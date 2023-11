El número de la Bestia: Iron Maiden confirma segunda fecha en el Estadio Nacional

La banda inglesa Iron Maiden sumará una nueva fecha de presentación en Chile, esta vez, para el 28 de noviembre en el Estadio Nacional, al igual que la primera, agendada para el día anterior. Esto en el marco de la gira The Future Past Tour.

“Estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí. Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más!”, dice el bajista Steve Harris en un comunicado.

Rod Smallwood, mánager del grupo, comenta: “The Future Past Tour es una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho nunca y tocar tanto material nuevo como canciones que no se han tocado en muchos años con una mezcla de las favoritas de los fans ha sido una gran experiencia tanto para los fans como para la banda este año. La energía ha sido increíble y no podemos esperar para llevar este espectacular e innovador show a nuestros maravillosos fans. ¡El Estadio Nacional, y Chile, es indiscutiblemente uno de nuestros lugares favoritos para tocar en cualquier parte del planeta! No veo la hora”.

Par asistir, habrá una preventa con un 20% de descuento comenzará el viernes 3 de noviembre a las 12.00hrs y será exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia. En tanto, la venta general iniciará el domingo 5 de noviembre a las 12.01 hrs. Ambas modalidades en Ticketmaster.cl.

Visita www.dgmedios.com y www.ironmaiden.com para obtener toda la información sobre este show