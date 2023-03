Con euforia y lenguaje de señas: Young Cister enciende la tarde en Lollapalooza

En la calurosa tarde de sábado, cuando el reloj marcaba las 15.30, apareció el joven Esteban Cisternas, mejor conocido como Young Cister, en el escenario Costanera Center, del Lollapalooza. En medio del fervor de la fanaticada centennial que se congregó sin importarle el calor ni el sol quemante en Cerrillos.

Con apenas tres minutos de retraso, el DJ encargado de musicalizar el show arrancó la intro de la presentación, animando con los primeros versos de Mosh entre los que Cister hizo su aparición, vistiendo un look cuidado con un conjunto azul con amarillo y sus características trenzas pegadas.

“Quiero una bulla Lollapalooza”, fueron sus primeras palabras, con el que marcí un inicio de manera arrolladora. Luego, hizo Ganas, que originalmente la canta junto a Julianno Sosa (aunque estuvo presente en video), la misma con que arrancó en el pasado Festival de Olmué.

Young Cister tuvo un show con alta convocatoria, con la gente cantando las canciones, ya que metió lo más conocido de su material. Es su primera vez como solista, porque en rigor, ya había estado en Cerrillos como parte del show de su socio Polimá Westcoast.

Young Cister. Foto: Pedro Rodríguez / LT.

El cantante hizo un repaso de su trayectoria, que lo ha apuntalado como uno de los referentes de la escena urbana nacional. Pasó por canciones de su último lanzamiento, el EP The Life of Xulo, de diciembre del 2022 y otras como Dolce, el tema que tiene con el trapero argentino Duki y que forma parte de su EP Lo más Xulo de tu Insta.

También Oh la la, que hizo delirar al público, también Esto no es una canción de amor, con la que colaboró con Polimá Westcoast en 2019, Debí llevarte flores del Ep The life of Xulo. Un detalle llamativo es que tuvo un asistente haciendo doblaje de lenguaje de señas, a un costado del escenario, debajo de una de las pantallas.

La efervescencia fue tal que cerca de media hora de show debió pararlo para que se le prestara auxilio a gente en las primeras filas, al parecer, desmayos. Pero no duró más de un minuto y prosiguió con Samurai, otra canción que tiene junto a Polimá Westcoast.

Un momento alto fue cuando subió Pailita al escenario con quien cantó Caminemos de la mano, la canción en que colaboraron, y por supuesto, seguida de forma efervescente por la muchachada presente. También cantaron Llámame bebé, que originalmente es colaboración de Young Cister, Pailita y Cris MJ. Luego, el magallánico bajó y se acomodó a un costado, donde se le pudo ver bailando y cantando. Mientras tanto, su colega daba cuenta de otras canciones como Sextime y Casi amor de verano (muy coreada por la fanaticada).

Young Cister. Foto: Pedro Rodríguez / LT.

Al final, sonó La terapia, acaso su mayor hit, y que le dio un 2022 bastante consagratorio. Por supuesto, la gente respondió de manera efervescente y eufórica. “Quiero que la canten como si fuera la última vez”, pidió antes Young Cister. Es que se trata de una canción tan íntima como de vocación masiva que entró sin escalas entre las más escuchadas del Top Canciones Chile de Spotify. Todo arrancó con una idea. “Yo le pedí al Magicenelbeat un beat -explicó él mismo Young Cister en entrevista a Culto-. Quería hacerlo como reggaetón old school, con acordes que transmitieran nostalgia. Siempre con un dembow duro. Él me mandó un beat muy rápido y empezamos de a poco”.

Tanto es así que el tema tuvo un remix junto a Álvaro Díaz Rodríguez y Nicki Nicole, con lo que Young Cister se encuentra dando pasos que apuntan a su internacionalización.

Su presentación en Lolla es parte de una recta ascendente, que se vio reflejada en dos Movistar Arena realizados en solitario, los pasados 7 y 8 de enero, y que fueron totalmente vendidos. En ambos llevó 14 mil personas. Todo un hito y que no habla sino de su buen momento. Además, tuvo una exitosa presentación en el Festival de Olmué, el día sábado 21 de enero.

Este show de Lollapalooza será su última presentación en mucho tiempo, porque Young Cister se enfocará en la grabación de un álbum.