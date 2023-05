Crítica de discos y singles de Marcelo Contreras: los logros de Beach House y The Hives, el tropiezo de The National

*The National - First two pages of Frankenstein

El noveno disco de uno de los reyes indiscutidos del indie rock, The National, es una obra algo trabada en cuya génesis hubo un bloqueo creativo del cantante Matt Berninger, complicado para desarrollar textos y melodías producto de un periodo depresivo. Superada la crisis, The National arropó el material de Berninger, que suele coescribir con su esposa Carin Besser desde 2007, con una música suscrita a unos patrones austeros, como si ninguna de las partes -voz e instrumentación- se atreviera a romper cerco alguno, un tanteo eterno sin muchas derivadas.

Las canciones van en línea recta con muy ligeras pendientes y sorpresas. Los momentos más audaces en términos melódicos los aportan ilustres invitadas como Taylor Swift y su desdoblamiento coral en The Alcott, y las hermosas armonías de Phoebe Bridgers en This isn ‘t helping. Grease in your hair también merece mención por su progresión de estadios, aunque nada excepcional. Esta construcción irresoluta donde la música suma capas y la voz no da con un dibujo para atesorar, convierte a First two pages of Frankenstein en una experiencia inocua. Un acto repetido sin chispa a distancia de la intensidad de otros días.

*The Hives - Bogus Operandi

The death of Randy Fitzsimmons es el primer álbum de The Hives en 11 años, grabado en Estocolmo en un estudio propiedad de Benny Anderson de ABBA. Ha sido descrito como un link a los discos que publicaron a comienzos de milenio, cuando los suecos encarnaban la amalgama perfecta de punk, garage y pop que necesitaba el retro rock liderado por The Strokes y The White Stripes, con territorios nostálgicos perfectamente repartidos sin amenazas de invasión, porque el pasado es una cantera lo suficientemente generosa para alimentar a todos.

El single Bogus Operandi adelanta este regreso que se publicará íntegro el próximo 11 de agosto. The Hives imprime dramatismo desde el primer segundo, un paneo por el voltaje de los instrumentos conectados a la corriente despachando golpes que calientan el ambiente, como si se tratara de un luchador rumbo al cuadrilátero. Por 45 segundos hay solo estos latigazos de guitarra, bajo y batería, cruzados por un riff que desafía a un duelo como un spaghetti western sabático, hasta coger vuelo en un ritmo robótico y ajustado. Los rasgos siguen siendo encantadores, perfectamente afilados, sin atisbo de ensayar novedades. Cuando se da en el clavo, la fidelidad es un mérito.

*Beach House - Become

Las canciones de este EP fueron parte de las sesiones del aclamado álbum doble Once twice melody publicado el año pasado, pero quedaron fuera por no encajar en su esfera. En palabras del dúo de Victoria Legrand (voz y teclados) y Alex Scally (guitarra, teclados, coros), este material posee un sonido más “sucio” y “espacioso”. El segundo calificativo calza, no así el primero.

Al contrario. Los títulos irradian una luminosidad otoñal, o el brillo de una mañana costera donde batallan la bruma y el sol. American daughter emerge con un sinte hipnótico plegado a una guitarra cristalina. “And to know her is to love her”, desliza un verso, una cita al primer éxito de Phil Spector adaptado bajo ese título por The Beatles, todo un homenaje a la raíz del dream pop. Devil ‘s pool es un bolero de guitarras lánguidas sobre una base electrónica vintage para un relato romántico entre drogas y hospitales. Holiday house es una colección de imágenes vacacionales en sepia, fundidas en un guitarreo playero hacia el final. Black magic se ofrece cándidamente en un bello manto de acordes cristalizados, cantando sobre magia negra. El cierre con Become tiene vocación orquestal y cósmica, un gran punto final para estas canciones que ofrecen una luz oblicua y arrulladora.