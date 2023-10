Chilenas participan en película protagonizada por Oscar Isaac y producida por Martin Scorsese

Tiempo de lectura: 2 minutos

Screen Capital, administradora de fondos de inversión privados que lideran Joyce Zylberberg y Tatiana Emden, está detrás de In the Hand of Dante, la nueva cinta del director Julian Schnabel, que también contará con las actuaciones de Gal Gadot, Jason Momoa y Gerard Butler. La firma nacida en el país acaba de estrenar Memory, un drama encabezado por Jessica Chastain y Peter Saarsgard.