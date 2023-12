Director de la Furia del Libro: “Quisimos seguir conversando el tema de los 50 años del golpe”

Es el hombre ancla de la última feria editorial relevante del año. El editor y escritor Simón Ergas dirige la tradicional Furia del Libro, evento que en su 18va versión reúne al mundo editorial independiente en el GAM. Este año, tendrán 130 editoriales independientes y universitarias, entre ellas 28 regionales y 20 internacionales, de Perú y Argentina. “Y eso que quedaron editoriales importantes afuera -comenta Ergas al teléfono con Culto-. Postularon 280″.

Por ello, es que la idea de repetir la experiencia invernal de la Estación Mapocho, como en junio pasado, cobra cada vez más fuerza, según Ergas. “En todos los años que he estado trabajando en la Furia no había visto algo así, que postulen 280 editoriales. Entonces eso nos da como el convencimiento de que tenemos que seguir aspirando a un lugar más grande, teniendo una fecha donde puedan entrar todos, porque en esta versión quedaron editoriales bastante importantes”. De hecho, ya hay novedades al respecto, pero no nos adelantemos.

Para esta versión primaveral de la Furia, y como suele suceder en el evento, hay una temática que guía a las actividades culturales que se realizan en el evento. Este año, y tal como ocurrió en la versión de invierno, es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “Por supuesto que la mayor intensidad del recuerdo de los 50 años del golpe ya pasó, sobre todo en septiembre, pero creemos que no es algo aislado, que no es solo una fecha emblemática, sino que es algo más grande que está inherente en la cultura chilena y en la memoria, y siendo los libros una parte importante de eso. Por eso, quisimos seguir conversando el tema y llegando más hondo en él”.

Por ello, habrán actividades al respecto. Por ejemplo, la lectura dramatizada del libro La amante fascista, con la participación de la actriz Ximena Carrera, el jueves 7 de diciembre a las 19.00 horas; el Conversatorio Memoria de Chile: poesía, arte y performance, el viernes 8 de diciembre de 2023, 18.00 horas; la presentación de la novela gráfica Santiago 1973, de Gianfranco Fortunatti y Fernando Letelier, el 10 de diciembre de 2023, a las 12.00 horas; la presentación de la antología Golpes de memoria, VV.AA, el 10 de diciembre de 2023 a las 17.00 horas; o la presentación La alegría de mi pueblo. El rol socio cultural del Colo-Colo 73, el 10 de diciembre de 2023. Además de las múltiples actividades que tendrán las editoriales y una programación cultural con más de 50 actividades entre talleres, lanzamientos, conversatorios para todos los públicos.

Los talleres, destaca Ergas, son una parte relevante de la Furia. “A nosotros nos interesa promoverlos porque son panoramas para ir a hacer a la feria. Más allá de solo ir a comprar libros. Es compartir ese gusto por el libro de la lectura, de la literatura y que los niños puedan aprender también de ellos”.

Pulsar la Furia

Este año, la Furia del Libro tendrá el debut de la alianza con la Feria Pulsar, que reúne lo más selecto de la música chilena y que se desarrollará en paralelo con la Furia del Libro, en la Estación Mapocho. Es una alianza generada por iniciativa de Pulsar. En concreto, la Furia tendrá un stand en Pulsar con títulos relativos a la música, tales como biografías, ensayos, entre otros, publicados por editoriales independientes que participan en La Furia del Libro, como Rubato: procesos musicales y una playlist personal (La Pollera), de Paolo Bortolameolli. Por su parte, La Furia del Libro en Centro GAM tendrá también presentaciones de libros y lanzamientos en torno a la música.

De este modo, reconoce Ergas, se busca un cruce de públicos entre ambas ferias. “Al público de Pulsar que les pueda interesar los libros de música, los van a encontrar en Pulsar, aunque la idea también es estar invitando al GAM”.

-Además de director de la Furia, eres editor. En ese sentido, ¿consideras que la industria editorial nacional ha incursionado poco en los libros de música? En Argentina, por ejemplo, hay muchas editoriales dedicadas a libros de música y en Chile son más escasas.

-Es que las editoriales independientes que son siempre tan auto-gestionadas, de a poco han ido saliéndose del nicho literario. Al principio en las primeras Furias, que eran 20 editoriales, todas hacían poesía porque eran proyectos nacidos desde la literatura. Al pasar de los años han crecido abarcando de todos los temas, además el oficio se ido ha profesionalizando. Los catálogos también se han ido diversificando y los editores chilenos han ido experimentando y acercándose al tema de la música. Hay una editorial dedicada a esos libros (Santiago-Ander) y de a poco han ido tomando vuelo, han ido agarrando lectores y han ido teniendo visibilidad hasta el punto que Pulsar se le ocurrió hacer esta alianza porque saben que hay libros de música y podíamos tener una relación más profunda.

