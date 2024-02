Alex Ortiz y la nueva camada de humoristas chilenos: “Yo no lo veo como una separación de época”

En la recta final de Viña 2024, el comediante Alex Ortiz será el número de humor en el último día del certamen, este viernes 1 de marzo. Lejos de incomodarlo, el ex “Flaite chileno” comenta que le pareció bien elegido el día en que participaría.

“Ser el último me gustó, es bueno en el sentido de que puedo ver todas las rutinas en la casa, ver cómo están desarrollándose mis colegas, ver si no nos topamos en algún chistecito para cambiarlo y no contar lo mismo, porque el tema se puede topar pero la idea es que no se tope el chiste”, dijo en su rueda de prensa previa.

Desde que triunfó en el Festival de Olmué 2023, Ortiz se ha desplegado con una intensa agenda de presentaciones, la misma que ha hecho que incluso ayer miércoles realizara un último show. “Incluso tenía uno agendado para hoy”, cuenta, pero que finalmente no realizará para enfocarse en Viña. Así, Ortiz ha abierto presentaciones de otros comediantes.

FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO

“Me gusta trabajar mis rutinas en base a mis colegas para conocer su público también. Ahí tenemos reuniones, probamos, y somos bien críticos con nosotros, yo creo que en el humor, independiente que uno sea amigo, hay que decirse las cosas, ‘ese chiste está pasado’. Es importante separar la amistad del trabajo”.

Ortiz se muestra tranquilo, seguro, respondiendo cada pregunta sin complicarse, aunque reconoce tener el cosquilleo habitual. “Hay nervios previos esperados, yo jamás había venido a un festival así, con periodistas, gente afuera que me dice ‘Aleeex’. No pensé que me conocían, la verdad”.

“Los nervios son los que tenemos que tener, pero controlados, muy preparados para esta noche. He escuchado mucho María Becerra. Considero (que me tocó) un buen público. Estoy contento con el día y contento de poder entregar una rutina que creo que calza ese día también”.

FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO

Ortiz pertenece a una camada que ha ido abriéndose paso en el humor chileno, un poco desplazando a los humoristas más clásicos (sin ir más lejos, el nuevo “rey del chiste corto” es Luis Slimming). Sin embargo, consultado por Culto, Ortiz se muestra más bien cauto y respetuoso de quienes vinieron antes que él. “Es bonito. Me encanta que haya mucha comedia en Chile, que los jóvenes se atrevan a hacer stand-up, o hacer comedia. Yo no lo veo como una separación de época, nosotros crecimos con Flaco y el Indio, Dino Gordillo, Bombo Fica, y son súper importantes para nosotros, ¡y la Quinta es grande! Yo creo que hay espacio para todos”.

“Yo te aseguro que el próximo año va a estar Dino Gordillo, Bombo Fica, y eso es espectacular, porque el humor nos une a todos. Todos necesitamos reírnos, y tener distintas formas de reírnos es parte de la comedia, distintos estilos, vimos a Luchito Slimming con mucho chiste corto, Luchito Miranda, relato, la Alison también. Yo creo que en la variedad está el gusto. Mira cómo cerré, ¿ah?”.