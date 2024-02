Martin Scorsese actuará en cinta protagonizada por Oscar Isaac (y con participación de dos chilenas)

Martin Scorsese ha actuado en sus propias películas (desde sus primeras obras hasta la reciente Los asesinos de la Luna) y también en proyectos ajenos, como Dreams (1990), de Akira Kurosawa, y Quiz Show: El dilema (1994), de Robert Redford.

El legendario cineasta sumará otra experiencia de ese tipo en In the hand of Dante, el nuevo largometraje de Julian Schnabel, que tiene un elenco encabezado por Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler, Gal Gadot y Al Pacino.

“Él está extraordinario en el filme”, indicó Schnabel a Variety, calificando la aparición de Scorsese como “un rol brillante e importante”. “No puedes quitarle los ojos de encima”, aseguró el director de Antes que anochezca (2000) y La escafandra y la mariposa (2007).

Narrada a través de diferentes épocas (y basada en la novela de Nick Tosches), la cinta le otorga el papel de un sabio que ejerce influencia en Dante Alighieri (Isaac) mientras escribe La divina comedia. “No sé si es un erudito, pero es alguien que sabe cosas”, agregó Schnabel.

Scorsese en el rodaje de Los asesinos de la Luna. Foto: Apple

El rodaje de In the hand of Dante ya concluyó y se desarrolló mayoritariamente en Italia, en Sicilia, Venecia, Verona, Roma y Viterbo. El autor de Toro salvaje (1980) –hoy reconocido con el Oso de Oro Honorífico del Festival de Berlín 2024– también es productor ejecutivo de la película.

El largometraje cuenta con la participación de Screen Capital, la administradora de fondos de capital privado fundada por las chilenas Joyce Zylberberg y Tatiana Emden. El anterior proyecto en que ambas se involucraron fue Memory (2023), el filme del mexicano Michel Franco que obtuvo el premio de Mejor actor en el último Festival de Venecia.