Kidd Voodoo cumple un sueño y canta con Los Bunkers en Viña: historia de una amistad sorpresiva

Hace solo un mes, Los Bunkers compartían una entrevista con Julio César Rodríguez en el programa La Junta. En medio de una conversación donde hablaron acerca del regreso de la banda y el momento artístico en el que se encuentran actualmente, también dedicaron algunas reflexiones respecto a la música urbana chilena. “¿Qué piensan de los jóvenes de la música urbana, de los cabros más jóvenes?” se les preguntó a Álvaro López, Mauricio Durán y Francisco Durán.

“Hace un par de semanas un chico que se llama Kidd Voodo hizo un cover de Nada nuevo bajo el sol en un concierto que dio. Nos mandaron el video y fue como ‘oh, mira qué buena’”, mencionó Mauricio Durán. “Me dio gusto escuchar la versión, sonaba tan distinta, tan en la estética de ellos. Me gustó mucho”, aseguró.

Aquello dio paso para que el mismísimo Kidd Voodoo hiciera una entrada sorpresa al programa y tuviera el espacio para conversar con tres de Los Bunkers. Allí revelaría su fanatismo y lo que significa la canción Nuevo bajo el sol para él. “Esta canción tiene un trasfondo muy grande para mí”, les reveló.

“(Cuando niño) Yo tenía una problema. Cuando tocaba flauta o metalófono me tiritaban mucho las manos. Entonces me empezaron una guitarra y fue una de las primeras canciones que saqué. Y el profe como sabía que me daba vergüenza y mis compañeros me molestaban. Entonces me tomaban la prueba con esa canción”, recordó Kidd Voodoo. “La versión estaba la raja”, admitió Álvaro López, quien además le reveló que su hija era fanática de David León, el nombre real del artista urbano de 22 años.

El encuentro en La Junta también permitió que los tres integrantes de Los Bunkers en el programa y el Kidd Voodoo interpretaran guitarra en mano Nada nuevo bajo el sol. “La canción es un himno para mí”, dijo el cantante urbano en el encuentro.

Aquel primer acercamiento se transformaría en el punto de partida para lo que hoy se vio en la Quinta Vergara cuando el artista de 22 años fue invitado por el grupo a tocar XXXXX arriba del escenario de la Quinta Vergara. Uniendo dos generaciones y exponentes de la música nacional en la quinta noche de Festival.