Inteligencia Artificial ¿aporte o un peligro para la música?

Como una “computadora musical” era presentado el Mellotron en un spot británico de 1965. Este era un voluminoso teclado de madera que se había inventado con la premisa de reemplazar a una orquesta, para lo cual disponía en su interior de una serie de cintas pregrabadas con diferentes sonidos de instrumentos (vientos, bronces, etc), las que se disparaban desde las teclas. Algo así como los samplers modernos o digno de la Inteligencia Artificial (IA) de nuestros días.

El invento rápidamente desató curiosidad y temor. El sindicato de músicos británicos intentó prohibirlo sin éxito, arguyendo que ese aparato extraño podría llegar a reemplazarlos. Pero los músicos pop ni se amilanaron y rápidamente lo incorporaron a sus grabaciones. Desde Graham Bond, pasando por Brian Jones de los Rolling Stones y como no, The Beatles, quienes le sacaron provecho en la legendaria introducción de su sencillo Strawberry Fields Forever (1967), tocada por Paul McCartney.

Justamente, el ex Beatle hizo noticia hace algunos días por anunciar al mundo una novedad. A fin de año se publicará una “última” canción de los Fab Four, trabajada a partir de una añosa grabación de John Lennon de baja fidelidad (de la que no se conoce el título, pero se especula que es Now and then), la que se rescató gracias a la Inteligencia Artificial. Una tecnología que hasta ahora no solo ha permitido limpiar antiguas grabaciones, sino también realizar improbables cruces entre artistas ya fallecidos (como poner a Freddie Mercury a cantar cosas de los Beatles por ejemplo). Otras, como la venezolana Arca han desarrollado remezclas de su música a partir del uso de tecnologías dotadas con IA. Mientras, la canadiense Grimes lanzó a comienzos de mayo su proyecto de plataforma Elf.tech que permite a los usuarios crear canciones generadas por IA ocupando muestras de su voz, a cambio del 50% de las regalías de la grabación.

La IA está aún asentándose en la industria musical. Por eso, preguntamos a varios artistas y comunicadores: a partir del anuncio de McCartney de recuperar una “nueva” canción de los Beatles gracias a la IA, ¿cuánto le puede aportar la IA a la música?¿es una herramienta creativa o no ha sido aporte hasta ahora, sino más bien un peligro?

Los músicos chilenos y la IA

La cantautora Camila Moreno, es una de las artistas más inquietas de la última década. Ha plasmado su visión creativa no solo en discos, sino además en videoclips, historietas virtuales y otros artefactos. Ante la inquietud, reflexiona: “Pienso que es algo que está por verse. De todos modos este temor a la I.A creo que finalmente es un temor a lo humano, somos nosotros quienes la creamos. Encuentro raro que no le encarguen a esta tecnología hacer cosas importantes como detener el cambio climático, limpiar los océanos, ayudarnos a ser una mejor humanidad para el planeta. Creo que es una linda iniciativa de McCartney, es como tener la posibilidad de hacer magia, de hacer un hechizo y hacerle un truco al tiempo ¿acaso tú no harías magia para reencontrar la voz de tu amigo?”.

Camila Moreno

Desde la vereda del hip hop, un género entroncado con la mezcla de sonidos sin prejuicios, el rapero Ceaese, de larga trayectoria en la escena, marca alguna aprensión. “Si McCartney pudo reunir a los Beatles para una nueva canción, esto no tiene límites. Es un arma de doble filo, nos puede dar muchos beneficios, pero depende de cómo se use también puede jugar en nuestra contra. Nos puede reemplazar en un futuro cercano, aunque la música orgánica nunca se va a poder igualar. El transmitir un mensaje desde tu corazón no lo puede hacer un robot o una IA”.

Ceaese

La joven cantautora Karla Grunewaldt, se ha hecho un nombre gracias a su disco debut Para existir (2021),en que desarrolla lo que llama “pop mágico” con influencias de Billie Eilish y Florence & the Machine. Al atender a Culto, realiza un balance. “Esta IA puede volver tangibles muchas cosas que imaginamos, nos ayuda a concretar ideas y en ese sentido es un buen complemento de la creatividad humana. Es lo que se hace en la producción musical cuando uno tiene que acudir, por ejemplo, a generar violines o pianos de manera artificial, sonoridades que no siempre se pueden conseguir de manera 100% orgánica. Pero siento que la IA no sustituye la expresión emocional que generamos los humanos. Cuando yo escucho voces producidas por IA, siento esa falta de emoción y de fluidez, el saber que no es un canto humano genera una desconexión”.

Karla Grunewaldt

La artista además apunta a la regulación, considerando el asunto de los derechos de autor, como en aquellos tracks en que se recrean voces de cantantes fallecidos. “Es importante que no se pasen a llevar los derechos de un artista, es decir, que el uso de su voz sea autorizado, porque pueden crearse cosas maravillosas que te ayuden a promocionar tu trabajo, pero al mismo tiempo también se puede utilizar de manera peligrosa, usando tu voz para cosas que no te representan. No es que la IA sea mala o buena, pero tiene que regularse sí o sí”.

Con su habitual interés por la contingencia, el cantautor Cristóbal Briceño, uno de los más inventivos de la década, gracias a su extensa producción de canciones repartida en sus variados proyectos (de Ases Falsos a sus discos solistas), dice que ha reflexionado sobre la IA. “Yo pienso que la IA va a desarrollar un espejo exacto de la humanidad, porque aprende de la imitación -dice a Culto-. Las baterías programadas ahora tienen como un factor humano que tú le puedes poner para que se equivoquen un poquito o se salgan un poquito del tiempo. Pero yo estoy a la espera que resuelvan cosas más urgentes, como la optimización de los recursos naturales, la limpieza del agua, o el otro día vi una IA que era capaz de traducir y emular el tono de tu voz para imitar la intención”.

Cristóbal Briceño. Foto: Cristóbal Llanos

Con todo, Briceño dice estar tranquilo. “A mí no me preocupa perder mi trabajo, como le pasa a muchos músicos que tienen cierto temor a ser desplazados. Pienso que lo mejor que podemos hacer es humanizar más la música, la grabación y la composición”.

La cantante Macarena Campos, conocida por su alias Masquemúsica, que desde 2020 ha trabajado una carrera en solitario tras años como apoyo en variados proyectos, apuntó sobre las posibilidades creativas de la IA. “Creo que puede aportar desde un lado exploratorio. Lo de Paul McCartney creo que es fantástico para que podamos escuchar esta pieza en una calidad increíble. Va a permitir hacer música desde lugares impensados, hacer duetos, demos de grandes artistas que andan perdidos los vamos a poder escuchar con una calidad increíble de cosas que quedaron en el estudio”.

Másquemúsica.

También aborda los temores. “La gente que lo ve como un peligro es cuando ya aparecen artistas de IA, cuando empiezan a crear canciones y se pierde la originalidad y la creatividad. Pero si es para generar un sonido que quedó perdido, puede ser un aporte. Hay artistas diciéndole a los fans que creen canciones, que mezclen canciones, no sé si ha pasado. Esto de escuchar a Homero Simpson cantando canciones populares también es divertido, pero mientras no mate la creatividad de los artistas y sea un aporte, siempre va a estar bien la tecnología”.