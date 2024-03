Cómo nació el chiste del Himno Nacional de Sergio Freire

Sergio Freire, exintegrante de El Club de la Comedia, llega nuevamente al escenario de la Quinta Vergara para hacer reír al monstruo. En 2018 debutó en el escenario con una exitosa rutina, que hasta hoy, es de las más vistas en las redes sociales de la organización, con más de 18 millones de reproducciones; además, durante la transmisión alcanzó el peak televisivo de toda la edición festivalera.

Uno de los chistes icónicos de ese momento fue el del himno nacional: “Soy tan chileno, que yo no canto el himno, me lo vacilo”, posteriormente comenzó una interpretación rítmica de la composición, acompañada de pasos de baile que resultó en carcajadas por parte de los asistentes.

En esa primera experiencia en el Festival, logró llevarse las dos gaviotas, entregadas a través de la ovación del público. Se presentó en la última jornada, luego del grupo CNCO; los espectáculos siguieron con Schuster y los puertorriqueños Zion & Lennox.

La rutina también es recordada por la graciosa reacción de los últimos artistas, quienes también eran parte del jurado de la Competencia Internacional.

En la conferencia de prensa, posterior a la presentación, comentó: “Cada persona tiene su estilo diferente de hacer comedia, ha servido que a Viña vengan comediantes de otros países, creo que el Stand Up Comedy no tiene un solo estilo. Es como la música, hay ‘Stand Up Reggaetonero’, hay ‘Stand Up Rapero’, de todos los estilos”. Además, aseguró que se emocionó cuando el público interrumpió el show pidiendo la entrega de la primera gaviota.

La última vez que el comediante pisó el escenario de la Quinta, sin embargo, no fue hace tanto tiempo. El año pasado, durante el show de Fabrizio Copano, en conjunto con Pedro Ruminot y Rodrigo Salinas, acompañaron el chiste final, que tuvo a Los Bunkers como invitados sorpresa.

Festival de Viña 2024

La cuota humorística del festival de la última noche, estará a cargo de Alex Ortiz, con una presentación debut en el escenario de la Quinta Vergara. Además, la jornada se transportará al género urbano con las interpretaciones del mexicano Peso Pluma y la argentina María Becerra.