Lee Sun-kyun: los turbulentos últimos días del actor de Parásitos que fue encontrado muerto

Este miércoles se informó sobre la muerte de Lee Sun-kyun, actor surcoreano con reconocida carrera en cine y televisión. Según Associated Press, fue encontrado sin vida al interior de un automóvil en un parque de Seúl. Tenía 48 años.

La policía local había iniciado una búsqueda de su paradero después de que su familia detallara que el intérprete había dejado una nota de suicidio en su hogar y se había retirado temprano. En los últimos meses, el actor había sido objeto de una investigación por presunto consumo de marihuana y otras drogas ilegales en el país. El interrogatorio más reciente del caso habría tenido lugar durante el fin de semana y se habría extendido durante 19 horas.

Sun-kyun alcanzó reconocimiento mundial con Parasite (2019), donde encarnó al padre de la rica familia en cuya casa se infiltran los protagonistas, la familia Kim. A inicios de 2020, en la ceremonia más importante de Hollywood, se convirtió en la primera cinta no hablada en inglés en ganar el Oscar a Mejor película y, en los días previos, todo el elenco obtuvo el galardón a Mejor reparto en los Premios del Sindicato de Actores. Además, el filme alcanzó la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Un impacto que justifica que ese sea el título más recordado a propósito del fallecimiento del intérprete. Pero su listado de créditos fue más generoso y variado que la sátira social del director Bong Joon-ho.

En televisión ganó notoriedad con un puñado de series, desde una historia de médicos (Behind the white tower, 2007) hasta una comedia romántica (Pasta, 2010). En 2008 inició una fructífera relación con Hong Sang-soo, uno de los cineastas surcoreanos más respetados en la escena internacional. El director lo convocó para que asumiera papeles secundarios o protagónicos, en películas presentadas en los festivales de Berlín y Locarno.

En otro registro, protagonizó All about my wife (2012), remake surcoreano de la comedia argentina Un novio para mi mujer (2008), dirigida por Juan Taratuto, que en Chile también tuvo una versión en el cine (Se busca novio... Para mi mujer, 2017).

Tras el éxito de Parasite, fue fichado como protagonista de Dr. Brain, la primera serie de la plataforma Apple TV+ en Corea del Sur. En esa producción Sun-kyun encarnó a un científico que crea un invento mientras lidia con haber perdido a su familia en un accidente.

Recientemente, había presentado dos largometrajes en el Festival de Cannes: Sleep y Project Silence. La primera se convirtió en un éxito en su llegada a los cines surcoreanos.