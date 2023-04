“Mi lado protector es letal”: Pedro Pascal habla de su hermana Lux y recuerda a su mamá

Posicionado en el mejor momento de su trayectoria, Pedro Pascal protagoniza una nueva portada en Estados Unidos. El actor de The last of us fue elegido para encabezar la nueva edición de la revista Esquire, con una sesión de fotos y un título sugerente en la tapa: El peligrosamente encantador Pedro Pascal.

Junto con ahondar en sus proyectos más recientes, en la entrevista profundizó en sus orígenes y en su costado más personal, incluyendo la relación con su hermana Lux y la pérdida de su mamá, Verónica Pascal, fallecida en el año 2000.

“Ella gobernó la casa de inmediato”, dijo sobre su hermana, también actriz y nacida en 1992. “Cuando mi hermana mayor y yo llegábamos de visita, éramos como intrusos. Nuestra madre era su madre, pero pensar que teníamos derecho a la atención de esta mujer de alguna manera era absurdo”.

Tras vivir en el exilio, parte de la familia Balmaceda Pascal regresó a Chile y la otra se quedó en Estados Unidos, donde el intérprete de The Mandalorian permanecería para intentar consolidar una carrera profesional como actor.

El clan fue golpeado por la muerte de su progenitora a comienzos de 2000, cuando Pedro tenía 24 años y vivía lejos de sus papás y dos hermanos menores. “Eran niños muy pequeños, mucho más jóvenes que yo y mi hermana mayor, así que incluso si no hubieran perdido a uno de sus padres, nos sentiríamos paternales con ellos. Y no pensé ingenuamente que podría llenar un espacio como ese, pero siempre quise decir: estoy aquí”.

En la conversación con la revista, Pascal reveló que pensó en Verónica en los días previos a su exitosa participación en Saturday Night Live, el 4 de febrero pasado, cuando se cumplieron exactos 23 años desde su muerte.

“Me aguardaba ese terror, ese miedo práctico de fracasar frente al mundo. Y luego hablé con ella y fue realmente reconfortante. Me di cuenta de que sería bueno hablar más con ella”, indicó, revelando las palabras que le dedicó: “Te amo. Te extraño. Gracias. Tengo miedo. Me encantaría que me ayudaras a creer en mí mismo, porque sé que lo haces”.

Por otro lado, Pascal fue algo más esquivo al hablar de Lux y su identidad sexual en un momento en que en Estados Unidos se buscan aprobar leyes en contra de los derechos de la comunidad trans.

“No me gustaría hablar en su nombre, pero ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero yo la necesito más de lo que ella me necesita a mí”, expresó.