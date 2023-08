Con actividades en Santiago vuelve la celebración del Día Internacional del Vinilo

Los amantes del audio análogo ven en el vinilo un soporte inigualable que no solo cambió la historia de la música, sino que también de la humanidad. Por esto es que un invento que no hace otra cosa que llevar felicidad a las personas, debía de festejarse naciendo así el Día Internacional del Vinilo, fecha que conmemora la creación del fonógrafo por tratarse del primer aparato capaz de reproducir sonido bajo la invención de Thomas Edison en 1877.

En Chile la festividad tendrá su segunda edición este sábado 12 de agosto con diversas actividades que incluyen feria de vinilos, lanzamientos de discos nacionales, concursos, Dj sets, un conversatorio, y el estreno de la nueva tienda de discos de Music World, quienes participarán de la feria con exhibición y venta de tornamesas Hi-Fi y cuya disquería se encuentra en el segundo piso del Café La Subida, sede del evento.

Organizado por Discos Kolala y Vinilo Garage, la feria se tomará diversos espacios de esta turística cafetería, que está emplazada en Pedro Valdivia Norte 691, a las faldas del cerro San Cristóbal. En su terraza trasera superior se ubicarán así una docena de sellos, disquerías y coleccionistas privados que expondrán lo mejor de sus sus catálogos destacando entre ellos Aula Records, Vinilos para Todos, Archivo Larrea, Club de Fans, Citofx, Vintage Pop Culture, Hueso Records, y Gato Estepárico, entre otros.

Celebración del Día Internacional del Vinilo en 2022

Las novedades de esta versión por otra parte, están encabezadas por una serie de lanzamientos como son los álbumes de la aplaudida serie infantil 31 Minutos, programa que se encuentra festejando su vigésimo aniversario con ediciones especiales y discos que por primera vez salen a la luz en formato vinilo como “31 Canciones de amor y una canción de Guaripolo” y “Ratoncitos”, de la mano de Discos Kolala y La Tienda Nacional.

Otra será el estreno del último trabajo discográfico de Francisca Valenzuela, álbum que estará disponible ese día exclusivamente en vinilo, ya que la artista no liberará las canciones del disco en ningún otro formato hasta después del evento.

Todo ello se suma a la música ambiente con la presentación de la destacada selectora Vivy de la Motta, Dj especialista en música de raíz de Jamaica como reggae y dub, además de sonidos latinos.

Vinilos como archivo musical y de memoria

La segunda celebración en Chile del Día Internacional del Vinilo tiene programado un interesante conversatorio que propone entrelazar historia, diseño y coleccionismo. “Disco es Memoria: pasado y presente de la publicación de vinilos en Chile” es el título de la mesa que será presentada por el periodista Pablo Gutiérrez Verdi, gerente del área discográfica de la tienda Music World, además de co-organizador del evento; y moderada a su vez por el también periodista Claudio Vergara, editor del área de Espectáculos de diario La Tercera.

El panel en tanto estará conformado por Vicky Acevedo, primera funcionaria del sello Dicap; Andrés Zúñiga, director de Extensión Usach y del sello Aula Records; Álex Pulgar, coleccionista e investigador musical; y Vicente “Vicho” Larrea, referente del diseño latinoamericano y responsable de varias de las portadas de discos y afiches que marcaron un hito en la década de los 70. La actividad está agendada a las 16:00 horas en la terraza de disquería Music World Record Store, ubicada en el tercer piso del Café La Subida.

“Nos parece importante relevar al vinilo más allá del objeto musical coleccionable, sino también como un formato de soporte para la preservación de patrimonio histórico, que invita a cambiar nuestra conexión con la memoria para revisitar épocas y contextos determinados a través de sus surcos y de su arte”, señala Gutiérrez.

En relación a esta “segunda juventud” que está viviendo el LP, Gutiérrez agrega que no se trata de un simple regreso del vinilo, ya que no alcanzó a desaparecer totalmente. “El vinilo no desapareció del todo, pero sí es cierto que la riqueza y calidez de su sonido han vuelto a consolidarse en la última década, sumando adeptos en todo el mundo para convertirlo hoy en un formato de consumo masivo, como lo era antes. Eso tiene relación con el encanto y nobleza que entrega el sonido análogo, y explican además el notorio crecimiento no solo de la venta de discos, sino también de tornamesas y equipos de alta fidelidad.”

La celebración en Chile del Día Internacional del Vinilo 2023 se desarrollará en Café La Subida, ubicado en Pedro de Valdivia Norte 691, Providencia, con entrada liberada y en un horario que correrá desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. Más información en las cuentas de Instagram @vinilogarageoficial y @kolala_cl.