“No son llanteríos histéricos”: Patricia Rivadeneira le responde a Magdalena Max-Neef por su crítica a actores y al Fondart

Se instauró un debate luego de que la actriz Magdalena Max-Neef dijera que los actores son “los más llorones”. Se refería, puntualmente, a aquellos rostros que previamente criticaron la gestión cultural del gobierno de Gabriel Boric. Asimismo, la actriz de Los Venegas señaló al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, más conocido como Fondart. “Algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura (...) la única vez que nos hemos ganado algo fue para poner un aire acondicionado, eso es todo lo que no ha regalado el Estado”, declaró Max-Neef a Radio Futuro.

Jaime Vadell, sin embargo, fue el primero en decir que a sus colegas “les ha dado por llorar”. Sus dichos se enmarcaron tras los comentarios de otros nombres del gremio, como Amparo Noguera y Francisco Melo, quienes criticaron la poca actividad del gobierno en materias culturales. A ambos se sumó Alfredo Castro, quien en diálogo con Culto, comentó la decepción ante el tratamiento de la cultura en los primeros dos años de mandato.

Fue a través de redes sociales que la actriz Patricia Rivadeneira respondió a Max-Neef. “Se equivoca Magdalena cuando habla de que el gobierno regala. Las licitaciones y concursos no son regalos, como tampoco el fondo de salud es un regalo del estado. Son servicios que los estados intercambian con los servicios que los ciudadanos prestan a la comunidad. Por otra parte no todo el teatro es igual. Como la música hay rock, ópera, etc. Lo mismo en el teatro hay comedia, tragedias, teatro que es experimental no es lo mismo que un clásico etc, etc. No confundir todo con todo”, escribió.

En conversación con Culto, explica el sentido de su comentario y profundiza sus dichos. “¿Por qué ayer le escribí? Porque cuando alguien habla de modo equívoco, liviano – en una entrevista en la radio hay un tono más coloquial– y uno dice: ‘no me han regalado...’ es que no. No existen regalos. El Estado no le regala nada a nadie, el Estado cumple con sus obligaciones con sus gremios y ciudadanos”.

Asimismo, Rivadeneira se refiere a los cuestionamientos de sus colegas a la gestión cultural del presidente Gabriel Boric. “No es un tema de este gobierno, es un tema de la precariedad en que hemos vivido siempre. Las lagunas que tenemos en nuestras imposiciones. Cuando estás llevando una carrera y te das cuenta de que no vas a tener jubilación, cuando hubo dos años de pandemia con los teatros cerrados, y todas las personas que trabajamos en esto se endeudaron, adquirieron deudas que ahora tienen que pagar. No son quejas baladíes, no son llanteríos histéricos, son cosas concretas. Nosotros hemos vivido de forma completamente independiente, con trabajos muy informales, y eso es algo que uno tiene que cambiar, pero el problema de jubilación es un problema de todos los chilenos”, profundiza la actriz que forma parte del elenco de la próxima teleserie de Mega, Al sur del corazón.

De esa forma, en el mundo actoral se instauró un debate en torno a los modos de financiamiento, a los desafíos que enfrentan los actores y, por supuesto, sobre quién debe hacerse cargo de resolver esas problemáticas. ¿Es el gobierno o el Estado, a través de la mejora de los fondos concursables, o son cada uno de los actores y actrices, quienes como Max-Neef, se las han arreglado con sus “propias posibilidades”?

Fondos públicos

El lunes 11 de marzo, Magadlena Max-Neef también habló con Culto de sus palabras, donde además de referirse a sus colegas, habló de los dineros concursables del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, más conocido como Fondart. “Creo que por alguna razón los Fondart se los llevan bien seguido las mismas personas. Los Fondart son un cacho, es lo más enredado que hay”, dijo a este medio.

En llamada con Culto, Patricia Rivadeneira profundiza en sus declaraciones en redes sociales, donde aseguró que Magdalena Max-Neef se equivoca. “Hay una confusión en la forma de financiamiento de las artes. Creo que es importante a veces usar las palabras correctas, porque aquí no se trata de auspicios o regalos, estas son licitaciones, son concursos que se demoraron muchísimos años en existir”.

“El Fondart puede tener deficiencias, como cualquier concurso público, pero vinieron a sostener la actividad artística en Chile. Antes de eso no existían. Se pusieron cada vez más complejos, porque hay pocos fondos y hay muchas postulaciones. Y eso pasa en todos los países del mundo. No son el mejor sistema, pero son mucho mejor que ningún sistema”, explica.

¿Por qué hay quienes ya no postulan? “Porque a veces estás haciendo trabajos que se financian sin necesidad, porque son más populares, más masivos, no están apuntando a la experimentación. Otras veces una no se los gana, y bueno, no puede hacer su obra, a mí me ha pasado. Pero no por ello voy a decir que desaparezca. Creo que hay cosas que hay que mejorar, que no se puede competir en igualdad de condiciones, alguien que tiene una carrera de cuarenta o cincuenta años a la espalda, con alguien que está empezando”.

“El Estado tiene que financiar. No existe, en ninguna parte del mundo, donde el arte y la cultura se financien, por ejemplo, por venta de entradas, eso no existe”, expone. En esa misma línea, comenta: “Siempre he apelado a que debiera haber más financiamiento del Estado, ya que los poderes fácticos de Chile y las grandes empresas, en general, no son muy ‘apoyadores’ del espíritu crítico. Eso ha ido cambiando, de hecho, estamos gracias también al apoyo que ha hecho la empresa privada, son financiamientos mixtos, como los hacen todos”.

Los pendientes

Jaime Vadell, actor protagonista de El Conde, fue autocrítico al analizar el presente panorama actoral, marcado por menor afluencia a los teatros. ¿El público no puede asistir o las obras son complejas? “Se empezó a hacer un teatro muy conceptual, muy abstracto, muy alejado de lo que entiende la mayoría de la gente”, dijo en Radio Futuro.

Patricia Rivadeneira discrepa. “No estoy de acuerdo para nada con Jaime, porque existe un teatro popular, comercial, masivo, y existe también el trabajo de la experimentación, y el trabajo de nicho. Tiene que haber para todos los gustos. El pensamiento crítico no se construye en un solo camino. Uno de los grandes temas pendientes que tenemos es la creación de audiencias y públicos. Los públicos y los gustos se crean. Las audiencias se cultivan en la media que hay acceso, si la gente nunca ha visto un espectáculo de danza, cómo va a saber si le gusta o no”, comenta.

Asimismo, se refirió al panorama de las áreas dramáticas de los canales y al complejo momento de la televisión estatal. Actualmente, solo Mega emite telenovelas de propia creación. “En este momento es un monopolio. Cuando es un monopolio las cosas se vuelven más difíciles. Televisión Nacional ha sido abandonada, que también es un pendiente, darse cuenta de lo valiosa que es la televisión pública”, explica.

“Una nación que no construye culturalmente su imaginario, es una nación que no va a prosperar, que no va a crecer. Los artistas- como lo escuché en una parte el otro día- somos ciudadanos con megáfono. Amplificamos lo que está pasando socialmente”, agrega Patricia Rivadeneira, quien próximamente estará en la obra A los pies del árbol en CorpArtes, un montaje sobre Humberto Maturana.