajo en un centro criogénico le permite conocer a Elizabeth (Tilda Swinton), una excrítica de arte que desea montar una exhibición en una galería con los cuadros de su difunto esposo (RZA). Acaba de mostrarse con buenas críticas en South by Southwest (SXSW), pero por el momento no tiene fecha de estreno en salas.

*The Iron Claw

Zac Efron encarna a Kevin Von Erich, miembro de una familia que a partir de los años 60 jugó un rol clave en la lucha libre profesional. Dirigida por Sean Durkin (The nest), la cinta revive la historia de esa dinastía con un elenco compuesto por Lily James, Harris Dickinson, Maura Tierney, Holt McCallany y Jeremy Allen White. Aún no se ha revelado ni su fecha de lanzamiento ni su posible exhibición en festivales.

*Showing Up

Luego de conseguir una nueva nominación a los Oscar, Michelle Williams estrena su cuarta colaboración con la directora Kelly Reichardt (Wendy y Lucy). La actriz da vida a una escultora que debe hacer malabares para equilibrar su existencia mientras lidia con los problemas de su familia y amigos, y los preparativos de una nueva muestra. Según apunta A24, el filme es un “vibrante y cautivadoramente divertido retrato del arte y el oficio”. Llegará a Estados Unidos el 7 de abril.

*Priscilla

Sofia Coppola pone el foco en Priscilla y Elvis Presley en su octavo largometraje como directora y guionista. La cineasta de Perdidos en Tokio (2003) adapta Elvis and me, el libro de 1985 en que la actriz y empresaria relata sus años de matrimonio junto a la voz de Jailhouse rock. Sus protagonistas son dos jóvenes promesas: Cailee Spaeny (Mare of Easttown) y Jacob Elordi (Euphoria).