Los mejores libros del 2023

Alejandro Jofré (La Tercera)

V13 - Emmanuel Carrere (Anagrama)

Sentado a la misma mesa de Hiroshima de Hersey y Underground de Murakami, Carrere desenreda la maraña de los atentados yihadistas ocurridos en París en noviembre de 2015, que dejaron más de 130 muertos. Con una inteligencia aguda, pese al dramatismo y lo siniestro de los ataques, cuyo máximo símbolo fue el de la sala Bataclan, consigue poner en tensión la crudeza de la barbarie y los alcances de la política exterior europea.

Un puñado de cerezas - Francisco Mouat (Overol)

Mouat usa las décadas del setenta y ochenta para mirar al país desde sus años de formación. Su escritura es vital y el material de sus crónicas son los rudimentos de un oficio precario, desafiante y acaso necesario.

Loveless - Mike McGonical, traducción de Jimena Cruz (Club de Fans)

Este libro pequeño ensaya la grandeza de Loveless, el disco que puso en el mapa del panorama alternativo a My Bloody Valentine, y fijó el rumbo del rock ruidista y guitarrero de los años 90. Su traducción a cargo del sello chileno Club de Fans fue un acierto. El análisis minucioso de la colección 33⅓ perfila el trabajo obstinado de Kevin Shields y Bilinda Butcher, mientras su relación se consume y el tedio lo inunda todo. El prólogo a cargo del músico santiaguino Juan Pablo Órdenes es una invitación para dejarse arrastrar por la densidad de los irlandeses.

Tierra de campeones - Diego Zúñiga (Random House)

Zúñiga construye el relato de un buzo pescador del extremo norte chileno, cuyo grito sordo se pierde entre el mar y el murmullo de la dictadura. Con una escritura realmente extraordinaria y llena de recursos, es un gusto verlo nadar así.

Pinochet desclasificado: los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile - Peter Kornbluh (Catalonia)

Conmovido por el drama de una compañera de colegio chilena, el estadounidense Peter Kornbluh se interesó desde temprano en desentrañar las causas del Golpe de 1973. Hoy es el mayor experto en documentos secretos de EE.UU. sobre Chile. Y en 40 años en el Archivo de Seguridad Nacional, ha conseguido desclasificar más de 25 mil documentos que registran los movimientos, conversaciones e instrucciones de los hombres más poderosos de EE.UU. para influir sobre el destino de Chile y sus asuntos internos. En más de 500 páginas, Kornbluh detalla la conspiración para enviar a la CIA a Chile para bloquear a Allende. Según el autor, Nixon y su asesor Kissinger temían que la experiencia de la UP se replicara en el resto de América Latina.

También destaco Ídolos (Ediciones UDP) de Leila Guerriero (ed.), Salvador Allende (Taurus) de Daniel Mansuy, Una aventura radical: el camino de Lola Hoffmann (Ediciones UDP), de Juan Cristóbal Villalobos y Un cuento de Navidad (Gris Tormenta) de Alejandro Zambra.

Catalina Infante (Librería Catalonia)

Inacabada - Ariel Richards (Alfaguara)

Lo elegimos como uno de los libros más importantes del año para la narrativa nacional, no solo por la calidad de su escritura sino también porque puso en la escena literaria la experiencia de la transición de género. Es una narración sensible, de mucha vulnerabilidad y estructuralmente muy inteligente, donde se van deshilando los silencios y las distancias entre una madre y una hija en el proceso de volver a descubrirse, identificarse y conectarse entre sí.

Literatura Infantil - Alejandro Zambra (Anagrama)

También lo seleccionamos como una de las buenas lecturas que nos dejó este año, y podemos corroborarlo por la buena acogida que tuvo entre los lectores que componen nuestro club de lectura, donde nos tocó compartirlo. La sensibilidad del autor para hablar de la paternidad primeriza, de la experiencia del devenir padre y la rememoración que esto conlleva hacia la propia infancia y la relación padre hijo, conmueve por ser un tema poco común en la narrativa de hombres, y es un lujo leerlo en la prosa de uno de los mejores escritores contemporáneos.

