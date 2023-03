Francisca Valenzuela en The Voice: “No me interesa elegir la voz más preciosa, me interesa la identidad artística”

Con 17 años de carrera, consolidados en cinco álbumes de estudio y múltiples presentaciones en festivales como Lollapalooza y Viña del Mar, Francisca Valenzuela será coach de la nueva temporada de The Voice Chile, a estrenarse el próximo domingo 19 de marzo por la señal de Chilevisión. Un desafío que la lleva a un rincón impensado hasta ahora. “Creo que es una oportunidad para ser yo como artista y como persona”, dice en una conversación con Culto.

La cantautora nacional se desempeñará en su rol junto a Beto Cuevas, Prince Royce y el “Puma Rodríguez”. Para ella, una aventura que marcará su debut en televisión abierta semanalmente. “Tomé la decisión con mucha seguridad. Como músico activo, para nosotros lo más complejo es el calendario, pero todo ha fluido”.

“He ido cobrando confianza y determinación de aspirar a cosas más grandes. Entrar a un programa como este tiene esa visibilidad y esa fuerza. Ha sido un camino muy bonito porque cuando empecé mi carrera no tenía la comodidad conmigo misma de decir: ‘Yo aparte de ser músico, tengo ganas de estar en la TV y ser visible’. Ahora sí tengo esas ganas de conectar”, continúa.

Valenzuela marcó presencia en la escena musical chilena cuando tenía 18 años. Su canción Peces, comenzó a sonar en las radios y a fines de ese año 2006, la revista estadounidense Rolling Stone la posicionó dentro de su lista de “las mejores canciones del año”. El ascenso lo consolidó con una seguidilla de éxitos; su sencillo Dulce y la publicación de su primer disco Muérdete la lengua la posicionaron como una de las artistas más reconocidas del país.

“Yo he construido una carrera como artista, compositora y cantante con mi propia identidad y a mi propia manera. Creo que esa autenticidad e identidad artística es súper importante. Eso es lo que yo puedo aportar. A mi no me interesa precisamente elegir la voz más preciosa e impecable, me interesa la identidad artística y vocal”.

Durante la conversación la artista reflexiona y dice ser testigo de cómo ha cambiado la industria musical desde que ella inició. “Lo bacán de ahora es que la personalidad y la identidad son todo. Cómo un artista conecta con su voz y logra transmitir es irremplazable. Eso es lo que yo valoro de los artistas que me gustan, ya sean desde una persona virtuosa como Ariana Grande o Mariah Carey, o sea Leonard Cohen o Charly García”.

La última temporada de The Voice contó con la participación de Cami como coach -que saltó a la fama luego de participar en la primera temporada como concursante. En su paso, la cantante de Querida rosa, fue una de las entrenadoras más criticadas en redes sociales por su labor en la toma de decisiones. Un detalle que Francisca Valenzuela tiene en cuenta. “Es imposible dejar felices a todos y creo que hay que aceptarlo. Uno siempre se encuentra con críticas y comentarios que tienen impacto porque uno no está hecho de acero. No sé si estoy asustada porque me siento cómoda y que puedo ser yo. Siento que todo es verdadero, entonces me guío por eso”.

A pesar de que Gallardo no se quedó con el triunfo en su participación como concursante, su paso por el programa la llevó a construir una de las carreras chilenas más reconocidas internacionalmente. Desde entonces, el programa de talentos no ha contado con artistas que hayan logrado lo de ella -nominaciones y presentaciones en los Grammy y Latin Grammy.

Valenzuela dice que las razones pueden ser por el tiempo que tarda en consolidarse una carrera.“Las carreras artísticas y musicales la mayoría de las veces son muy largas. Requieren un trabajo largo para tener cierta visibilidad. Hay tantas cosas que tienen que alinearse para que una carrera despegue como fenómeno. Eso no quita que participantes de temporadas anteriores forjen una carrera y el programa sea un primer paso”.

No es novedad que la escena musical chilena en gran parte hoy está dominada por el género urbano. El Festival de Viña 2023 contó con las presentaciones de Polimá Westcoast, Paloma Mami y las sorpresivas apariciones de Pailita, Pablo Chill-e, Cris MJ y Young Cister. Al preguntarle a Valenzuela si cree que esta nueva temporada contará con mayor presencia de artistas urbanos dice que podría ser algo que suceda. “Creo que lo bacán de ese género es que tiene todo un rollo estético, identitario y vocal. Estoy muy dispuesta y abierta a todo lo que llega”. “No sé cuáles serán las razones del boom, pero de seguro que es el movimiento y el sonido del momento”.

La posibilidad de incursionar en el género urbano no es algo que mire de lejos o cierre las puertas con totalidad. “Si algo he hecho en mi carrera es explorar. Hice una bachata con Abel Pintos; un bolero con Américo; una canción de dembow en mi último álbum. He colaborado con todo tipo de artistas y me encanta. En la medida que pueda sentir que puedo traer mi punto de vista e identidad a una canción o género musical, lo haré. El hecho de no hacer urbano tiene que ver con que quizás no he compuesto la canción que siento que es la más bacán para mí, o la colaboración correcta”.