“Es una fórmula ganadora”: la voz de Po habla sobre Kung Fu Panda 4, el éxito que arrasa en Chile

La primera parte de Kung fu panda debutó en los cines en 2008, el mismo año que Wall-E, la segunda entrega de Madagascar y la película de Disney Bolt. Al menos en cifras, la cinta sobre el Guerrero Dragón se impuso a su competencia y se instaló como el tercer título más millonario de la temporada, sólo por debajo de Batman: El caballero de la noche y Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

Dos secuelas y varias series animadas alargaron la vida de la saga sobre Po, pero se produjo una especie de vacío en las salas, transcurriendo ocho años desde su anterior filme. Recién llegada a la cartelera, Kung fu panda 4 termina con la mayor pausa entre largometrajes de la franquicia. ¿El motivo? La búsqueda de una historia que justificara el retorno del personaje al que Jack Black da voz en la versión original.

Foto: DreamWorks Animation

En su nueva aventura el protagonista es llamado a asumir como líder espiritual del Valle de la Paz, pero, antes de dar ese paso, debe hallar a un nuevo Guerrero Dragón. Mientras se encuentra en esa búsqueda, enfrenta el surgimiento de una nueva amenaza: la Calamaleona, una villana cambiaforma que aterroriza a la localidad. Sin darse cuenta, esa misión obliga a que el aprendiz se convierta en maestro.

Omar Chaparro, la voz de Po en el doblaje latino, se sorprendió con la oportunidad de reunirse con el papel. “Ha habido una evolución en el panda. Yo al menos no me esperaba que me tocara ser parte de una cuarta película de Kung fu panda”, admite en conversación con Culto.

Cuenta que no tuvo tiempo de revisitar las distintas entregas antes de volver a encerrarse en el estudio de grabación. “Tenía mis nervios, porque no las había visto… Obviamente las he visto muchas veces, pero cuando me dijeron que íbamos a grabar, fue dos semanas antes. Entonces la verdad no me di la tarea de verlas. Mi nervio era saber si panda, después de siete años, iba a estar ahí. Y fue muy bonito darme cuenta de que fluyó. Ahí siempre estuvo panda, nunca se ha ido. Y, si te soy honesto, yo creo que nunca se va a ir”, explica.

Foto: DreamWorks Animation

Mientras que los Cinco Furiosos no ocupan un lugar preponderante en la trama, quien emerge como un personaje relevante es Zhen, una ladrona que se cruza en el camino de Po.

“¿Qué tiene que ver Po con esta señora criminal? Nada”, señala Verónica Toussaint, la actriz que asume ese rol. “Pues a lo mejor los dos tienen mucho que aprender y mucho que enseñarse mutuamente”, sugiere Chaparro. “Sin prejuicios. Uno de repente no sabe qué puede aprender del otro”, complementa la intérprete.

El reencuentro con Po y compañía ha sido recibido con gran entusiasmo por el público. En Estados Unidos debutó primera en taquilla y logró el segundo mejor estreno de la saga. En tanto, en Chile no sólo tuvo el estreno más exitoso de toda la franquicia, sino que de cualquier filme del estudio DreamWorks. Además, logró la mejor apertura del año en el circuito local. En sus primeros seis días reunió a 203.698 espectadores en el país, según cifras compartidas por su distribuidora a este medio.

Foto: DreamWorks Animation

Sus protagonistas tienen algunas ideas que podrían explicar el arrastre de la marca. “El panda tiene fans niños que acaban de nacer y que no les tocó la uno, pero que de todas maneras se saben las tres películas y ya están esperando la cuarta, y adultos que la vieron cuando estaban más jóvenes y ahora ya son papás y van a llevar a sus hijos. Esa es una fórmula ganadora por donde la veas”, plantea el actor.

También entrega otro motivo que apunta al trasfondo de la cinta. “Esta película está diseñada para que a todos los que la vean les llegue un mensaje, independientemente de su viaje”, concluye Chaparro.