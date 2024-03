Lita Pezo de Perú no ganó en la Competencia Internacional: acusan error en los puntajes

La cantante peruana Lita Pezo se presentó en la Competencia Internacional del Festival de Viña 2024, con la canción Luchadora. Los países en competencia para esta edición fueron Argentina, Chile, España, México, Italia y Perú.

La Gaviota de Plata se debatió, según los promedios entre las notas del jurado y la votación popular del público, entre Enrique Ramil de España, Eddy Valenzuela de Venezuela y Lita Pezo de Perú. A pesar de que esta última tuvo puntajes destacados por parte de los televidentes, la nota del jurado hizo que quedara con un promedio de 2.7, el más bajo entre los tres finalistas.

Esto fue criticado por los usuarios en redes sociales, así como también por el monstruo que se encontraba presente la quinta noche de la edición 63° del Festival, a través de fuertes pifias. Fue Venezuela quien se llevó el galardón a Mejor canción y España a Mejor interpretación.

En una entrevista con +Espectáculos de Perú, expresó: “En lo particular yo estaba tranquila, no vi o escuché cuánto había sido el puntaje, no tenía conocimiento. Pero cuando bajé del escenario me dijeron que había tenido el puntaje que tuve (2.7), y mi equipo estaba como ‘qué pasó, hay que hacer algo’”.

La cantante decidió no hacer un reclamo a la producción, a pesar de que en redes sociales se comentó que el puntaje era muy bajo, considerando que el puntaje final, sin las notas secretas había sido de 6.3, el más alto en la categoría.

“Yo les decía ‘no se preocupen, esto pasa por algo’. Los concursos muchas veces son inciertos hasta el último momento. Entonces, definitivamente siento que un concurso no ganado no nos define”, agregó Pezo.

Aún desde Viña del Mar, la artista, aseguró: “Estoy muy contenta y agradecida porque sabía que esto era una gran oportunidad, al margen de los resultados, y esto va a ser un impulso para hacer mi carrera y seguir luchando”.

“Yo felicito a mis compañeros que han sabido llevar su historia, su música, a la Quinta Vergara, que creo que son ganadores. Yo me siento contenta porque di el corazón con mucho amor y respeto, y tratando de dejar muy en alto el nombre de nuestro país y el nombre de mi ciudad Iquitos”, cerró el encuentro.

Pezo cuenta con más de diez mil oyentes mensuales en Spotify. En diciembre de 2023 lanzó el álbum En primera fila, con dieciséis canciones. Además, cuenta con una decena de singles, entre ellos, Quererte a ti, Buenos amigos, Luchadora –con la que se presentó en Chile– y la más reciente, El destino.