Herederos de Sinéad O’Connor exigen que Trump deje de usar sus canciones: “Se habría sentido insultada”

Los herederos de la difunta cantante, Sinéad O’Connor, exigen que Donald Trump deje de usar la canción Nothing Compares 2 U en eventos de campaña. Según consigna Variety, ellos denuncian que el tema fue utilizado en Maryland y en Carolina del Norte la semana pasada, en el marco de su campaña para ganar la nominación del Partido Republicano de cara a la próxima elección presidencial.

“A lo largo de su vida, es bien sabido que Sinéad O’Connor vivió según un código moral feroz definido por la honestidad, la bondad, la justicia y la decencia hacia sus semejantes. Por lo tanto, nos enteramos con indignación de que Donald Trump ha estado utilizando su interpretación icónica de Nothing Compares 2 U en sus mítines políticos”, dice el comunicado que los herederos compartieron al medio estadounidense.

“No es exagerado decir que Sinéad se habría sentido disgustada, herida e insultada si su trabajo fuera tergiversado de esta manera por alguien a quien ella misma se refirió como un ‘diablo bíblico’. Como guardianes de su legado, exigimos que Donald Trump y sus asociados desistan de utilizar su música de inmediato”, continúa el texto.

FOTO: AP

Sinéad O’Connor falleció el 26 de julio de 2023, en Londres, a los 56 años de edad. En enero se confirmó que no hubo participación de terceros en su muerte y que esta ocurrió por causas naturales. La destacada cantante irlandesa es conocida por su álbum I Do Not Want What I Have’t Got, que alberga éxitos como Nothing Compares 2 U o Feel So Different.

La artista tuvo cuatro hijos, de los cuales tres aún siguen con vida. Su hijo Shane, de 17 años, se suicidó en 2022, sumiendo en ese entonces a O’Connor en una profunda tristeza.

La música fue defensora del colectivo LGBT y el feminismo, así como crítica de la iglesia católica. Asimismo, tal como informan las palabras de sus herederos, Sinéad O’Connor manifestó en 2020 su animadversión por el actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

FILE PHOTO: Irish singer and songwriter Sinead O'Connor poses at the amfAR?s Inspiration LA Gala in Hollywood, California October 27, 2011. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Él es tan malvado que de verdad cree en estas cosas. Debieron expulsarlo de la Casa Blanca en el momento en el que el primer niño fue separado de sus padres en la frontera con México. Estadounidenses: esto es un arma de doble filo. Su mayor bendición es su mayor maldición. Su principal cualidad es la amabilidad, y quizás ahora estén siendo demasiado amables. Deberían sacarlo del Despacho Oval sin violencia”, dijo en una entrevista con Hot Press.

El caso de O’Connor no es aislado. La petición se suma a las de otros tantos artistas que han solicitado al exmandatario no usar su música, como The Beatles, Adele, Rihanna, Elton John, entre otros.