Los orígenes de Lucho Miranda: de un mal contador a humorista en Viña

Un buen día, Lucho Miranda pensó qué diablos seguía haciendo ahí. Se aburrió de los Excel y los datos, tomó sus cosas y cerró por fuera su oficina en la Municipalidad de Vicuña (su ciudad natal). Ser Contador Auditor no era lo suyo, y la rutina de trabajo de oficina tampoco. “Era mal contador”, aseguró en una entrevista en La Junta, con Julio César Rodríguez sobre su primer trabajo después de haber salido de la universidad.

“Me pagaban muy mal, el mínimo siempre y el último año me pagaron un poco más”, contó, y que por lo mismo su motivación no era la mejor. Confiesa que se mandó “hartos” cagazos, como haberle pagado de más a algunos funcionarios municipales, los que no devolvieron los montos. Eso sí, Miranda se apresuró en aclarar: “Toda esa plata se devolvió en su momento”. Como sea, ser funcionario no le gustaba nada de nada.

Es que lo suyo estaba en el vértigo del escenario. Por eso, un día se animó a hacer una primera incursión en lo que más le gusta: un show de comedia online. El resultado fue óptimo, y sobre todo -según comentó- ganó lo mismo que en la municipalidad trabajando un mes, con la diferencia de que no se sentía incómodo en ese lugar. Era la señal. “Ahí dije ‘chao jefe’. Igual me fui en buena”.

En 2020 lo dejó todo y comenzó a hacer pequeños shows. Luego vendrían sus incursiones en las redes sociales que le dieron una primera figuración. A todas luces una quijotada, pero un hombre convencido -y con hambre de triunfo- siempre puede más. Su empuje lo llevó a tocar puertas, y 2021 fue el año que le cambió la vida, ya que tuvo dos buenas vitrinas. Una, fue el programa Got Talent Chile, de Mega, donde llegó a la final. No ganó, pero obtuvo el Botón de Oro por su actuación de StandUpComedy.

Pero ya había quedado demostrado su talento, y la segunda chance que tuvo ese año fue la Teletón. Fue una oportunidad muy especial para él, ya que desde los 3 años fue paciente del centro Teletón en Valparaíso. Por dos décadas, la organización lo ayudó en su proceso de rehabilitación de una parálisis cerebral, que se produjo como consecuencia de sufrir asfixia por 8 segundos al nacer.

Lucho Miranda y las pifias a Javiera Contador: “Un show malo no la define a ella como comediante”

Consciente de la chance de ser televisado en vivo y en directo a todo Chile, Miranda aprovechó magistralmente su chance. Demostró una mezcla entre humor de situación y humor negro, incluso usando como material su propia condición. “No solamente Kramer trae videos en sus presentaciones, yo también. La única diferencia es que Kramer trae imitaciones y yo traigo limitaciones”, relató. “Mi mamá me decía que estaban los otakus, los pokemones y los discapacilais”, arrancando ganosas risas del público.

Incluso, mencionó al hombre ancla de la cruzada. “Mi mamá me decía que si no hacía todas las terapias, Don Francisco nunca me iba a llamar a la Teletón. Por mucho tiempo Don Francisco tuvo la misma importancia que el Viejo Pascuero en mi casa”, aseguró ante las risas del respetable.

Eso sí, Miranda asegura que su idea no es malintencionada. “En ningún chiste que yo hago quiero burlarme de una enfermedad o una condición, solamente ir contando lo que yo vivo, lo que muchas personas con discapacidad viven. Y no tiene por qué ser una tragedia, si la discapacidad no es una tragedia”, dijo en el programa de YouTube Algo en común, conducido por el también comediante, gestor y guionista León Murillo.

Ahí comenzó el despegue y Miranda desplegó una constante actividad en vivo. Como hormiga, fue haciéndose un espacio en el humor nacional. Además, y a la manera de otros comediantes, abrió un podcast en dupla junto a Claudio Michaux, titulado No sé si fue tan así, lo que le dio otra vitrina en el mundo digital, la plaza pública del siglo XXI. Por ello, y para coronar el buen trabajo realizado, en 2023 fue contactado para ir a Viña, con solo 29 años.

Desde que se cerró su participación -su debut en la Quinta-, ha preparado su rutina con shows en festivales regionales, como en Romeral y Andacollo. Pero a contrapelo de lo ocurrido con sus colegas -como Luis Slimming o Javiera Contador- Miranda salió “ileso” de la experiencia, sin pifias. Pero en charla con Culto, apuntó más bien a que solo vivieron una mala noche. “Yo creo que son cosas puntuales porque una pifia o un público descontento no significa que el comediante tenga poco talento. Esas son cosas muy puntuales, que tienen que ver mucho con el día”, dijo a Culto.

Lucho Miranda

Para la rutina de este miércoles, Miranda tendrá un público mayoritariamente joven, amén de los otros números que se presentan, los cantantes urbanos Mora y Anitta. “Fue el día que me propusieron e igual sentía que por un tema de edad era el más lógico. Es un público más joven y yo soy un comediante joven. Caía de cajón de que yo iba a estar esa noche, además capaz que cumplía con el cupo de revelación y con el cupo de inclusión ajaja (ríe)”, señaló a Culto.

Lo que veremos hoy en la Quinta tiene que ver con un ejercicio similar a la autoficción, pues buscará presentarse para quienes no lo conozcan. De alguna forma, siente que es la oportunidad perfecta para que su nombre quede instalado en la conversación habitual del chileno común y corriente.

“Hay harto chiste los ojos azules, harto chiste de que me ando quedando pelado (ríe) -dice en la rueda de prensa previa-. Este es mi primer show importante, entonces hay mucha gente que no me conoce. Yo creo que la gran mayoría de los televidentes no me conoce, entonces, tengo que partir con un show con muchos chistes presentándome, la gente tiene que conocerme, yo tengo que darme a conocer”.

“Van a haber muchos chistes de mí, de mi situación personal, de cosas que he vivido, las cosas que he tenido que hacer para llegar a este escenario tan importante”.

Lucho Miranda se presentará en el Festival de Viña 2024 este miércoles 28 de febrero, la cuarta noche del certamen.