Pinochet desclasificado - Peter Kornbluh (Catalonia)

En el año en que se cumplieron 50 años del Golpe de Estado no podíamos dejar de seleccionar este libro como uno de los pilares de la memoria este 2023. Más de 500 páginas que relatan los intentos de Estados Unidos, primero por evitar que asumiera Salvador Allende y luego, tras ganar las elecciones, de sabotear el gobierno y promover el Golpe de Estado. Es un registro histórico fundamental para entender nuestra historia, a veces difícil de leer porque no deja de sorprender la frialdad humana para ejercer el poder a cualquier costo. Un libro absolutamente oportuno y necesario para no olvidar.

Sergio Parra (Librería Metales Pesados)

Tierra de campeones – Diego Zúñiga (Random House)

Es una de las grandes novelas que se ha publicado este año. Una obra que recupera un paisaje chileno, del norte -en el que Diego ha profundizado bastante en novelas anteriores-, pero acá da un giro narrativo con un lenguaje muy chileno. Es grandioso volver a encontrarse con ese lenguaje, y encontrarse con estos personajes que viven en una caleta en el norte, donde hacen sus vidas y hay una tragedia. Es una gran novela.

Inacabada – Ariel Florencia Richards (Random House)

Es un cruce entre dos mundos: el arte y un cuerpo que se está completando, el de una persona transgénero que está en tránsito de masculino a femenino. A la vez, mientras se desarrolla esa transición -en un viaje junto a su madre- la escritora va a dar una conferencia a EE.UU. y nos muestra a muchos artistas que han dejado obras incompletas e inacabadas. Es una novela muy madura respecto a un tema que se ha tratado en otras narrativas, pero en Chile es la primera que lo hace con altura, narrativamente es extraordinaria.

MANIAC – Benjamín Labatut (Anagrama)

Es el libro que todos los lectores estaban esperando después de Un verdor terrible. Labatut vuelve a los temas que lo hicieron reconocido, este cruce entre biografía e investigación con la ciencia, en este caso con las matemáticas. Muestra personajes que para llegar a la creación caen en la locura y la desesperación. Es una gran novela, muy bien escrita, muestra el talento indudable de Labatut, con soltura narrativa. Va a ser una de las novelas del verano.

Antonella Estévez (radio U. de Chile)

La noche del nunca más - Lyuba Yez (Seix Barral)

Es de los libros más conmovedores que he leído este año. Un texto estremecedor en la valentía de su autora de exponer dudas, dolores e inquietudes, desafiando el rol de “mujer abnegada ante la adversidad” que se nos impone culturalmente. Lo que la autora nos comparte es que no tenemos idea como podemos reaccionar cuando el mundo se nos da vuelta de un momento a otro, no hay respuestas correctas solo miedo y mucha soledad. Agradezco mucho la honestidad brutal desde la que está escrito, tanto para visibilizar la lucha cotidiana -externa e interna- de quienes se ven forzadas a cuidar, no importa en que condiciones, y también en mostrar de que no hay ni modelos, ni recetas, no caminos seguros para recorrer en las situaciones límite. Aunque está notablemente escrito, éste no es un libro fácil de leer, pero me parece tremendamente necesario para hacernos preguntas y para poder mirar con más compasión y empatía a quienes cuidan.

Literatura infantil – Alejandro Zambra (Anagrama)

El más reciente libro de Alejandro Zambra es una colección de relatos sobre y desde la paternidad. Reflexiones honestas y amorosas respecto de la sorpresa, el miedo y la belleza de este encuentro extraordinario con un otro que viene de unx y que es, al mismo tiempo, un extraño. El libro está escrito con la sensibilidad y talento que ya le conocemos, pero resulta especialmente conmovedor en su dulzura y en compartir la experiencia paternal como un espacio de deleite y constante aprendizaje. Tanto en las primeras dos partes, en primera persona y en lógica más testimonial, como en los cuentos que completan el libro Literatura infantil resulta un bello trabajo no solo sobre la paternidad, sino sobre el ser hombre hoy. Sobre las dudas y las, pocas, certezas, sobre los entusiasmos y las inquietudes.

