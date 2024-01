Del cine a un nuevo disco: Ariana Grande quiere tomarse 2024

Dua Lipa, Billie Eilish, Green Day y Rihanna son solo algunos de los icónicos artistas que han anunciado nueva música para 2024. Y la intérprete de Thank u, next, Ariana Grande, no planea quedarse atrás.

A principios de diciembre de 2023, la cantante considerada una de las actuales divas de pop, publicó una serie de fotos en un estudio de grabación, en las que claramente se adelantaba la venía de su séptimo disco. Semanas después, antes de cerrar el año publicó nuevamente un carrusel con imágenes que anunciaban el término del proyecto, con el mensaje “See you next year” (Nos vemos el próximo año).

El ascenso a la fama

Ariana Grande saltó a la fama por interpretar el cómico papel de Nickelodeon Cat Valentine –Victorius y Sam y Cat–. Posteriormente, su ingreso a la industria musical terminó por darle reconocimiento mundial.

En 2013 lanzó su álbum debut Yours Truly, al que posteriormente le siguieron cinco discos inéditos –My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank u, next (2019) y Positions (2020)– y un reciente relanzamiento por el aniversario número diez de su debut, que incluye versiones en vivo de sus primeras composiciones.

La discografía de Grande se enmarca en el género pop, ha colaborado con varios artistas íconos de la industria, tales como Nicki Minaj, Doja Cat y The Weeknd (Save your tears).

Luego del lanzamiento de Positions, que incluye éxitos como 34+35, Pov y Just like magic, pasaron varios años sin que aparecieran noticias que incluyeran nuevos proyectos musicales propios, lo que en parte se debe a que se enfocó en otras áreas profesionales.

Así como varias otras celebridades, Grande lanzó a finales de 2021 su propia línea de maquillaje llamada R.E.M. Beauty –ya había colaborado con otras marcas de cosméticos en el pasado, entre ellas con MAC Cosmetics en 2016–. Además, ha lanzado cerca de quince perfumes desde 2015, lo que ha terminado de consolidar su faceta empresarial.

La dos veces ganadora del Grammy –Mejor álbum vocal pop con Sweetener y Mejor interpretación pop en dúo con Lady Gaga por Rain on me– a pesar de experimentar en distintas áreas, nunca ha dejado de actuar y aparecer en algunos proyectos cinematográficos. La última vez que se le vio en la pantalla grande fue con el papel de una diva pop en No miren arriba (2021). Aparece también en Zoolander 2 (2016) y la serie de 2015 Scream Queens.

AG7: El séptimo álbum

Ya han pasado tres años del último lanzamiento musical de Grande, y sus fans ya están listos para su regreso a las plataformas. A través de Instagram confirmó la grabación de un nuevo producto con la publicación de una serie de fotografías del proceso de grabación, de su mamá bailando y de ella misma emocionada.

Esta noticia también trae consigo la incertidumbre sobre a la productora con que lanzará el AG7 –como lo están llamando en redes sociales–. Esto porque la artista dejó de trabajar con Scooter Braun (SB Projects) en agosto de 2023, representante con el que colaboraba desde su primer álbum; la decisión la tomó después del escándalo que causó Braun al vender los primeros seis álbumes de la Persona del año 2023 según la revista Time, Taylor Swift.

La nueva firma de Grande, responsable de su séptimo álbum, parecería ser Brandon Creed, de Good World Management, quien también es manager de Troye Sivan, Charli CXC y Demi Lovato.

Ariana en la pantalla grande

La multifacética artista no deja de sorprender, y este año, además de nueva música, también aparecerá en la pantalla grande con un papel protagónico. Se trata de Wicked, dirigida por Jon M. Chu, musical inspirado en la historia de El mago de Oz.

La producción se dividirá en dos estrenos que están filmándose simultáneamente. Cuenta con un destacado reparto, con Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Marissa Bode, Ethan Slater y la galardonada por la Academia, Michelle Yeoh.

El guion de la cinta está basado en Wicked: Memorias de una bruja mala, novela de Gregory Maguire, la que a su vez, es una versión paralela de la conocida historia de Dorothy.

El estreno de la película está programado para diciembre de este año –fue una de las muchas producciones afectadas por la huelga de actores de Hollywood que duró cerca de cinco meses–. Grande se encarga de interpretar a Glinda, la bruja buena de la historia.

A propósito de Wicked, otra noticia que se generó en base al rodaje de esta película, fue la confirmación de la nueva pareja de Grande después de su divorcio con Dalton Gomez, se trataría de Ethan Slater, que interpreta a Boq en la cinta.