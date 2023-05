Descifrando a Pailita, el “niño bueno” de la música urbana: ¿le afectará en su imagen su altercado con Carabineros?

Es probablemente uno de los nombres más reconocibles de la escena urbana chilena, pero esta mañana hizo noticia por un episodio ajeno a las novedades discográficas. Pailita, uno de los ídolos del género gracias a hits como Dímelo Ma (junto a Marcianake), Na na na y Parcera, fue detenido durante esta mañana, según informó Carabineros.

La información policial preliminar, detalla que el cantante de 23 años fue fiscalizado alrededor de las 4.30 de la madrugada de este lunes, en la intersección de Antonia López de Bello con Pío Nono, pleno barrio Bellavista.

Pailita, cuyo nombre real es Carlos Raín Pailacheo, iba a bordo de un convertible marca Audi sin la correspondiente placa patente. En la ocasión iba acompañado por otras tres personas, entre estas, su mánager, Fabián Pizarro Castillo (24), quien habría sido el conductor del vehículo.

Pailita junto a su madre en foto de sus redes sociales.

Carabineros detalla que los fiscalizados se ofuscaron ante el procedimiento y la inminente infracción. En ese momento, habrían proferido insultos y amenazas, pero la situación escaló en tensión. Según la información, el conductor (el mánager del artista) le habría pedido al acompañante (Pailita) que grabara los rostros del personal policial ya que “los iba a funar por instagram”. Allí, se procedió a la detención y el forcejo que dejó solo lesiones leves en la mano derecha del uniformado, identificado como el Cabo 2do. Manuel Cortez Candia.

“Se produce un altercado en el cual hay amenazas por parte de ambas personas hacia al personal de Carabineros. Se produce un forcejeo, resultando un carabinero lesionado a raíz de esta acción y también una persona que fue detenida. Ambos con lesiones leves”, señaló el comandante Miguel Álvarez.

Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio público. Así, la Fiscal Maria Cecilia Pino Aguilera instruyó que ambos sujetos pasen al segundo control de detención agendado para el bloque de esta tarde en el Centro de justicia. Respecto a los cargos, el mánager sería imputado por faltar respeto a la autoridad y maltrato de obra a Carabineros de servicio (es decir, las lesiones) mientras que el hombre de Llámeme bebé, solo por los cargos de faltar respeto a la autoridad. La Fiscalía informó que el artista registra dos hechos anteriores por falta de respeto a la Autoridad Pública.

“No debería afectarle mucho”

El episodio pone en tensión la imagen pública del artista. En el medio, Pailita es considerado uno de los nombres transversales del mundo del trap, gracias a su imagen familiar y positiva. En sus redes sociales comparte a menudo imágenes junto a su madre (de hecho, suele llevar un colgante con su imagen), lo que marca un contrapunto con otros artistas urbanos que suelen llevar mucho más evidente su impronta callejera y barrial.

Esa fue la razón por la que Pailita fue considerado, por ejemplo, en la parrilla de la segunda noche del Festival de Las Condes, el pasado 28 de enero, tal como lo detalló la organización a Culto en su momento. Ya venía de presentarse en la Teletón junto a Polimá Westcoast, con quien interpretó el hit Ultra Solo, incluso en el bloque de inauguración, lo que marca su valoración en la industria.

Pailita durante su presentación en el Festival de Las Condes

La carrera musical de Pailita viene en franco ascenso. No solo porque en el verano tuvo participación en eventos masivos, como los Festivales de Las Condes y Viña (donde fue invitado de Polimá Westcoast), o en Lollapalooza, con una masiva concurrencia. También se desplegó en una gira nacional y luego agotó las entradas para su primer Movistar Arena en solitario (4 de junio), lo que motivó la apertura de una nueva fecha, para el día 5 de junio. El pasado 15 de diciembre, ya había sido parte del show Ultra Solo, junto a Polimá, en un espectáculo 360º, que tuvo éxito de público.