La novela del corazón - Roberto Castillo (Laurel)

Acaba de ganar el premio municipal de literatura y considero que tiene todos los méritos. Me entusiasma la diversidad de estilos, voces y géneros que convergen en el relato. La profunda investigación sobre la historia de la medicina y sus avances - a veces a costos atroces- para generar las condiciones para los trasplantes de órganos es un elemento que ilumina, inquieta y sobrecoge. Pero sobre todo celebro que toda los recursos estilísticos y el conocimiento formal sirvan para instalar preguntas conmovedoras, para meternos en temas que nos incomodan y para abordar desde un lugar original, bello y terrible, nuestros dolores y límites.

Algo temporal – Paula Carrasco (Hueders)

En plena tormenta, una familia en crisis está encerrada junto a un pariente lejano que desatará secretos y emociones escondidas por largo tiempo. Esa anécdota inicial moviliza la tensión psicológica de esta estupenda novela de Paula Carrasco que mezcla dolores íntimos con deudas históricas de nuestro país enfrentándonos a nuestros fantasmas personales y sociales. Algo temporal es, en mi opinión, una estupenda representante de las posibilidades del gótico chileno actual, si tuviésemos algo como eso. Estupendamente escrita, asfixiante y conmovedora. Muy recomendable si está disponible a cierto nivel de incomodidad y conmoción.

Alberto Fuguet (escritor)

Los destrozos – Bret Easton Ellis (Random House)

Para los que lo hemos leído, está todo. Y para lo que no lo conocen, es una gran manera de entrar. Está todo el universo suyo. Dicho eso: es notable, es desbocada, es un río (o una autopista) y funciona por todos lados. Es terror urbano que fusiona la novela de aprendizaje y la novela de la salida del closet y mucho más. Hay un asesino en serie que va cercando el colegio privado. Hay mucho nexo, pero va más allá. Es terror, sí, pero es más que eso. Muchísimo más.

Porque demasiado no es suficiente – Mariana Enríquez (Montacerdos)

Un libro atómico y fascinante que todo autor debería imitar y que demuestra q un autor es un autor aunque escriba ficción o no ficción.

Extranjero en todas partes. Los días argentinos de Witold Gombrowicz - Mercedes Halfon (Ediciones UDP)

Dan ganas de leer o releer a Witold Gombrowicz y también de recorrer Buenos Aires o de vivir ahí.

Aguafuerte - Simón Soto (Planeta)

La historia como pop y como serie. Un combo a la auto ficción. Un autor escribiendo feliz del pasado aunque claramente hablando del hoy.

Alejandra Costamagna (escritora)

Solo por la emoción: un ensayo sobre las diferencias entre mujeres y hombres - Anne Carson (Bisturí 10)

Es un viaje por el desierto, un diario lírico, una pregunta abierta acerca de qué significa amar, un acercamiento a la cultura oriental, un manual para acampar, un manojo de apuntes sobre algunos contrastes entre hombres y mujeres, la memoria de un padre que se incrusta en una hija: un libro hermoso o inclasificable.

Colofones/ La marca del oficio - Juan Francisco Turrientes (Laurel)

Solemos pasar por alto esas pequeñas leyendas ubicadas al final de un libro, que dan cuenta del sentido colectivo de toda publicación. Quiénes participaron, qué papel se usó, qué tipografía, cuándo y dónde se imprimió: una suerte de certificado de nacimiento, como dice Turrientes, quien selecciona un puñadito de estos paratextos y hace un recorrido con ilustraciones a color desde sus antecedentes medievales hasta hoy.

Lo que aprendí de las bestias - Albertina Carri (Banda Propia)

En su primera novela, la cineasta argentina Albertina Carri traslada la disrupción de su obra cinematográfica a la narrativa. Hay algo bello y algo bestial que conviven en esta historia ramificada de una hija de detenidos desaparecidos, que intenta subvertir el estigma de la orfandad y adhiere al deseo como salvoconducto frente al trauma histórico. Carri convierte el dolor de un “yo quebrado” en aullidos de vitalidad.

