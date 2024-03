Los chistes de Sergio Freire acerca de Virgina Reginato y Cathy Barriga que provocaron fuertes pifias en Viña

Sergio Freire llega por segunda vez al Festival de Viña del Mar. El comediante es uno de los exponentes del humor chileno, gracias a su participación en El Club de la comedia de Chilevisión, donde conoció a Pedro Ruminot, Rodrigo Salinas y Fabrizio Copano.

Comenzó su rutina con una puesta en escena que incluyó escenografía y bailarines, donde irrumpió en el escenario en medio de aplausos y ovaciones del público.

Tras saludar a la Quinta Vergara, el comediante apuntó a su anterior visita ante el Monstruo, en 2018. “Estoy contento de volver y me toca bajo otro gobierno viñamarino, fue el de Virginia Reginato, esa vez”, dijo Sergio Freire. De inmediato, los presentes pifiaron con fuerza.

“¡Ah! La quieren”, comentó el humorista con ironía. “Si po, si en ese tiempo cuando me invitaron, insistieron en que no tenían plata. ‘Sergio, por favor, queremos tenerte en Viña, no tenemos plata, no sabemos dónde se fue la plata’ (risas). Yo: ‘Ya... ‘Estamos reciclando, me dijeron’. ‘¿Están reciclando, en serio? ' Y de verdad estaban reciclando. Mi gaviota de oro decía: Grande Ricardo Meruane. Así que de verdad estaban reciclando”, continuó, recibiendo los aplausos del público.

Recordemos que la exautoridad comunal fue cuestionada durante sus tres periodos en la Municipalidad de Viña del Mar. Además, al asumir como concejala en 2021, fue destituida de su cargo después de un mes, luego de las investigaciones en su contra por mala administración de recursos cuando era alcaldesa.

“Que han pasado cosas en Chile. Como que a cada rato pasan cosas. ¿No andan un poco espirituados? (...) Hay algunos que están pasando piola con eso. Como Cathy Barriga”, fueron las siguientes palabras del comediante. Los fuertes abucheos no se hicieron esperar. “Ah, también la quieren”, agregó.

“Comencé nombrando a los más queridos de Chile”, remató Freire para sacar carcajadas. “Había gente que quería que ella pasara con reclusión en la cárcel, los únicos que no querían eso eran los de la cárcel. ‘Y decían no, vamos a tener que pintar una celda rosada’. Los va a tener todos bailando cuando vaya al patio. Vengan, vengan, y todos los presos...(hace pasos de baile)”, relató el también actor.

La exalcaldesa de la comuna de Maipú fue procesada por delitos reiterados de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, y actualmente está con arresto domiciliario.

Esta jornada, el artista de 43 años se presenta luego de Los Bunkers y antes de Young Cister, en la conocida como noche chilena.