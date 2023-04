Wes Anderson, Ken Loach y presencia récord de mujeres: las películas que van a Cannes 2023

Luego de confirmar los regresos de Martin Scorsese y Pedro Almodóvar, el Festival de Cannes desplegó el listado de películas que compondrán la selección oficial de su edición 2023, que se desarrollará entre el 16 y 27 de mayo.

Una de las novedades de la jornada es que, por primera vez, seis directoras competirán por la Palma de Oro, superando el número del año pasado (cinco). El grupo lo componen la italiana Alice Rohrwacher, la austríaca Jessica Hausner, la tunecina Kaouther Ben Hania, las francesas Catherine Breillat y Justine Triet, y Ramata-Toulaye Sy, cineasta de origen senegalés y francés que arriba con su primer largometraje.

El anuncio realizado por Thierry Frémaux, delegado artístico del certamen, detalló que también se presentarán los nuevos trabajos de Wim Wenders, Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan, Ken Loach y Hirokazu Kore-eda, todos ganadores de la Palma de Oro en ediciones anteriores. Otros insignes son el finlandés Aki Kaurismäki, el chino Wang Bing y el italiano Marco Bellocchio.

El cine estadounidense dice presente a través de Asteroid City, cinta de Wes Anderson ambientada en una desértica ciudad que cuenta con las actuaciones de Jason Schwartzman, Scarlett Johansson y Tom Hanks, y May December, drama de Todd Haynes (Carol) que reúne a Natalie Portman y Julianne Moore. Envuelta en misterio, también llega The zone of interest, lo nuevo del inglés Jonathan Glazer (Under the skin).

En tanto, el cine chileno vuelve a la sección Una cierta mirada tras 12 años. El aterrizaje local es a través de Los colonos, ópera prima del director Felipe Gálvez sobre el genocidio selk’nam en el Chile de comienzos del siglo XX. El cineasta ya participó en Cannes en 2018, pero con un cortometraje (Rapaz) y en la Semana de la Crítica, uno de los apartados paralelos del evento.

Gálvez y el equipo del filme llegarán a la alfombra roja de la Costa Azul, tal como Pedro Pascal, quien participará del estreno mundial de Extraña forma de vida, el corto en que Almodóvar le da su propia lectura al western.

Una de las sorpresas del día es que, por ahora, Killers of the Flower Moon no aspirará a la Palma de Oro. Frémaux aseguró que envió una invitación a Scorsese y Apple para que esté en la competencia principal, pero que por ahora no ha recibido respuesta.

Sí es una certeza que se proyectarán fuera de competencia Indiana Jones y el dial del destino, la serie de HBO The idol y Jeanne du Barry, cinta francesa con Johnny Depp que ejercerá como película de apertura.