Matías Rivas (La Tercera)

El agua verde del idiota. La errata: cultura e historia - de Yanko González y Pedro Araya (FCE)

Yanko González y Pedro Araya en este ensayo abordan la importancia substancial de los errores en el desarrollo del conocimiento. Se refieren a sus implicancias en la política, la historia, la mitología, el psicoanálisis, la antropología, entre otros saberes. Relatan casos puntuales y memorables, en los que a través de una equivocación en un texto (provocada o inconsciente), la interpretación cambia su curso. Es una investigación rigurosa, escrita en un estilo suelto, erudito e irónico, que incita a pensar y a disfrutar del lenguaje y sus entresijos.

Aguafuerte - Simón Soto (Planeta)

Esta novela aborda la Guerra del Pacifico, con sus episodios crudos y heroicos, describiendo el desierto y la campaña mediante una serie de personajes inolvidables que se enfrentan las emociones más fuertes que un humano puede vivir: la muerte cruel, la soledad, el esfuerzo físico, la violencia, la amistad, la locura y el deseo. El arrojo de la prosa de Simón Soto, su capacidad expresiva, adquieren una categoría y una densidad literaria alucinante en Aguafuerte. Las escenas de la toma de Pisagua por las tropas chilenas son de antología. La novela entretiene y asombra.

Un cuento de Navidad - Alejandro Zambra (Gris Tormenta)

En este libro breve Alejandro Zambra escenifica el trabajo de un autor con su editor, de manera tal que el lector puede asistir a este intercambio y traspasar una capa del proceso creativo que suele quedar en las sombras. Zambra logra exhibir lo que no se ve con gracia y sutileza. Amplía su exploración literaria al sumar a la figura de un personaje que discute con él. De esta manera comparte la autoría, la crítica y la pone en juego con estilo y humor.

Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede - Mariana Enriquez (Montacerdos)

Este libro es una crónica personal, que tiene la particularidad de estar escrita desde el punto de vista de una fan. Es decir, de una apasionada por una banda de rock, dispuesta a exhibir sus emociones. Enriquez se refiere a las letras, la música y el contexto del grupo Suede, pero también a sí misma. Narra recuerdos, entrega observaciones y anécdotas. Muestra parte de su intimidad y contagia la devoción que siente por sus ídolos con su escritura vehemente, informada y sagaz.

Lucía Stecher (Palabra Pública)

La Banda oriental - Paloma Vidal (Bastante)

Me gustó y sorprendió mucho esta novela, muy bien escrita y original. La empecé a leer y no pude soltarla hasta que terminé. La historia está dividida en dos actos y transcurre en torno a una piscina pintada de negro y una gran casa de vacaciones ubicada en Punta del Este. Una niña y un perro, ambos sin nombre, son los protagonistas de un relato muy bien escrito, que cautiva y sorprende con sus giros inesperados.

Escríbeme, Orlando. Cartas a Vita Sackville-West – Virginia Woolf (Banda Propia)

Este libro reúne las cartas que Virginia Woolf le escribió a Vita Sackville- West entre 1922 y 1928. Orlando es para mí uno de los mejores libros de Virginia Woolf. Se trata de una biografía ficcional de la destinataria de las cartas que reúne este libro y que permite conocer la relación de Woolf con ella y el proceso de creación de Orlando.

Cobra - Severo Sarduy (Cuneta)

Es una novela de 1972 que había agotado esa y todas sus reediciones posteriores. En Cobra se cuenta la historia de la travesti Cobra, que forma parte del Teatro Lírico de Muñecas y está en permanente lucha con sus pies gigantes. En su estética neobarroca la novela ofrece sorprendentes juegos con el lenguaje y agudas reflexiones sobre la escritura.

Chilco - Daniela Catrileo (Seix Barral)

Me parece que está muy bien escrita, que tiene imágenes muy potentes y que es una gran incursión de Catrileo en la novela. Se nota ahí que además de ser muy buena poeta tiene una gran capacidad narrativa.

