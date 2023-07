De Lana del Rey a Peso Pluma y Depeche Mode: los mejores discos del primer semestre de 2023

Depeche Mode - Memento Mori

La muerte de un integrante siempre es un golpe para una banda. Más si se trata de uno de sus fundadores. Así le ocurrió a Depeche Mode con la sorpresiva partida de Andy Fletcher en mayo de 2022. Un golpe que por poco no mandó a la lona a Dave Gahan y Martin Gore, lo que va quedando del grupo. Con horas de estudio ya reservadas, siguieron adelante. El resultado está en las 12 canciones de Memento Mori. En general, se trata de un material oscuro, pero equilibrado, en que la voz se escucha tan etérea y dramática como en sus mejores tiempos. Así, se trata de un tributo elegante y atormentado al compañero que ya no está. Una manera de invocar el alma del grupo. Para el señero NME es su mejor álbum del siglo XXI.

Alex Anwandter - El diablo en el cuerpo

Como “inmisericordemente bailable” calificó el chileno Alex Anwandter a su cuarto disco en solitario, El diablo en el cuerpo. Un trabajo escrito y compuesto durante los días de mascarillas y cuarentenas, que destila la necesidad del reencuentro con el contacto social. Por ello, el álbum despliega un repertorio de canciones diseñadas para la pista con la habitual artesanía de Anwandter para mezclar beats y pistas de ritmo deudoras del house. Destacan cortes como Maricoteca, Qué piensas hacer sin mi amor y Precipicio, pero también hay un momento para la reflexión contingente en Balada de la impunidad, que retoma el interés del músico por el proceso social chileno, allí donde lo había dejado en Paco Vampiro. Es probablemente de los mejores trabajos chilenos del año.

Lana del Rey - Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd

Con su habitual gusto por el misterio, Lana del Rey regresa tras lanzar dos producciones en 2021. A diferencia de sus últimos trabajos, en Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd, que hace referencia a un túnel cerrado al público en el centro de Long Beach en LA, la cantante se vuelca sobre su universo más íntimo. Así, las relaciones familiares, las historias cotidianas, pasan sobre arreglos musicales tan fluidos como la cantada de la artista. De hecho, en The Grants, el tercer sencillo promocional del disco, Del Rey se explaya sobre la familia, usando su apellido real para el título. Una muestra para comprender un álbum cargado de melancolía y reflexiones que van y vienen entre pasado y futuro. Como proyectando su propia existencia.

Peso Pluma - Génesis

El veinteañero mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, quien firma con el alias de Peso Pluma, es la nueva estrella latina. Y no es gracias al reggaetón. Es el mayor exponente del corrido tumbado, un nuevo estilo de baile que cruza el regional mexicano con la música urbana. De su firma salen los dos hits de la temporada, La bebé y Ella baila sola, con los que encabezó las listas de éxitos en las plataformas digitales. Ello le permitió presentarse en el festival Coachella y hasta cantar en el popular late de Jimmy Fallon. El paso que faltaba era un LP, Genesis, que en sus 14 canciones destila su peculiar propuesta, que por cierto ha levantado críticas por sus referencias a la marginalidad de la Latinoamérica profunda. Ahora, como dijo Bad Bunny, todos quieren ser latinos.

Kali Uchis - Red Moon in Venus

La estrella colombiana-estadounidense era una de las más esperadas en la pasada edición local de Lollapalooza Chile. Su celebrada presentación dejó en claro por qué es una de las más destacadas artistas latinas del momento, más al ratificar sus pergaminos con un sólido tercer disco, Red moon in Venus. En sus 15 canciones, revela su habilidad para desarrollar un lenguaje musical muy personal, a partir de su profundo conocimiento del R&B. Nada más escucharla es posible notar las horas absorbiendo discos de las primeras divas afroamericanas, como Ella Fitzgerald, así como a otras referencias modernas del calado de Mariah Carey. De alguna forma, Kalu Uchis sería una interpretación más alternativa y etérea de esa musicalidad, cargada de efectos y atmósferas de estudio. Así, firma un LP romántico, etéreo y carnal.