La Furia de Invierno

Como decíamos, en junio de este año se desarrolló la primera versión invernal de la Furia del Libro en la Estación Mapocho. La evaluación fue bastante positiva comenta Ergas, puesto que llegaron cerca de 60 mil personas. “Tuvimos mucha suerte porque la hicimos en un fin de semana en que hubo muy buen tiempo. En esa fecha es un riesgo el asunto del tiempo, se puede fallar en cualquier minuto. Llegó muchísima más gente de la que va siempre a la furia. En ese sentido, yo creo que fue un éxito, porque al final el desafío nuestro es hacer llegar estos proyectos más allá del nicho literario, hacia a un público más transversal”.

El poeta nacional Raúl Zurita, junto con el colectivo Delight Lab, se presentaron en el cierre de la feria de editoriales independientes La Furia del Libro 2023. Foto: Lukas Solis / Agencia Uno.

La idea justamente es continuar con la versión de invierno, y para eso ya hay fechas. La próxima versión de la Furia de Invierno, también en la Estación Mapocho, se realizará entre el jueves 30 de mayo y hasta el domingo 2 de junio. “Adelantamos un poco la fecha por miedo al clima. Pensamos que meterla un poquito antes, en mayo podía darnos algo de seguridad”.

Chile y Frankfurt 2027

Como sabemos, recientemente se confirmó que Chile será el país invitado de honor en la versión 2027 de la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del orbe para el mundo editorial dado su carácter estrictamente dedicada a los negocios. Por supuesto, como director de la Furia, Ergas tiene su opinión al respecto.

“Está muy bien, que creo que hizo muy bien el ministerio de las Culturas, porque tengo entendido que desde la subsecretaría se impulsó y se insistió en que se priorizara este convenio. Y también estuvo bien el gobierno, en junio me preguntaron si yo pensaba que el Presidente (Gabriel Boric) iba a hacer que se recapacitara la decisión de no acudir en 2025. Él siempre va a la Furia, es un lector, entonces conoce la importancia que tiene ir a Frankfurt para el sector, que no es solo un gasto de plata para un stand visible, sino que es un crecimiento, es una forma de crecer la industria hacia afuera. Entonces, está súper bien. Súper bien. Además que habíamos quedado bien mal con ellos y poder rearmar eso es importante”.

Ergas destaca que de cara a la organización a la presencia de Chile en Frankfurt, hay un asunto que se debe tener en cuenta. “Está pasando algo muy importante, que es que en la Furia postularon 280 editoriales independientes. Y ahí hay una tarea importante de entender cómo va a ser la representación de Chile en ese momento”.

Además, Ergas comenta que pudo compartir brevemente con el director de la Feria, el alemán Juergen Boos, en el marco de su visita a Chile para cerrar el acuerdo. “Yo conozco a la productora de la feria porque la he conocido en otras instancias, como la FIL de Guadalajara o en un congreso al que fui en España. (Con Boss) nos juntamos una cena de amigos, más que nada. Y ahí me tocó conocerlo. Estaba muy contento de haberlo hecho (el acuerdo con Chile). Lo que me decía la productora es que siempre es un desafío para ella estar buscando países con industrias más pequeñas para poder invitar a Frankfurt y que se abran al mundo desde ahí. Es difícil porque ellos necesitan encontrar países que estén siendo relevantes, literariamente hablando, y que tengan la capacidad de participar”.

“Lo que pasó el 2025 fue que no teníamos plata para el stand, ese fue el argumento que se dio. Tener un stand en el 2027 en Frankfurt implica muchas cosas que no se ven públicamente. Por ejemplo, que las editoriales ya están trabajando desde antes. Se vienen gestionando relaciones entre editores alemanes y chilenos años antes de que ocurra la feria, se vienen gestionando fondos de traducción. Este año la DIRAC (División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública de la Cancillería) dio 50 fondos de traducción hacia afuera. Entonces ellos ponen una meta de tener, por ejemplo, 300 obras traducidas para el año 2027. Entonces hay como una serie de trabajos que no se ven muy a la luz del público, pero que es lo que va profundizando la relación de Chile con esa feria. De modo que cuando ocurra, haya un trabajo importante. No hay que llegar en pelota a Alemania”.

La Furia del Libro 2023 se realizará desde entre el jueves 7 al domingo 10 de diciembre en su clásica locación en Centro GAM. Horarios: jueves de 16.00 a 21.00 horas; viernes, sábado y domingo de 11.00 a 21.00 horas. Entrada liberada. El detalle de la programación completa está en este link.