Juan Paulo Iglesias (La Tercera)

El ancho mundo - Pierre Lemaitre (Salamandra)

La primera de una nueva trilogía del escritor francés. Tras abordar el periodo de entreguerras, ahora se sumerge en los últimos años de la Francia colonial. Digno heredero de la novela clásica francesa, Lemaitre tiene un especial talento narrativo, que convierte esta saga familiar en un fascinante fresco de época. Con El ancho mundo, Lemaitre sigue construyendo su monumental obra sobre la Francia del siglo XX.

V13 - Emmanuel Carrére (Anagrama)

Parece un gran reportaje periodístico –el propio autor lo fue escribiendo por entregas en la prensa gala, aunque luego agregó más elementos para la edición final- y un ejemplo también de la novela de no-ficción de la cual Carrére es su mayor exponente. Dicen que a veces la realidad supera a la ficción y este es el caso.

Salvador Allende - Daniel Mansuy (Taurus)

En un año marcado por una activa producción editorial ligada a los 50 años del Golpe de Estado, la obra de Mansuy es uno de los trabajos más destacados. Con un prosa fina y lúcida, el autor escribe una obra honesta, ricamente documentada, en la cual intenta hacer un valioso esfuerzo por acercarse a la complejidad de la figura de Allende, que como el propio Mansuy dice, aún “no hemos terminado de comprender”.

Cecilia Palma (Librería Palmaria)

La búsqueda - Cristóbal Jimeno y Daniela Mohor (Planeta)

Es un testimonio humano profundo del tema de Derechos Humanos, es como una radiografía a los hechos que ocurrieron durante la dictadura. Es muy profundo, muy lindo. Muestra a la juventud lo que ocurrió en esos años, muy bien escrito, desde lo humano, con mucha investigación sobre el tema, para mí fue un libro conmovedor.

Fortuna – Hernán Díaz (Anagrama)

Hernán Díaz es un argentino que vive en EEUU, y habla del tema de los negocios y las altas esferas, está muy bien relatado. Ganó el Pulitzer, es un escritor es muy claro para explicar las cosas que pueden ser complejas. Lo conocí, estuvimos en un encuentro cuando vino a Chile.

5 minutos, la vida eterna de Víctor Jara – Freddy Stock (Vía X)

Muy buen libro, está muy bien tratada la historia de Víctor Jara, su vida, su trayectoria. Han salido muchos libros sobre él, está el de Mario Amorós, por ejemplo, pero me quedo con este. Además, al menos aquí se vendió todo. Yo creo que se debe a que Freddy Stock tiene una mirada más desde lo musical de la vida de Víctor Jara, que sobre el personaje. Es un libro muy interesante.

Héctor Soto (La Tercera)

Salvador Allende - Daniel Mansuy (Taurus)

Me parece un modelo de investigación y reflexión ensayística. Riguroso, contenido, analítico y muy bien documentado. A mi juicio, el mejor libro del año.

Una nueva vida - Lucia Berlin (Alfaguara)

Estos 15 relatos, además de otros textos, son las preciosas piezas que faltaban para conocer y entender el arte de una gran escritora que en algún momento pareció tenerlo todo para tropezar una y otra vez tiempo después.

Extranjero en todas partes - Mercedes Halfon (Ediciones UDP)

Un trabajo muy directo y esclarecedor sobre un escritor polaco, Witold Gombrowicz, que durante más de 20 años en Argentina, vivió en una burbuja de marginalidad, disidencia y misterio.

Fortuna - Hernán Diaz (Anagrama)

Es una novela que me pareció más interesante por su intento de explicar las lógicas del capitalismo que por su mirada sobre el carácter o las motivaciones de sus personajes.

Elizabeth Finch - Julian Barnes (Anagrama)

No creo que esté entre las mejores de Barnes, pero esta novela tiene un arranque poderoso: la simétrica obsesión de Mrs. Finch por el emperador Juliano El apóstata y la Barnes por ella.

