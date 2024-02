¿Por qué Anitta lleva ese nombre? La traumática experiencia que lo originó

La brasileña Anitta cerró la cuarta jornada del Festival de Viña 2024, con un show cargado de ritmo y sensualidad. A pesar de haber sido el día menos vendido del certamen, fue bastante la gente que esperó hasta altas horas de la madrugada para presenciar el concierto.

Con un importante éxito a nivel mundial, principalmente en la escena Latinoamericana, suma más de 37 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de una bailable discografía, con éxitos como Bellakeo, Dowtown y Envolver.

Su nombre real es Larissa de Macedo Machado. Y en un documental sobre su carrera, comentó cuál es el origen de su nombre artístico y la traumática experiencia que lo origina.

FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO

En Anitta: de Honório para el mundo, producción disponible en Netflix, la “reina del pop brasileño revela a la mujer detrás del éxito y habla de la fama, la familia y su férrea ética laboral”, de acuerdo a la sinopsis del mismo.

En el documental habla de una relación que tuvo en su adolescencia, con 14 años estuvo con un joven de 21, en una situación abusiva. “Conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente”.

“Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo estaba con mucho miedo de la relación con él y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él”, comentó en el archivo, para después contar que fue víctima de una violación.

“Le dije que no quería, pero no me hizo caso. No me dijo nada, solo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó fue por una cerveza y me quedé mirando la cama manchada de sangre”, agregó.

La creación de un personaje

En la docuserie de seis episodios, reflexiona sobre las consecuencias del abuso: “Hace poco tiempo dejé de culparme por lo que pasó. Apenas hace poco dejé de pensar que lo había provocado. Transformé lo que sucedió en ese entonces en algo que me ayudó a salir victoriosa, a estar en una mejor posición”.

“Siempre tuve miedo de lo que las personas dirían: cómo pudo haber sido víctima si hoy es tan sexual, tan abierta, y hace tanta cosa. No lo sé. Lo que sé es que yo tomé eso que viví y lo convertí en algo que me sirvió para superarme y salir mejor”, aseguró.

Creó su nombre artístico a raíz de ese suceso: “Nació de eso. De mi voluntad y necesidad de ser una mujer corajuda, a la que nadie más pudiese herir, a la que nadie pudiese hacer llorar”. El nombre “Anitta” fue escogido de una teleserie brasileña, pero no ha revelado cuál.