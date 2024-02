Cómo reaccionó Gabriel Boric al chiste de Luis Slimming en el Festival de Viña

Luis Slimming se presentó en la tercera noche del Festival de Viña 2024, con una exitosa rutina de humor que hizo reír a la Quinta Vergara y a los televidentes.

Luego del romanticismo de Maná y previo al rock de Men at Work, el antes profesor de matemáticas, presentó una sólida rutina con chistes cortos sobre paternidad, masculinidades y contingencia.

FOTO: FRANCISCO VICENCIO /AGENCIAUNO

Uno de los chistes que llamó la atención durante la jornada, fue una referencia al presidente Gabriel Boric: “Y el Boric, soltero. ¿Qué me decís de eso?”, comenzó.

“A mí me dio risa cuando la ex Primera Dama dijo ‘no, si nosotros terminamos en buena’. Y es como obvio que terminaron en buena, ¿cómo bloqueai a un hueón que sale en cadena nacional?. Más encima la pobre no puede ir ni siquiera al Registro Civil porque sale la foto del ex mirándola ahí”, remató, desatando risas del público.

Ahora, el mandatario se hizo presente en las redes sociales, comentando en una publicación de Instagram del comediante: “Felicitaciones, Crá”, escribió.

Previamente, Boric había reaccionado a chistes que se burlaban de él. Fabrizio Copano durante su rutina en Viña 2023, lo comparó con el oso animado, Winnie Pooh. Horas después, la autoridad apareció en un punto de prensa con un peluche del personaje.