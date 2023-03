Llamados a la calma y euforia marcan el show de Billie Eilish en Lollapalooza Chile

Un fenómeno, así se puede definir lo que se está viviendo con Billie Eilish, quien cierra el primer día del Lollapalooza Chile 2023 en el escenario Costanera Center. Desde antes que se iniciara su show, ya el escenario se encontraba repleto de adolescentes que iban a verla a ella.

Con 13 minutos de atraso respecto de la hora de inicio, programado para las 21.30, Billie Eilish tuvo un comienzo con baches, pero no por algo achacable a ella. fueron problemas de sonido los que complicaron el show de la estrella. Su voz se escuchaba muy baja, incluso en la transmisión por streaming. Luego de al menos 20 minutos se solucionó.

Billie Eilish. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera.

Luego, cerca de las 22.00 horas, desde la organización se pidió a los asistentes dar un paso a la derecha, por problemas de seguridad. Según comentó la organización a Culto, se debía que había muchachos que se estaban apretando y amontonando, lo que podía provocar un accidente. A eso se suma la invasión de asistentes a la sala de prensa, hecho ocurrido minutos antes.

Tras la advertencia de seguridad, Eilish cantó temas como My strange addiction, If a love you was a promise, Idontwannabeyouanymore, xanny, ilomilo, Oxytocin, My future o Better keep your head down. Además, junto a su inseparable hermano y productor, Finneas O’Connell, realizaron una sección acústica, en la que cantaron la ya clásica I love you, junto a Your Power y TV. Todo en una atmósfera más íntima y reposada, lo cual hizo que se calmaran bastante las aguas en el público. Luego, siguieron otras como Bellyache, Bored, all the good girls go to hell, everything I wanted, o la emotiva when the party’s over.