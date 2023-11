Festine llega con renovada versión que incluye actividades comunitarias

Organizado por la Oficina de Arte, Cultura y Patrimonio, de la Municipalidad de El Quisco, el Festival de Teatro de Isla Negra 2023 (FESTINE), ya tiene su programación de actividades y obras teatrales.

El Festival se desarrollará desde el jueves 30 de noviembre al domingo 3 de diciembre, en diferentes escenarios del territorio de El Quisco. La entrada es totalmente gratuita.

El director artístico Héctor Morales, detalla: “FESTINE 2023, tiene como uno de sus principales objetivos, contribuir al desarrollo cultural de Isla Negra y sus alrededores, invitando a la comunidad a ser parte de una importante instancia artística que convoca a creadoras y creadores provenientes del mundo del teatro, la música y la literatura y que llegan a Isla Negra a compartir sus trabajos y experiencias en este oficio, fortaleciendo la colaboración artística y el intercambio creativo con los talentos locales”.

Entre los artistas invitados y que estarán durante los días del festival participando de las obras y actividades, se encuentran: Gabriela Aguilera, María Izquierdo, Solange Lackington, Elvira López, Pablo Manzi, Cecilia Herrera, María José Necochea, Coca Guazzini, Cata Bize, Héctor Noguera, María José Parga, Antonia Santa María y Jaime Vadell, entre muchos otros.

Por su lado, el alcalde de la comuna, José Jofré, pone en perspectiva el evento. “Queremos que Festine sea una experiencia inolvidable tanto para los artistas y nuestro público, que se transforme en un referente cultural, donde el día de mañana todas las compañías de teatro digan: Yo, FESTINE!!!”

Dentro de la programación seleccionada especialmente para esta nueva versión del festival se presentarán las obras: No me deje hablando solo, dirigida por Rodrigo Bastidas y protagonizada por Jaime Vadell (en la foto principal); De cómo me convertí en Mistral protagonizada por Solange Lackington; Papelucho, Casi Caaasi huérfano con Antonia Santa María y María Izquierdo; Este jardín es mío a cargo de la Directora del teatro UC Gabriela Aguilera; Mañana es otro país, del director belga Michael de Cock, protagonizada por María José Parga; Y a usted, ¿quién le dijo que viniera?, de elenco local bajo la dirección de Cecilia Herrera.

Además la edición 2023 integra una serie de actividades con la comunidad: Escuela de Marionetas, Ppara personas que se interesen por el trabajo escénico con las marionetas, a cargo de Catalina Bize y Nicolás Vergara; También una Clínica de Dramaturgia, impartido por Pablo Manzi a la cabeza; Mover la Voz, una cllase magistral a cargo de la actriz María José Parga y destinada a todos los profesionales ligados al uso y manejo de la voz en diversos contextos; Encuentro de Mujeres Creadoras, que reúne a las artistas invitadas con creadoras locales en torno a la regeneración de redes colaborativas.