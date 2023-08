La bancada de Los Venegas: el impensado semillero político de la popular serie familiar

A veces los caminos del espectáculo y la política se cruzan. Casos de actores incursionando en las arenas tórridas de la presidencia como Ronald Reagan, en Estados Unidos, o el mismo Volodímir Zelenski, de Ucrania son solo un par de ejemplos. Sin la altura de una presidencia, en nuestro país, también hay episodios similares.

Pero lo de Los Venegas no tiene parangón. Considerando al total de los actores que formaron parte de los diferentes elencos de la sitcom que transmitía TVN antes de almuerzo, hay varios que pasaron por las arenas de la política, fundamentalmente desde la centroizquierda. Jorge Gajardo fue el primero, quien encarnaba a “Guillermo Venegas”, el patriarca, se presentó a candidato a concejal por La Florida, en 2004, por el Partido Socialista, y fue electo. Luego, subió su apuesta y en 2008 ganó la alcaldía, con un 52,2%. Sin embargo, no finalizó su período y renunció en 2011 por problemas de salud.

“He tomado la dolorosa decisión de renunciar a mi condición de alcalde de la Florida por razones de salud, severas y calificadas. Estas se han manifestado en las últimas semanas y derivan de un cuadro de estrés y presión que vengo sobrellevando por largo tiempo, y que al día de hoy hacen imposible el que pueda seguir ejerciendo mi cargo, el mismo al que llegue gracias a la confianza y el cariño de los hombres y mujeres de mi comuna”, indicó en aquella oportunidad.

Jorge Gajardo durante un programa de televisión en 2019

Luego fue el turno de Adriano Castillo, el popular “Compadre Moncho”, con una buena y una mala. Primero postuló a ser CORE por la región Metropolitana, en 2013, pero a pesar del arrastre de su personaje, no fue elegido. Pero el amargor le duró poco, en 2016 fue elegido concejal por Quinta Normal, en cupo del Partido Radical, cargo que cumplió por los 4 años estipulados, y luego fue reelecto, por ello se mantiene hasta hoy en el puesto.

“Siempre he estado en la política, pero durante más de 40 años estuve en el backstage. Desde la tercera elección de Salvador Allende, en 1964, participo en los grupos de profesionales, artistas e intelectuales. Desde esa época he apoyado a la gente de mi sector. Sigo ideas, programas de gobierno, no a personas. Después de muchos años encontré un espacio que no me impide ser actor y colaborar con la gente de Quinta Normal y ese espacio es ser concejal, porque esta función no impide desarrollarse en tu profesión”, dijo al respecto en 2022, a la revista Valora.

La Cuarta - 25.12.2010 ADRIANO CASTILLO - ROSTRO - ACTOR - POSANDO - MURAL - GALPON - VICTOR JARA - SANTIAGO - REGION METROPOLITANA - CHILE

En 2018 otro integrante ganó una elección. Esta vez para llegar al Congreso. Carolina Marzán, la recordada “Paolita”, la hija de Guillermo y Silvia. Apoyada por el PPD, fue elegida en 2018 como diputada por el distrito 6, región de Valparaíso. De hecho, es oriunda de Viña del mar. Su popularidad casi le juega una mala pasada, porque tuvo que aclarar reiteradas veces que no se llamaba como el personaje. “Es importante que las personas entiendan que no me llamo Paolita, sino que Carolina Marzán”; comentó a Publimetro en 2017. Su gestión y el respaldo popular le bastaron para reelegirse en 2022.

“Para la vida, Los Venegas a mi me dio el fortalecerme en el trabajo en equipo, de tanto tiempo, de tantas pasiones. Pasaron muchas cosas, y eso es una gran ventaja. Era un programa bonito, familiar”, agregó.

Y finalmente, otra congresista, la también diputada Maite Orsini. La parlamentaria de RD por el distrito 9 de la región Metropolitana fue la primera actriz en interpretar el rol de “Camila”, la hija de “Gonzalo Ríos” (Alberto Castillo) y “Paolita”. Posteriormente, el papel lo ocuparon Andrea Castillo, la hija de Alberto, en su etapa adolescente; y la actual ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, en una etapa universitaria.