“Ha sido un duelo a muerte”: Claudia Conserva anuncia documental sobre su tratamiento contra el cáncer con conmovedoras imágenes

La animadora Claudia Conserva ha reaparecido en redes sociales para dar cuenta de un proyecto profesional inminente que se cruza con lo humano: está preparando un documental respecto a su tratamiento para enfrentar el agresivo cáncer de mama que la afecta.

La pieza, que lleva por nombre Brava, será emitida por TVN, lo que a su vez también fue confirmado por la red estatal en la noche de este jueves 30 para el lanzamiento de sus novedades 2023.

“Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento”, reveló Conserva en su cuenta de Instagram.

“Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el Cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad”, agregó.

“Este documental se llama ‘Brava’. Agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla, para poder repetir, urgentemente, que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida”, concluyó la animadora.

Por su parte, la red pública confirmó el registro a través de un comunicado. “Una de las sorpresas y novedades que más llamó la atención fue el anuncio de ‘Brava’, un registro en primera persona de Claudia Conserva mientras enfrenta su difícil cáncer”, publicó la estación en sus redes sociales, junto a dos inéditas imágenes que muestran los difíciles días de la animadora.

La fecha de estreno aún no ha sido confirmada.

En los adelantos, se ven secuencias conmovedoras. Por ejemplo, en primer plano, la conductora dice “el cáncer es un drama familiar”.

En otras, se enfoca a su marido, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, a quien le dice “¿no quieres decirme nada?”, y él le responde “todo va a estar bien”.

Luego, se ve al rostro de TV+ dando cuenta de sus náuseas y manifestando, en medio de un gran llanto, que “me da lo mismo todo hoy”.

Puedes ver el adelanto del documental aquí.