Foo Fighters - But here we are

Desde Wasting Light (2011), que Foo Fighters no lanzaban un material consistente como But here we are. La trágica muerte del baterista Taylor Hawkins durante el tour latino de 2022 (que tuvo paso por Chile) remeció a la banda hasta sus cimientos y de alguna forma los volcó hacia sí mismos. En el estudio, Dave Grohl, el corazón de la banda, volvió a sentarse en el sillín de la batería como lo hizo en los primeros discos del grupo, acaso para dejar en claro que si hay música, hay Foo Fighters. Acaso como un homenaje a su amigo y a su propia historia, el álbum despliega 10 canciones cruzadas por el dolor. En temas como The Teacher, las voces y las pausas en la parte intermedia evocan una sensación melancólica propia de alguien que le habla a lo que ha perdido. Por ello el eje narrativo le proporciona al álbum una frescura que la banda había extraviado hace años.

Jessie Ware - That! Feels Good!

En su aplaudido quinto álbum de estudio, la inglesa Jessie Ware retoma la fina artesanía pistera que lanzó en su pandémico What’s your pleasure (2020), el álbum que la trajo a Chile en el marco de la turbulenta versión local del festival Primavera Sound (que dejó ganas y deudas en el camino). En sus 10 canciones, la londinense se muestra como una aplicada cultora de la música disco en clave siglo XXI, comprendiendo a cabalidad cada arreglo y figura rítmica. El resultado se escucha en interesantes cortes como la adictiva Free Yourself, la muy funky Pearls, o en la setentera Being Again, que tiene alguna reminiscencia a Curtis Mayfield. El periódico inglés The Guardian, siempre aplicado para celebrar su industria local, le dio cinco estrellas de cinco posibles.

Unknown Mortal Orchestra - V

En su quinto álbum de estudio los neozelandeses Unknown Mortal Orchestra, cultores de la psicodelia LoFi, parecen haber refinado su propuesta artística. Desde la canción de apertura, The Garden, destilan su capacidad para construir estructuras musicales que suenan tan irregulares y poco convencionales, como amables y ensoñadoras. El álbum, sostenido en la fértil imaginación del cantante y guitarrista Ruban Nielson, es una producción doble cuyo cancionero es más apropiado para la escucha reposada, que para la pista. Eso sí, a ratos parece dispersarse entre los pasajes instrumentales y la producción musical que se hace algo caótica para el oyente menos atento. De todas formas, en cortes como Nadja y That Life, Nielson deja en claro su fino sentido de la melodía y sus posibilidades en una música sin pretensiones masivas.

Angelo Pierattini - Sara

La temporada 2023 será difícil de olvidar para Angelo Pierattini. El músico chileno, también guitarrista de la banda de rock Weichafe, debutó con una sólida presentación en la edición local de Lollapalooza y fue nominado a la categoría Mejor Artista Rock de los premios Pulsar, en cuya ceremonia además fue invitado a cantar en un tributo a Zalo Reyes. La temporada la corona con el lanzamiento de Sara, un contundente EP de cinco versiones de temas clásicos del cancionero romántico AM. Una jugada audaz para un rockero de altos decibeles y riffs crujientes, pero que permite escucharlo en toda su dimensión: un sólido intérprete en su acercamiento a Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís; un fino arreglista para Cuando pienso en tí, de José Feliciano, en que colabora con la cantante Masquemúsica. En suma, un ejercicio de alta factura.

Paramore - This is Why

Tras seis años sin lanzar material original, en que la cantante Hayley Williams se aventuró en una celebrada incursión como solista, los estadounidenses Paramore firmaron un contundente álbum de regreso. En los diez temas de This is Why, el ahora trío, firma un material guitarrero y arrojado que los coloca cada vez más lejos del emo-pop de sus comienzos. En cortes como The News y C’est comme Ça, los oriundos de Tennessee abrazan los compases irregulares y la mezcla de beats, más propia de bandas como Foals y la escuela del post punk. Nada raro para músicos que comienzan a cambiar el folio de la treintena y buscan satisfacer nuevas inquietudes. Pero aún conservan un interés en los problemas existenciales y el desamor. “Lo último demuestra que la vida adulta en 2023 es tan brutal como la angustia adolescente”, detalla la reseña de Rolling Stone.