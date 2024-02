Alex Hernández, director histórico de Viña, exime a los animadores de su responsabilidad en las pifias a Javiera Contador: “No es su culpa”

Alex Hernández conoce a la perfección el Festival de Viña del Mar. Desde 2011 y hasta 2019, en toda la era Chilevisión y en el primer año de la alianza Canal 13/TVN, cumplió funciones de director general y fue encargado de la puesta en el aire del certamen.

Ahí firmó su estilo, incubado, popularizado -y muchas veces criticado- en espacios como Mekano y Yingo, convirtiendo al Festival de Viña en un hito donde por momentos la audiencia exhibía todo el protagonismo. Ha sido uno de los profesionales que más ha cumplido ese rol en la historia del espectáculo.

Aunque hoy alejado de la cita, ha seguido en detalle por TV el desarrollo de la entrega 2024, marcada por su acento solidario, por los incendios que devastaron parte de la ciudad a principios de mes y por el debut de Francisco Saavedra como animador. Además, ya ha transcurrido más de la mitad del espectáculo, obsequiando postales para la memorabilia festivalera como la excelencia de Andrea Bocelli o el traspié de Javiera Contador.

Hernández cree que este Festival ha sido “muy difícil de hacer” y que “en términos emocionales” ha estado amarrado a la catástrofe que sacudió a la zona. “La transmisión ha sido bonita, pero ha tenido una gran intensidad emocional. Por ejemplo, desde el momento de la obertura se instala una carga muy difícil de remontar después, es muy complejo de remontar emocionalmente un instante como ese. Quedas marcado”.

El realizador siente que recién la tercera noche, la del martes 27, el Festival pudo fluir por una ruta más relajada y soltarse de la tensión inicial. “Recién llegó a un punto de ciertas libertades con la rutina de Luis Slimming, que fue un muy buen bálsamo, ahí adquirió un tono más cercano de lo que será la velocidad crucero de este año, lo que no es falla de nadie, porque fue tan complejo el proceso previo que tenía que existir un camino complejo para llegar a este punto más tranquilo”.

“Con lo de Slimming se equilibraron un poco las fuerzas. Fue un momento clave. Y me alegro mucho que haya sido él. El evento venía muy cargado desde antes”, profundiza.

Luis Slimming

Con respecto a la obertura del día domingo 25, modificada a última hora para darle un tono más sobrio y con bailarines vestidos de riguroso negro al son de canciones de Fito Páez, Nacha Pop y Los Jaivas, Hernández admite: “Las canciones estuvieron bien elegidas, pero me faltó un relato dramáticamente coherente, una estructura de guión adecuada para ese desarrollo. Pero valoro mucho la inclusión de artistas de música urbana. Y se valora el trabajo y la intención de hacerla”.

-¿Qué le ha parecido el desempeño de Francisco Saavedra en su debut?

Me ha parecido bien. Lo que no me parece bien es que lo comparen tanto, que traten de buscarle el lado Vodanovic. Él tiene sus atributos propios. Hay que ponerse en su lugar. Al ponerse en su lugar, uno piensa en la serie de consejos que debe estar recibiendo, en la cantidad de cosas que le han dicho. Todo eso lo tiene que absorber. Le debe generar algún tipo de inseguridad, de análisis interior, desde dudar por su risa hasta el valor de compartir con otras personas.

“El valor que él tiene desde siempre es una cercanía con las personas y debe generar una distancia con esos estímulos externos para poder llevar su propia personalidad al escenario. Debe decir ‘yo he hecho un trabajo por años basado en mi propia personalidad y eso lo debo llevar al Festival’. Tampoco tiene que dejarse amilanar porque existe una comparación con Vodanovic, ya que tienen toda una historia de distancia”.

-¿Qué le pareció la situación de las pifias con Javiera Contador? ¿Podría haber mostrado junto a María Luisa Godoy otro manejo, haber ayudado a contener de mejor manera la situación?

Yo lo despego un poco de lo que pasó con Javiera Contador. Trataron de ayudarla en el momento que estaba pasando. Ella es una comediante que tiene carrete y los animadores no son responsables de lo que está pasando ahí. Ellos empatizaron, pero tampoco hay que sentirse culpable de lo que pasó.

Como director, Hernández vivió quizás los dos grandes pifideras de Viña en el siglo XXI: el doblete de Ricardo Meruane aguantando a un “Monstruo” que lo empujó hacia el infierno.

Por eso mismo, hoy asegura: “En momentos como ese, y aplica para este año, los animadores tienen que vivir el momento de acuerdo a lo que son. No sentir culpa. Se vive simplemente. Ellos intentaron hacer la pega, pero es un instante muy complicado. Todos pudieron haber pensado que a Bocelli le iba a ir increíble, pero aquí fue más de lo pensado, y está bien que pase, son esos momentos que quedan”.

Javiera Contador

-¿Puede ser una opción que la pauta se modifique? Por ejemplo, que las competencias se hubieran movido, para evitar lanzar a Contador en el momento en que toda la audiencia reclamaba.

No, modificar la pauta genera un desorden que no es positivo, porque Viña es un buque muy grande, no estás en un franjeado, aquí es muy distinto; está pactada la duración de los shows de los artistas, de las competencias, los horarios, todo. Y todos los involucrados están de acuerdo.

“Los animadores sólo, en momentos de emergencia, intentan hacer lo que pueden con sus herramientas, para poder preparar al público de la mejor forma, en este caso para recibir a Javiera Contador. Lo que viene después es una comediante con años de carrera y con todo un carrete que tiene. El rol de los animadores llega hasta ahí y desde ahí entra el artista con su experiencia. Los animadores no son responsables del resultado del show de nadie, sólo surfean con las herramientas que tienen a mano. Les recomiendo vivirlo, porque no volverá a pasar, es un momento dentro de la historia del Festival, hay que disfrutarlo, es pura historia”.