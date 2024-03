Entre la reprobación de otros animadores y el fantasma de Sergio Lagos: la criticada semana de Pancho Saavedra

Francisco (Pancho) Saavedra debutó como animador en el Festival de Viña 2024. Este viernes 1 de marzo es la última noche del certamen, que ha encabezado en conjunto con María Luisa Godoy, quien lleva en el puesto desde 2019, en ese momento acompañada de Martín Cárcamo.

Su desempeño en otra faceta de la televisión -lejana de los espacios envasados- ha sido fuertemente criticada, tanto por otras figuras del rubro, como por los internautas que han mostrado su descontento en las distintas redes sociales. No ha sido una semana simple ni fácil para el animador. Se le ha apuntado desde su pérdida de espontaneidad hasta los libretos que lo amarran o un estilo en demasía estridente.

Esto ha desencadenado incluso en una especie de campaña virtual que llama a Sergio Lagos a retomar el puesto en las próximas ediciones.

Antonio Vodanovic, uno de los animadores más icónicos del certamen, que tuvo su debut en 1976 y se mantuvo en el puesto durante 28 años, habló con Culto sobre el ejercicio de Saavedra sobre el escenario de la Quinta Vergara. “Cada quien tiene sus méritos (en la animación de Viña). Una primera experiencia no es la vida total, no define todo. Muchas cosas se van aprendiendo en el camino. Yo estuve 28 años y fui un anfitrión, me terminé convirtiendo en un dueño de casa. Tuve esa suerte, se me fue dando. El primer paso siempre es tímido”, comentó.

“Cada uno tiene sus virtudes y sus limitaciones. Tener la entereza de estar parado y estar en el escenario, es muy difícil y exigente”, agregó Vodanovic.

Julio César Rodríguez, panelista de Contigo en la Mañana de Chilevisión, fue de las primeras figuras en expresar su descontento sobre el tema: “Cada época tiene su afán, y hoy el código es distinto. La gente quiere a Pancho y a María Luisa, y ellos en la tele no hablan así. No tiene brillo”, aseguró. Posteriormente, realizó una crítica a lo rígido del libreto: “Yo creo que el libreto a Pancho tienen que ablandárselo un poco. Una de las fortalezas de Pancho es su espontaneidad, es divertido, entonces hay mucha frase cliché, mucho dato de Wikipedia, muchas hueás, disculpen el chilenismo, pero eso hace que sea una animación vieja, extemporánea”.

Contactado por Culto, Julio César Rodríguez no quiso emitir opiniones en torno al desempeño del hombre de Lugares que hablan. Por lo demás, ha habido molestia de parte de Canal 13 por los dardos lanzados hacia Saavedra, en particular en los primeros días.

Monserrat Álvarez, durante el mismo programa, se refirió a la situación: “Yo tengo la misma observación (que Rodríguez), encuentro que la forma es súper anticuada e innecesaria, porque son conductores que pueden hablar un poquito más espontáneo. Pancho tiene la inteligencia y capacidad de improvisar un poco, tiene el oficio”, cerró.

José Antonio Neme, por su parte, se sumó a las críticas comenzadas en CHV, desde el matinal Mucho Gusto de Mega: “El libreto tiene que ser hecho para los animadores del programa, porque la gente quiere ver esa personalidad afuera y el equipo de producción tiene que saber que Pancho Saavedra se ríe, no se ha escuchado la risa de Pancho Saavedra estos días, si por eso nos enamorados de él”, expresó.

Además, durante su descargo, se refirió a los llamados a Sergio Lagos que aparecieron en redes sociales: “Aparecen videos de Sergio Lagos siendo Sergio Lagos, muestra su esencia, y es la esencia de Pancho Saavedra la que no sale por alguna razón”.

Culto contactó a otros animadores del Festival de Viña para hablar de la semana de Saavedra a bordo del Festival de Viña. Ninguno quiso opinar. Se excusan argumentando que prefieren no enjuiciar un trabajo y un debut, y que no es el momento aún para lanzar opiniones en torno a un colega.

Un Festival desafiante: ¿ha estado a la altura?

Sumado a las críticas sobre el desempeño de Saavedra, en cuanto a personalidad, desplante y rigidez del libreto, han ocurrido una serie de situaciones que dejan a los animadores en jaque, exigiendo una respuesta espontánea que permitiera salir del paso, pero no siempre les ha funcionado.

Andrea Bocelli y la Gaviota de Platino: en la segunda noche del Festival, el italiano realizó una impresionante presentación con una orquesta de casi cien integrantes, el público en la Quinta Vergara fue enfático al pedir la Gaviota de Platino, sin embargo, desde la organización no era algo que estuviera pronosticado. Después de varios minutos de fuertes pifias, los animadores subieron al escenario para dar explicaciones. María Luisa Godoy, dijo mientras la transmisión mostraba comerciales: “Entiendo que estén enojados y les encuentro toda la razón, nos encantaría que Andrea Bocelli estuviera acá. Pero les juro, por mis hijos, que no tenemos una Gaviota de Platino”. Saavedra, por su parte, no emitió comentarios relevantes.

Las pifias a Javiera Contador y el “abandono” de los animadores: posterior a la presentación de Bocelli, el monstruo no se quedó callado cuando el intérprete de Con te partirò no recibió el galardón de platino –que solo se ha entregado cuatro veces en la historia–. Cuando la humorista comenzó su rutina, tuvo que tomarse varios minutos pidiendo al público silencio y respeto para avanzar, sin embargo, esto no ocurrió.

