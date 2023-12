Damon Albarn anuncia nueva pausa de Blur: “Fue un hermoso éxito, pero no me quedo en el pasado”

Damon Albarn aseguró que Blur entrará nuevamente en receso tras cumplir una gira internacional que recientemente los trajo a Sudamérica.

En charla con Les Inrockuptibles, Albarn aseguró: “Es hora de concluir esta campaña”. El músico detalló que todo el proceso “es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor tocar estas canciones nuevamente, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum, bla, bla, bla”.

24 DE NOVIEMBRE 2023 BLUR EN FAUNA PRIMAVERA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

De todas formas, no se cerró a la posibilidad de una nueva reunión de Blur. Es decir, que el grupo se mantenga en activo de forma intermitente. “No digo que no lo volveré a hacer, fue un hermoso éxito, pero no me quedo en el pasado”.

En cuanto a sus próximos pasos, Albarn adelantó que tiene entre sus planes trabajar en una “ópera que se presentará en París el próximo año”. Además viajará a la India, donde se reunirá con su habitual colaborador, Jamie Hewlett para “comenzar a trabajar en un nuevo álbum de Gorillaz”.

Blur estuvo en el país el pasado 24 de noviembre como parte del Festival Fauna Primavera. Sobre la actuación, en que desplegaron varios cortes de su nuevo álbum The Ballad of Darren, Culto señaló: “Con Blur, todo sigue siendo encanto, incluso las canciones que el público desconoce”.