Elena Bahrs (Librería Ulises)

Fantasía Alemana - Philippe Claudel (Salamandra)

Claudel, uno de los mejores autores franceses de la actualidad, elabora en 5 relatos un crudo bosquejo de la Alemania del S XX. Su fascinación por el país no teme en adentrarse en las oscuridades propias de su historia bélica y acarrear esos pesados fantasmas. Triste a ratos, con la desesperanza a cuestas, y con un personaje que funciona como hilo conductor, Claudel repasa heridas e indaga en las durísimas consecuencias que tienen las grandes guerras y también las guerras interiores.

Avidez - Lina Meruane (Páginas de Espuma)

La nueva colección de relatos de la reciente Premio José Donoso 2023, nos muestra a una narradora seria, brutal a ratos, pero que se enriela fácil en la mejor narrativa femenina del país. Escritos en distintas épocas de su vida (casi 30 años), pero agrupados bajo el concepto que da título al libro. Para quienes no hayan leído a la autora, esta es una buena puerta de entrada a su escritura, ya que aquí están buena parte de sus temáticas labradas en años de trayectoria.

Pinochet Desclasificado - Peter Kornbluh (Catalonia)

Este es un libro y a la vez documento histórico. Editado a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, el exhaustivo trabajo de Kornbluh lo convierte en un imprescindible para entender el grado de intervencionismo (con buena parte de los documentos desclasificados del aparataje de inteligencia del Gobierno norteamericano), al que estuvimos expuestos en esos años convulsos.

Los Detalles - Ia Genberg (Gatopardo)

Libro del año en Suecia, Los Detalles es el primer texto que se traduce de esta autora, que sorprende por elaborar una breve, pero vital autobiografía, construida en 4 capítulos, y arrimada a 4 personas que marcaron su derrotero en distintas formas. Intimista y con una prosa delicada, Genberg fija su propia posición en la autoficción más preciosista.

Cuentos Romanos - Jhumpa Lahiri (Lumen)

Lahiri es una autora probada, y aquí vuelve a su terreno más fértil. Con Roma como locación preponderante, estos relatos exploran el amor y el desamor, la nostalgia, la soledad y el desarraigo en sus protagonistas. Como siempre, su narrativa es llana y transparente, lo que permite recorrer las páginas como quién recorre la ciudad, con sus recovecos emocionales y también históricos.

Pablo Retamal Navarro (La Tercera)

Un cuento de navidad - Alejandro Zambra

En este libro entrañable, Zambra hace un pacto con el lector mostrando el background de sus días como crítico literario en LUN. Revela secretos y trucos al mismo tiempo que nos va atrapando en un cuento largo, o una novela corta. Fiel a su estilo, un libro metaliterario ágil y con mucho humor.

Señales de nosotros - Lina Meruane (Alquimia)

En este libro híbrido, Meruane nos conduce por los recovecos de los años de la dictadura, pero desde el silencio, lo no dicho, lo que podría decir, lo cual lleva al lector a preguntarse cómo irá avanzando. Es un libro en que una vez más la autora nos muestra su escritura cuidada y pulcra, pero que no teme ser arrojada cuando hay que serlo.

Tierra de campeones - Diego Zúñiga

Si pensábamos que Camanchaca es una novela notable, es que nos faltaba por leer esta, la novela chilena del 2023. 10 años se demoró Diego Zúñiga en cocinar su mejor novela, donde relata la historia del campeón chileno de caza submarina vinculándola a la pobreza, la marginalidad, y la memoria terrible de la dictadura. Todo escrito de manera contundente y sin caer en clichés. Brillante.

MANIAC - Benjamin Labatut

Escribir sobre elementos tórridos como la tecnología, la ciencia o las matemáticas supone el riesgo de ponerse muy técnico, pero tal como lo hizo en Un verdor terrible, Labatut demuestra que un buen narrador puede escribir de cualquier cosa y hacerlo de manera cautivante. La Inteligencia Artificial y la vida de John von Neumann se juntan en esta novela trepidante, imperdible y brutal.

