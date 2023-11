Axl Rose, bienvenido a la jungla: la nueva demanda de abuso sexual y el oscuro historial del cantante

Axl Rose vuelve a sumar un lío judicial. El cantante de Guns N’ Roses, fue demandado este miércoles ante la Corte Suprema de Nueva York por una violenta agresión sexual que habría ocurrido hace 30 años.

La demanda llega en el marco de la vigencia de la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley de Nueva York que propició el plazo de un año para que las personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual pudieran presentar demandas civiles, incluso después de que haya expirado el plazo de prescripción. La ventana de tiempo terminaba justo este miércoles.

En el caso de Axl Rose, la acusadora es la ex modelo Sheila Kennedy, quien alega haber sido agredida por Rose la noche en que se conocieron en 1989. Fue en un club nocturno de Nueva York, al que asistió con la perspectiva de conocer a la banda. Pudo charlar con Rose, quien la invitó a su hotel para continuar la fiesta, ocasión en que la acompañó Riki Ratchman. En la habitación, según la demanda, Rose tenía a su disposición cocaína, champaña y otras bebidas alcohólicas.

Sheila Kennedy

Según la demanda, Rose habría atacado a la víctima en ese lugar. “Empujó a Kennedy contra la pared y la besó”, dice la demanda. “Kennedy encontró atractivo a Rose y no le importó este encuentro. Ella estaba dispuesta a acostarse con él si las cosas progresaban”, decía el escrito. La historia sigue con Rose teniendo relaciones con Ratchman; el detalle, según Kennedy, es que el cantante “era agresivo de una manera que parecía dolorosa para la modelo”.

Ahí Kennedy decidió salir. Pero al rato escuchó gritos y vio salir a Rose de la habitación. En ese momento, él la vio y la empujó. “Mientras Kennedy estaba en el suelo, Rose la agarró por el cabello y la arrastró a través de la suite de regreso a su dormitorio (...) Kennedy acababa de presenciar a Rose tener relaciones sexuales violentas con otra mujer. Arrastró a Kennedy a su dormitorio como un cavernícola y actuó con furia incontrolada”. En ese momento habría tenido lugar una violación.

Rose, a través de su abogado Alan Gutman, negó la acusación. “En pocas palabras, este incidente nunca ocurrió. En particular, estos reclamos ficticios se presentaron el día antes de que expire el plazo de presentación del estado de Nueva York”, dice el jurista en declaraciones publicadas por Rolling Stone. “Aunque no niega la posibilidad de que se haya tomado una foto de un fan de pasada, el Sr. Rose no recuerda haber conocido o hablado con el demandante, y nunca había oído hablar de estas acusaciones ficticias hasta hoy. El señor Rose confía en que este caso se resolverá a su favor”.

Las otras acusaciones contra Axl

No es el único incidente de este tipo que involucra al cantante. En el mismo documento de la demanda, publicado por Rolling Stone, se mencionan algunos sucesos en que se habría visto involucrado. Por ejemplo, una violación grupal a la que habría sometido a su novia de entonces 15 años, en diciembre de 1985, mientras se encontraban en la sala de ensayo de Guns ‘N’ Roses en California. “Según la información y los rumores, poco después del incidente, Rose fue arrestado por estupro. Los cargos penales finalmente fueron retirados”.

En los noventa, cuando la fama de Guns N’ Roses estaba en su cúspide, Axl cultivó una imagen de estrella de rock al límite, una suerte de “chico malo” que actuaba en sus términos. Pero los problemas de agresiones continuaron. “En 1990, el ex compañero de banda de Rose, Steven Adler, observó a Rose arrojar a una mujer por un tramo de escaleras después de que ella se negara a tener relaciones sexuales con él”, señala la demanda.

Pero lo más grave llegó después. En marzo de 1994, dos de las exparejas de Rose, Erin Everly y Stephanie Seymour (la misma que figura en el videoclip del hit November Rain), presentaron sendas demandas contra el cantante por violencia doméstica ante un tribunal civil de Los Angeles, California.

“Erin Everly acusó al cantante de rock, a quien conoce desde 1986, de haberla golpeado tanto un día que sólo volvió en sí en el hospital, donde le detectaron heroína y cocaína en la sangre. Los abogados de Axel Rose, 32 años, no reaccionaron aún a las acusaciones de Everly”, publicó El Tiempo en 1994.

“La ex novia de Rose, la modelo Stephanie Seymour, también presentó una demanda por malos tratos contra el cantante del Guns N Roses, cuyas giras son cualquier cosa, menos pacíficas”, añadió en el mismo artículo.

En una entrevista con Rolling Stone de 1992, el mismo Axl reconoció que la relación con Erin era tormentosa. “Erin y yo nos tratábamos como una mierda. A veces nos tratábamos muy bien, porque los niños que había en nosotros eran los mejores amigos. Pero luego hubo otras ocasiones en las que simplemente nos jodimos la vida por completo. Y entonces, escribes sobre eso en tu frustración”.

Finalmente, todo se resolvió en un acuerdo fuera de los tribunales y la demanda no siguió su curso. Aún así, en ese año la revista People publicó un artículo de portada en que detallaba los años de abusos y violencia del cantante contra sus parejas. Un golpe mediático del que consiguió zafar con el arreglo extrajudicial, pero que suma al largo historial de Rose al respecto. Eso sin considerar otras denuncias derivadas de disturbios en conciertos (por lo que tuvo que comparecer en julio de 1992, pero se declaró inocente), entre otras.