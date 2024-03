De Mateo Palacios a Trueno: el origen del rapero que enciende el epílogo de Viña 2024

El artista argentino Trueno cierra el Festival de Viña 2024. Luego de la controversia generada por Peso Pluma, en la que se le acusaba de hacer una apología a la narcocultura a través de sus letras, y la comentada infidelidad a Nicki Nicole, el equipo del mexicano informó a la producción chilena que el show no se realizará “por razones personales”; Viña, cabe destacar, no fue la única fecha cancelada, sino que fueron todas las de Latinoamérica.

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, estuvo desde pequeño inserto en el mundo del freestyle. Su padre, conocido como MC Peligro, es un reconocido rapero de la comuna 4, La Boca. Desde que era niño estuvo cerca de ese universo, y a los cinco años comenzó a tomar el micrófono para comenzar a crear sus propias rimas.

“Me llamaba Trueno Niño”, comentó en una entrevista para GQSpain. “Rapeaba mucho con mi padre desde chico y competía y era muy fan de la batalla (...) Mi viejo tenía el nombre Peligro y yo no tenía nombre. En un momento le dije “ya está, ya batallé tantas veces que me toca poner un nombre sí o sí. Nos pusimos a ver un block de notas que tenía el Peligro y uno de los primeros temas se llamaba Trueno en la madrugada, vimos la palabra trueno y nos gustó. Tenía cinco años; a los 12 ya comencé a llamarme solo Trueno, y ahí quedó”, aseguró.

Los inicios

A los 13 años participó en la competencia A Cara de Perro Zoo Juniors, pero fue eliminado en la primera ronda; un año después, volvió a concursar y esa vez logró quedar en primer lugar. Ese triunfo lo impulso a lo alto del freestyle en Argentina. Los malos comentarios a través de redes sociales, sin embargo, no tardaron en llegar, la mayoría apelando a que había ganado por su corta edad y que en realidad no se lo merecía.

En varias ocasiones, el artista ha expresado que ese fue un periodo complicado en su vida, ya que se interesaba bastante por lo que opinaba la gente de él. Además, desde 2014 tenía un canal de YouTube, en el que subía vlogs y material cómico, por lo que la exposición en internet fue un problema recurrente.

Siguió consiguiendo éxitos en el mundo del freestyle, ganado reconocimiento internacional. En 2017, publicó su primer sencillo: K.I.n.G. Continuó en las competencias, aunque su rendimiento decayó en varias ocasiones, a la vez que las plataformas digitales adquirían más relevancia en su carrera, ya que lanzó varios singles.

No fue hasta 2020, que participó en la edición anual de la FMS Internacional, realizada en el Teatro Caupolicán, en Chile. En esa ocasión venció a El menor, rapero chileno, pasando a la final del campeonato. La final se realizaría en Perú, pero el artista dio un paso al costado, argumentado que quería “dedicarse a su carrera”, entonces el chileno avanzó a la final.

“Cuando se dieron los títulos, salí campeón de la Redbull y la FMS, era como “ya está, no quiero salir campeón dos veces”. No me planteaba un futuro en la batalla del freestyle. (...) Ahí vi que era el momento de algo nuevo, de arriesgarme”, contó al medio español. “Pasar de la batalla de freestyle a hacer música y a sacar un disco fue un sacrificio, pero fue como apostar”, cerró.

Poco tiempo después, en julio del mismo año, lanzó Atrevido, su primer álbum de estudio. Está compuesto por diez canciones, con diversas colaboraciones; aunque sin duda la que más destaca es la última: Mamichula, en colaboración con Nicki Nicole y Bizarrap, que hasta el momento es su canción más escuchada en Spotify.

En 2021 lanzó una versión en vivo del mismo álbum, y en mayo de 2022 estrenó Bien o mal, con quince canciones. Algunos de los artistas que acompañan el rap son Duki, J Balvin, Nathy Peluso y Victor Heredia.

Suma casi trece millones de oyentes en Spotify, con una discografía que encuentra sus bases en el rap y el freestyle, aunque también está fuertemente inspirada en el reggaeton y el trap moderno.

“(Cuando sacamos Atrevido) estábamos muy reciente al boom del trap en Estados Unidos y veía cómo eran las tendencias en ese momento y veía cómo se normalizaba quizás que los ídolos de ese entonces se muestren con armas, con drogas, con cadenas, y quería hacer un poco de contracorriente contra ese tipo de mensaje. (...) Me parecía algo bastante erróneo, y dije “voy a decir todo lo contrario”, porque eso que se vendía como algo lindo yo lo veía todos los días abajo de la puerta de mi casa y sabía que eso no era éxito para nada, entonces di el mensaje que yo siempre aprendí”, expresó en GQSpain.

Festival de Viña 2024

Debido a los cambios de último momento que sufrió la parrilla del Festival, tiene la tarea de cerrar el certamen, presentándose en la última noche, el 1 de marzo. Antes, la también argentina María Becerra abrirá la jornada, y el humor estará a cargo de Alex Ortiz.