También destaco Todo lo que aprendimos de las películas, de María José Navia (la mejor cuentista chilena); Fortuna, de Hernán Díaz; La estrella de la mañana, de Karl Ove Knausgard; Aguafuerte, de Simón Soto; Holly, de Stephen King; La armadura de la luz, de Ken Follett; Los destrozos, de Bret Easton Ellis.

Alejandra Ochoa (revista Santiago)

Autor material - Matías Celedón (Banda Propia Editoras)

Matías Celedón publica Autor material a 50 años del Golpe Militar, una puesta en página que tiene su origen en los audiolibros grabados en Punta Peuco por el exagente de la CNI, Carlos Herrera Jiménez, asesino de Tucapel Jiménez. A través de un cuidado montaje de voces y silencios, documentos y ficción, Celedón propone una novedosa obra hipermedial en la que resuenan los ecos perturbadores de nuestro pasado más violento. Una lectura imprescindible para este 2023.

Una nueva vida - Lucia Berlin (Alfaguara)

Si Manual para mujeres de limpieza fue un real descubrimiento literario, especialmente para nosotros los chilenos, que nos vimos reflejados en algunos de sus cuentos, la aparición del libro Una nueva vida nos permite profundizar en la escritura vital de esta autora nómade, que se nutre de los recuerdos como material para la construcción de sus relatos, además de ofrecer una selección de sus diarios hasta ahora no publicados.

Extranjero en todas partes. Los días argentinos de Witold Gombrowicz - Mercedes Halfon (Ediciones UDP)

El escritor polaco Witold Gombrowicz vivió 24 años en Argentina. La investigación que de esos años hace la trasandina Mercedes Harfon ilumina la trayectoria de un migrante singular, dibujando un perfil cautivador que nos da pistas renovadas para entender más al autor de novelas como Transatlántico y Cosmos y también de su extenso y polémico Diario.

María José Navia (escritora y académica Letras UC)

Damas, caballeros y planetas - Laura Fernández

La autora española sigue sumando planetas a su genial universo (que tiene, quizás, como sol maravilloso, al fantástico, en tantos sentidos, La señora Potter no es exactamente Santa Claus). Aquí colecciona e introduce cuentos, delineando una galaxia de amor inmenso por los libros, espolvoreada por notas musicales provenientes de series como The Marvelous Mrs. Maisel o el cine de Tim Burton, entre otros. Cada relato es un prodigio de una imaginación desbordada. De lo mejor de este y muchos años.

Obit - Victoria Chang

Para mí, de los acontecimientos literarios nacionales de este 2023. La editorial de la Universidad Austral trajo al fin al español a la extraordinaria poeta Victoria Chang con su magnífico Obit, un libro de obituarios por todas esas cosas que mueren en nosotros, y a nuestro alrededor, a medida que crecemos y vamos perdiendo a nuestros seres queridos. Una edición bilingüe de un libro revelador.

Sigo sin saber de ti - Peter Orner

Publicado en inglés el año pasado (y ganador de importantes premios) este libro de Orner, ahora publicado por Chai, al igual que el fascinante ¿Hay alguien ahí? nos presenta un texto que entreteje vivencias personales con un recorrido muy personal por la literatura. Orner examina con ojo experto y enorme sensibilidad el peso que cada palabra tiene en una oración admirada, las chispas que salen de su contacto, las melodías ocultas que van armando la literatura que nos (des)arma.

La reina del baile - Camila Fabbri

La primera novela de la escritora argentina (antes había publicado dos muy brillantes colecciones de cuentos y una novela de no ficción), finalista del Premio Herralde 2023, es una exploración de la intensidad del lenguaje y la experiencia, un ojo raro que se posa sobre lo cotidiano para develar la profundidad de un delirio, de un accidente, de una vida.

Bonus tracks: Te di ojos y miraste las tinieblas (Irene Sola) y Caja 19 (Claire-Louise Bennett), dos novelas de escritoras que han hecho de lo suyo un idioma que deslumbra y conmueve como pocos.