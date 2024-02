“Me infarté cuando vi a Coldplay cantando con estos chavos coreanos”: cuando Fher de Maná se lanzó contra BTS

José Fernando Emilio Olvera Sierra creció en un “matriarcado” - según sus palabras-, ya que a los siete años su padre falleció y se rodeó de su madre, sus tres hermanas y su abuela.

Fher Olvera nació años después, cuando Maná alcanzó el éxito nacional y luego el mundial. El primer proyecto musical en 1980 fue Sombrero Verde, conjunto integrado por él, en la voz; Gustavo Orozco, en la guitarra eléctrica; y los hermanos Juan Diego (bajo), Ulises (guitarra eléctrica) y Abraham (batería) Calleros.

Posteriormente, tras la salida de Abraham Calleros y de Gustavo Orozco, se integra a la banda Álex González. Es en 1987, al quedar el grupo como un cuarteto, que se crea Maná, una propuesta que fusiona el rock, el pop y los ritmos latinos.

Con 43 años de trayectoria, Fher Olvera se convirtió en un referente de la música y uno de los representantes de los mexicanos en el plano internacional. De esa forma, su voz es ampliamente escuchada, a pesar de que muchas veces sus opiniones no sean compartidas.

Memorable es el caso donde refirió la disputa territorial entre nuestro país y Bolivia. “No quiero que me critiquen los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón: Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país. Un pedacito que le dieran (a Bolivia)”, expresó al medio La Razón. “¿Por qué no se hace un país (Chile) un poquito más para abajo y el otro país (Perú) un poquito más para arriba, no mucho; aunque sea para tener una salida?”, agregó.

Esto levantó críticas hacia el cantante y la banda. Es más, algunos pensaban que el grupo no vendría a Chile si es que este no se le cedía al país vecino una salida al mar. Finalmente, desmintieron el rumor, Olvera se disculpó por sus palabras, y ya están en la ciudad jardín, para presentarse la noche del martes 27 de febrero en el Festival de Viña del Mar.

Así como se refirió a los problemas diplomáticos y legales de Chile en su momento, Fher Olvera igual ha sido crítico de otros temas, como el k-pop, el reguetón, la migración, Donald Trump e incluso, un proyecto de transporte.

“Es un ignorante”

En 2015, el grupo Maná fue premiado en los Grammy Latinos de 2015, en la categoría Mejor álbum pop rock. No solo fueron en el centro de atención gracias al reconocimiento, sino también porque presentaron una pancarta que llamaba a los latinos a no votar por “racistas”.

Maná en los Grammy Latinos 2015

“Hay muchos latinos que están siendo discriminados y ya no saben si son legales o ilegales. Los latinos lo están viendo complicado por su raza. Porque en el fondo es eso, brother. Pero nada es para siempre. Vienen elecciones, así es la democracia. Voten”, dijo Fher Olvera ante las elecciones que se avecinaban en Estados Unidos y la figura de Donald Trump como precandidato.

Asimismo, la banda publicó su propia versión del tema Somos más americanos, original de Los Tigres del Norte, como forma de llamar la atención sobre la condición de los latinos. Sobre Donald Trump, fue directo: “Es un ignorante; Estados Unidos no se entiende sin el trabajo de los latinos”, comentó a El País.

“Estamos viviendo un momento histórico porque salió un candidato que no nos quiere, que no quiere a los mexicanos”, dijo en 2016 Fher Olvera en el Madison Square Garden, como parte de la gira Latino Power Tour de Maná.

BTS

Algo que no perdonaron las army son las declaraciones de Fher Olvera sobre el grupo surcoreano BTS. El vocalista de Maná se refirió a uno de los conciertos de Coldplay, donde criticó la presencia de la band boy.

“Yo no critico, pero me infarté ahora que vi a Coldplay cantando con estos chavos coreanos, cuando yo a Coldplay la ubicaba como banda de rock. Igual yo soy más prejuicioso que ellos”, dijo para Televisa.

Nada con Bad Bunny

Sus opiniones sobre la música urbana son severas y así lo ha hecho saber en numerables entrevistas. “El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor. Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”, dijo en una entrevista a diario El Mundo el año pasado.

Y es que su hijo le anima a darle un toque más ‘moderno’ a sus canciones, a lo que Olvera se opone. “Dalí (su hijo) me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, comentó. Aunque sí reconoce su admiración por la española Rosalía.

“Desde mi perspectiva hay demasiado reggaetón y hace falta la otra parte. No está mal el reguetón, pero personalmente las letras no me gustan, son repetitivas, machistas y sexistas”, dijo el cantante.

Causa ambiental

“Van a destruir muchísima selva”, dijo el cantante mexicano en un concierto en la península de Yucatán, a fines de abril de 2019. A modo de contexto, el gobierno de Manuel López de Obrador estaba impulsando la construcción del Tren Maya, una línea ferroviaria que conectara el sureste del país.

“Está bien que el nuevo Gobierno dé opciones, pero cuando va contra la ecología, ahí no va, ahí no se permite. Hay que hacer un estudio para saber qué va a pasar con ese Tren Maya, que va a destruir millones, millones de árboles. No hay que dejarnos mexicanos, eso vamos a hacer una lucha” expresó el vocalista de Maná, según consignó el medio mexicano, Sin línea.

Finalmente, las palabras de Fher Olvera quedaron solo en eso, porque hoy el Tren Maya se encuentra en etapas finales de construcción y se espera que sea inaugurado en dos meses más, según palabras del mandatario mexicano. Sin embargo, su intervención generó un debate que quizás - si así lo hubiera querido la banda - hubiera terminado en algo más grande.