Timothée Chalamet habla de Wonka: “En esta película sentí que pude probar de todo”

Aunque su debut en el cine aún no cumple su primera década, Timothée Chalamet (Nueva York, 1995) ya sabe un par de cosas sobre el reto de encarnar a personajes que ya han sido representados previamente en la pantalla grande.

El actor de Llámame por tu nombre (2017) ganó elogios por su versión de Laurie en la adaptación de Greta Gerwig de Mujercitas (2019) y luego, en un giro hacia la ciencia ficción, convenció con su interpretación de Paul Atreides en Dune (2021), un rol que repetirá en la segunda parte, que llegará a las salas el 29 de febrero de 2024.

Foto: Reuters/Maja Smiejkowska

Siguiendo los pasos de Gene Wilder en 1971 y Johnny Depp en 2005, ahora Chalamet se prueba el traje de Willy Wonka, el icónico chocolatero que Roald Dahl imaginó por primera vez en 1964. El actor lo interpreta en Wonka, película dirigida por el realizador Paul King que acaba de estrenarse en los cines chilenos y funciona como una historia de origen del personaje. Un largometraje codiciado –hubo otras estrellas como potenciales protagonistas, Tom Holland entre ellos–, pero que también implicaba una cuota de riesgo.

“Me sentía intimidado por la idea de interpretar a Willy Wonka, porque es un personaje querido, pero después de leer cinco páginas del guión, aprecié cuán inteligente era la visión de Paul sobre la historia de cómo Willy se convirtió en el Wonka que conocemos”, explica Chalamet en una conferencia.

La clave, dice a Culto, estuvo en que el proyecto estaba encabezado por el director de Paddington (2014) y Paddington 2 (2017), las encantadoras películas sobre el popular oso. “Fue un lujo. Gracias a la generosidad de Paul como cineasta, sentí que pude probar de todo. Me encanta que a Paul le guste trabajar así, porque a mí también me gusta trabajar de ese modo”, sintetiza. “Sus películas son muy conmovedoras, pero también tienen un nivel técnico realmente alto”.

En las dos horas de película, Chalamet no sólo canta y baila (es sobre todo un musical), sino que ejercita su lado más lúdico y carismático, expandiendo un registro que hasta ahora se había desplegado con soltura en papeles dramáticos en títulos como Beautiful boy (2018) y Hasta los huesos (2022).

King se refiere a Chalamet como un intérprete que destaca por el control de sus virtudes actorales, algo que aplicó para dar vida a Wonka. “Es una línea muy delgada, porque es personaje que quieres que sea excéntrico pero no demasiado aterrador. Es algo muy delicado. Probamos muchas variaciones hasta elegir el carril correcto”, apunta el cineasta.

“Consistió en aprender a soltarse, porque el tono de esta película era muy generoso. Durante los primeros días pensaba: está bien, ¿podemos divertirnos? ¿Esto puede ser así? Nunca pensé que iba a ser así”, señala Chalamet.

-¿Se apoyó en las adaptaciones previas o trabajó para volver propio un personaje tan querido?

Esta es una película complementaria al filme de Gene Wilder, una especie de idea de quién habría sido cuando era un joven Willy Wonka. Pero por lo demás, cuando un personaje es tan querido, la gente es muy protectora con él. La gente es realmente escéptica, y con razón. Pero cuando el guión se concibe de forma tan inteligente como la que inventaron Simon y Paul, la historia se siente justificada.

-¿Tuvo la oportunidad de sugerirle ideas al director?

Sí. Eso es lo hermoso del proceso de hacer cine, en lugar de estar en un escenario o en vivo. Hubo cosas que sugerí que no lograron entrar, pero con un tono como este, tan alegre y generoso, otras encontraron su oportunidad. Los días en que trabajé con Olivia (Colman) y Keegan (Michael Key), noté lo libres que se veían. Eso me permitió abrirme y pensar: bien, ellos se están divirtiendo mucho.

-¿Cuál mensaje cree que deja esta película?

Que todo lo bueno comienza con un sueño. Como dice la canción Pure imagination: quiero cambiar el mundo, no hay nada que hacer. Hay una especie de actitud positiva y optimista que tiene el joven Willy, donde no acepta un no por respuesta y se niega a renunciar a sus sueños.