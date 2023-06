We Are The Grand firma inesperada colaboración con Ceaese antes de presentar su nuevo disco

La banda nacional We are the grand presenta Ten Fe, una colaboración junto a Ceaese que amplía el espectro artístico de ambos proyectos. “Es una canción que tiene que ver con ese sentimiento que pese a que las cosas estén mal, grises o sombrías, uno siempre encuentra belleza y esperanza en esos estados”, cuentan los músicos que siguen puliendo esta esperanzadora nostalgia que los caracteriza.

Ten Fe estaba gestándose cuando Sebastián Gallardo se animó al autotune, abriendo todo un nuevo camino para abordar la canción. “Pensamos en Ceaese porque es un artista que admiramos mucho, muy versátil y talentoso, que veníamos escuchando desde hace algunos años. Viene de un mundo distinto pero compartimos un montón de cosas y eso hizo fácil el trabajar juntos. Él aporta mucha frescura a la canción mediante frases muy directas y profundas, además de líneas melódicas muy memorables”, agregan.

Por su lado, Ceaese detalla sobre la colaboración: “Es muy gratificante poder experimentar con otros ritmos y conocer nueva gente. No hay que tener miedo a probar cosas distintas, yo creo que la mezcla funcionó de forma perfecta. Son una banda que respeto mucho por su trayectoria en el indie y el rock, que son sonidos que se han estado repitiendo en lo último que he trabajado. Es un estilo que me gustaría llegar a realizar. Esta canción hermosa que hicimos es parte de eso. Es una canción bien elaborada, con un recurso como el autotune tan característico del urbano pero con una mezcla muy bien hecha”.

Ten Fe, además, presenta un clip que reinterpreta una sesión en vivo pero agregando el componente cinematográfico, a cargo de la directora Javiera Aguirre.

La canción es el nuevo adelanto de El niño que vivía entre sombras, el nuevo álbum doble de We arte the grand. La primera parte de este trabajo, el cuarto de la carrera de los chilenos, se presentará este 23 de junio en Club Chocolate. Las entradas se pueden adquirir vía Passline.