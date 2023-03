Cancelan obra teatral con Willy Semler tras denuncia en fiscalía de violencia sexual y psicológica

A través de su cuenta de Instagram, una mujer de 27 años que en la plataforma se hace llamar Grapevinegirl Arias realizó hace tres días una serie de denuncias contra el actor Willy Semler (64). Entre ellas, lo acusa de violencia psicológica y sexual.

Contactada por Culto, la involucrada pidió reserva de su identidad y se presenta con el nombre de La Curura. Tiene 27 años, es agente cultural y autora del libro La mujer en espiral.

Conoció a Semler al comienzo de la pandemia, ya que lo contactó con fines laborales. La relación se estrechó, se convirtió en su asistente personal y, de acuerdo con lo que compartió con este medio, generaron una “relación de dependencia”.

Lluvia constante, obra de Teatro Zoco protagonizada por Semler. Fotografìa de Daniel Corvillón

“Él me violentó sicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocial que me llevó a desarrollar una relación anormal con él”, asegura.

Luego sigue: “En diciembre me enteré de que estaba embaraza de Willy, tengo cuatro meses”.

La denuncia la puso el 20 de marzo en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamiliar, y el 23 de marzo en la 1° Comisaría de Stgo, por violencia psicológica.

“Él jamás puso en duda la paternidad de nuestro hijo, de hecho él escogió los nombres que le pondríamos”, agrega.

“No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que el me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”.

La denuncia también ingresó en febrero a la comisión de género de los dos organismos que agrupan a los actores y actrices del país, Chileactores y el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte). En ambos casos, tal comisión ejecuta un protocolo en que se encarga de recibir las denuncias de personas que se declaren víctimas de violencia, se les ofrece asesoría legal y psicológica y, a partir de lo que resuelva la justicia, se determina la sanción contra el asociado.

Frente el hecho, el teatro Zoco decidió cancelar la actual temporada de la obra Lluvia constante, en la que Semler era el protagonista junto a César Sepúlveda. El exitoso montaje había estrenado su segundo ciclo el pasado fin de semana y tenía contemplada una función justo esta noche. La temporada se iba a extender hasta el 16 de abril.

Lluvia constante, obra de Teatro Zoco. Fotografìa de Daniel Corvillón

“A contar de hoy, 25 de marzo, se cancela la temporada de Lluvia Constante prevista hasta el 16 de abril próximo. Quienes hayan comprado sus entradas en Punto Ticket, desde la misma plataforma les escribirán a sus correos para la devolución del dinero”, es la declaración que hace el recinto en su página web.

La obra está basada en A steady rain (2007), pieza que remeció la escena teatral estadounidense. Escrita por el guionista Keith Huff, reconocido por su trabajo en series como House of cards y Mad men, la entrega no sólo dio una nueva perspectiva a los dramas policiales. También referenció una de las aristas del caso de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más famosos del país norteamericano y que ha calado hondo en la cultura popular.

Corría 1991 cuando la policía de Milwaukee recibió la denuncia. Una llamada los alertó sobre un joven vietnamita de 14 años que deambulaba desnudo y visiblemente drogado. Las sospechas de los vecinos cayeron sobre Dahmer, pero los patrulleros que llegaron al lugar optaron por creer en la versión del asesino, que aseguró ser la pareja de la víctima y que todo se trataba de un mal entendido. Un error que horas después decantaría en la muerte del joven y en una de las aristas más insólitas del expediente del caníbal.

Lo de Huff profundiza en la historia y relación de aquellos policías, compañeros, prácticamente hermanos, y la profunda crisis personal que atraviesan. Un escenario que no sólo afecta su carrera, sino también su amistad e incluso su escala de valores.

En la versión criolla, Semler es el encargado de encarnar a Denny, el policía temperamental y que contrasta con su par Joey, interpretado por Sepúlveda

Contactado por Culto, Semler no respondió ni los llamados telefónicos ni los mensajes de este medio.