Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

Niall Horan anuncia concierto en Chile: las entradas salen a la venta el miércoles 6 de marzo

El ex One Direction vuelve al país luego de seis años. Ahora, en medio de la gira mundial por su tercer disco en solitario, The Show. Las entradas salen a la venta el miércoles 6 de marzo.