Luego de abucheados chistes recitados a mucha velocidad, los protagonistas de Casado con hijos subieron al escenario en una jugada que evitó un término completamente amargo. En esa ocasión, Godoy y Saavedra no aparecieron en el cuadro para apoyar a la comediante, lo que fue duramente criticado en redes sociales. Posteriormente, Sergio Lagos en el programa Que te lo digo, aseguró que Diego Rougier, esposo de Contador habría pedido a los presentadores no interceder, porque creía que aún se podría revertir la situación. Además, durante el corte comercial previo al inicio de Contador, subieron al escenario para intentar calmar al público, sin la aprobación de la producción.

Anitta sin Gaviota de Oro: en la cuarta noche del certamen, la brasileña Anitta fue la encargada de cerrar la jornada. Tras una bailable presentación, recibió la Gaviota de Plata, pero según las posteriores declaraciones de los animadores y de la producción, el público “no pidió la de oro, es más, hubo un silencio”, expresó Daniel Merino, Productor General de Viña.

De acuerdo a lo que dijo la misma artista, ella no sabía que eran dos premios y que por eso, cuando finalizó su show, se fue rápidamente al camarín. Desde el escenario, aún con la situación muy incierta, Saavedra hizo un comentario, que más que calmar al monstruo, provocó rechazo: “Si ustedes la hubiesen pedido más fuerte (la Gaviota de Oro), bueno... cuando ustedes rujen y la piden fuerte, ella vuelve”. Finalizando la transmisión nombró a los artistas que se presentarían la noche siguiente y terminó con un cuestionado mensaje: “Vayan a acostarse, que hoy día disfrutaron de tremendo show”.

Sumado a esos desatinos evidentes, la conducción del hombre de la gran risa ha generado debates por más situaciones: no se le dio tiempo a Miranda! para despedirse, se crítico una mala pronunciación durante la presentación de Los Bunkers, en la quinta jornada y Mora aseguró en antes de que le entregaran el galardón dorado que los animadores “lo ponían nervioso”.

José Alfredo Fuentes, cantante y animador de algunos espacios, se refirió también a la estructura del libreto en Viña: “Tienen que empezar a usar otro formato de animación, uno un poco más suelto”, expresó a La Cuarta. “Porque ver a Pancho ahí como un conductor serio, muy bien vestido, hablando con una muy buena dicción (…) Eso debería cambiar un poquito. (Debe) soltarse un poco más, ser parte de la historia de lo que viene. Tener una interrelación con el humorista y los artistas. Los veo un poco desenchufados del Festival”, agregó.

“Es el primero que hace, a lo mejor con el tiempo vamos a ver al verdadero Pancho. El Pancho Saavedra de sus risas, de sus bromas, de su soltura. Está un poquito apretado todavía, pero eso no significa que lo esté haciendo mal”, concluyó Fuentes.

El periodista Andrés Caniulef, en Mega, aportó a la conversación con un recordatorio sobre la complejidad de esta edición, considerando la tragedia de los incendios que afectaron a la quinta región, los días previos al Festival: “Existe un gran desafío, deben sobrellevar esta combinación de fiesta y duelo que se está mezclando en el certamen 2024″, expresó. También, analizó las expectativas en la primera noche: “El foco estaba puesto en él. Era su primera noche, es su primer festival y es quizás el desafío más importante que ha tenido en su carrera”.

Contrario a las demás opiniones, Caniulef considera que el tono más sobrio de Saavedra se adecúa al contexto: “Creo que está dando con el tono y eso es lo importante, entender que esa risa que conocemos de Pancho Saavedra, tan desbordante, aquí no tiene cabida”.

Los llamados a Sergio Lagos

Los usuarios han sido enfáticos en recordar al periodista Sergio Lagos, pidiendo que vuelva al rol en la Quinta Vergara, –así como también a otras figuras como Rafael Araneda o Felipe Camiroaga–, pero el animador expresó a la prensa su apoyo a los actuales presentadores: “Los animadores de este festival y de los anteriores son todos colegas y amigos míos. Y lo único que siempre espero y no solo para ellos, para todos nosotros: camarógrafos, periodistas, productores, técnicos, sonidistas, bailarines. Todos los que hacemos este festival, lo defendamos siempre”.

“Yo siempre estoy con los conductores, los quiero y respeto. Sé que no es fácil, he vivido noches peores y aquí estamos y seguimos disfrutando esta fiesta”, cerró.

Uno de los momentos que han reflotado a propósito de las dificultades del certamen 2024, es lo ocurrido en 2006, cuando Sin Bandera se presentó y el público se mostró descontento cuando terminó el show, no dejando comenzar el concierto del grupo nacional Illapu; en esa ocasión, Lagos se subió nuevamente al escenario y se puso a bailar, movimiento con el que consiguió calmar al monstruo y continuar triunfante la jornada. Cuando ocurrió algo similar con Bocelli y Contador, Saavedra comentó posteriormente a la prensa: “Uno no puede controlar a 15 mil personas”.

La noche del viernes 1 de marzo es la última de la edición, y también la última oportunidad de Saavedra para ganarse la simpatía de los espectadores, que lo ha acompañado durante tantos años. Respecto a su continuidad para los próximos festivales, no hay certeza, ya que con este certamen se termina la concesión entre TVN y Canal 13, por lo que el canal responsable de la edición 2025 aún no se determina.