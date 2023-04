Show extensos e “implacables” nuevas canciones: así es el concierto que The Cure traería a Chile

El eventual regreso de The Cure a Chile, el que sería programado hacia fines de este año, se enmarca en la gira mundial que ha llevado a por varios puntos al legendario grupo liderado por Robert Smith, uno de los nombres definitivos del new wave y el dark.

Todo arrancó el pasado 6 de octubre con un show en la lejana Letonia. Esa noche además marcó el regreso a la formación del guitarrista y tecladista Perry Bamonte, quien integró las filas entre 1990 y 2005, cuando fue expulsado junto a su hermano Daryl y al tecladista Roger O’Donell, en un episodio que nunca quedó suficientemente claro, al estilo The Cure.

A tono con lo que han hecho en el resto de la gira, en esa jornada presentaron un set de 25 temas, en que repasaron varios de los imprescindibles del grupo, como Lullaby, Trust, Fascination Street, A Forest, Friday i’m in love, y otros tantos menos evidentes, como Plainsong y Push.

En ese primer show también se marcó otro detalle que se ha repetido a lo largo de la gira. El grupo estrenó dos canciones inéditas, Alone y Endsong. No han sido las únicas. A la fecha, The Cure ha presentado en directo cinco nuevas composiciones: A fragile thing, And nothing is forever y I can never say goodbyem, las que se suman a las dos ya mencionadas.

Estas serían parte de Songs of a lost world, el esperado nuevo álbum del grupo, el primero desde 4:13 dream (2008). El título de alguna forma denota su tono oscuro. Según Robert Smith, el álbum “es bastante implacable, lo que atraerá a la audiencia más dura, pero no creo que obtengamos ningún sencillo número uno ni nada por el estilo”. Para el deleite de los fans más militantes, el líder detalló que el trabajo suena “más como Disintegration (1989) que como The head on the door (1985)”.

De hecho, son las nuevas canciones las que concentran la atención de las reseñas y críticas musicales. “Uno de los enigmas centrales del canon de The Cure ha sido durante mucho tiempo cómo un hombre felizmente casado con su novia de la infancia durante tantos años podría estar tan desgarrado por la angustia romántica. (A lo que la respuesta siempre es: le pagamos a esta gente para que sea creativa). Una de las nuevas canciones que The Cure toca esta noche es And nothing Is forever, cuyo título ambivalente disfraza otro sentido devocional a, presumiblemente, la amada de Smith”, escribió Kitty Empire, la reseñista de The Guardian tras ver el grupo en Leeds.

Este tramo europeo incluyó presentaciones en Suecia, Noruega, Finlandia, República Cecha, Hungría, Croacia, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Francia, España y por cierto, Reino Unido. En algunos shows, que en promedio se extienden por dos horas y media, han sobrepasado la treintena de canciones, en otros hacen unas 28. Como sea, son sets de larga duración. Los arranques tienden a repetirse entre Alone, Pictures of you y A night like this, mientras que en el cierre pasan temas como In between days, Just like heaven y Boys don’t cry.

Para mayo, se espera el arranque del tramo norteamericano de la gira mundial, una novedad ya que no tocaban en EE.UU desde 2016. Ya están en agenda las 30 fechas que se inician en el Smoothie King Center de Nueva Orleans el 10 de mayo, a las que seguirán paradas en Austin, Phoenix, San Diego, Seattle, Vancouver, Chicago, Boston, Filadelfia, Tampa y muchos más, antes de cerrar en el Miami-Dade Arena de Florida el 1 de julio, en pleno verano boreal.

El anuncio de los shows en Estados Unidos ha estado marcado por la guerra intestina desatada por Robert Smith con Ticketmaster, a causa del tema de los cargos por servicio, los que ha calificado de abusivos y exagerados, obligando a la empresa a realizar un reembolso a quienes compraron localidades.