Pero no es primera vez que Pailita se ve involucrado en episodios de alta tensión. Lo más reciente fue en febrero pasado, durante el Festival de Viña del mar. Allí, se habría molestado con la alusión que le hizo el comediante Fabrizio Copano, durante su rutina. En privado, fuentes vinculadas al evento, cuentan que en aquella ocasión, Pailita habría intentado subir “muy ofuscado” al escenario para agredir al comediante.

Sin embargo, entre los encargados de seguridad y la gente de producción, apelando a la calma, lograron contenerlo y bajarlo. De hecho, para evitar un enfrentamiento directo se optó por sacar a Copano por una salida alternativa apenas terminó su presentación. Horas más tarde, cuando fue consultado por los medios, Pailita desmintió lo ocurrido.

Pailita fue invitado a la presentación de Polimá Westcoast en la reciente edición del Festival de Viña del Mar. FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

Quienes conocen el medio, ponderan el impacto de la reciente detención en la carrera de Pailita. Un asunto complejo, dado que varios artistas urbanos han tenido encontrones con la Ley (de Pablo Chill-E a Julianno Sosa, quien incluso llegó a cumplir pena de cárcel por 5 meses en EE.UU). Sin embargo, para Diego González, del programa Urbanos a prueba de la señal online de CHV, no debiera repercutir en mayor escala. “Yo creo que eso solo le afecta a un área de su público, el más comercial que lo ha conocido con los últimos éxitos, Ultra solo, Parcera, pero el fanático que lo sigue desde que empezó, es un fan que está acostumbrado a música más calle, entonces no le afectan este tipo de noticias”.

González marca un punto respecto a lo que sucedió hace un tiempo con el polémico live de Cris MJ, en que exhibió un arma de fuego, una airsoft, tras ser denunciado por el productor de un evento en Iquique por no presentarse. “Eso ya fue más problema de él si la embarra, pero lo de Pailita no debería afectarle mucho porque todos sabemos que vienen de la calle, desde abajo, no son niños buenos. La imagen de Pailita de niño bueno se la hace la gente, los medios, pero él es una persona común y corriente. Muy buena persona, eso sí, pero no tiene por qué ser él el ejemplo para la sociedad”.

Opinión similar es la de Don Lota (Rodrigo Ruiz Garcés), quien con su experiencia de haber sido editor de espectáculos de La Cuarta, hoy encabeza Alto en flow, primera revista chilena especializada en música urbana. “Pailita es humano, un control policial es una situación cotidiana, a cualquiera podría tocarle -dice-. Hoy, lo más complejo para él, es ser Pailita y todo lo que eso conlleva y representa. Todo tiene que ver con lo que él es como figura pública. Es cierto que ha vendido una imagen de “chico bueno”, pero una pasada por la comisaría no debiese afectar su imagen, sobre todo si lo hizo en defensa de su honra y de su persona, ante el supuesto bullying recibido por los carabineros que lo controlaron. Todo va a depender de cómo logre traspasarlo a sus fanáticos, ya que ese ha sido uno de sus puntos flacos cada vez que ha tenido que explicar y encarar otras situaciones comprometedoras”.

Por su lado, el crítico musical de La Tercera, Felipe Rodríguez, remarca el contexto social. “Creo que pese a que estamos en una época extrañísima donde no se puede hablar nada malo de los Carabineros -y muchos olvidan a los tuertos del estallido y el millonario desfalco de integrantes de esa institución al Estado chileno-, el problema no lo afectará mayormente”, asegura. “Pailita siempre me ha parecido como esos jugadores de fútbol que sueñan con sacar a su mamá y sus hermanos de barrios complicados y agradecen a Dios cada cosa buena q les sucede, pero como todas las figuras del género se obnubilan con los autos de lujo y los millones. Con el tiempo, será un desliz anecdótico”.