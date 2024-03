Elodie Fulton, directora de Ch.ACO: “Todo el mundo compra música, paga por ir al teatro, ¿por qué no comprar arte?”

De las paredes cuelga una vibrante colección de arte contemporáneo: desde un colorido y alegre óleo de Pablo Domínguez a fotografías de Martin Parr, un retrato de Bernardo Oyarzún, una instalación de Juan Pablo Langlois y un impresionante óleo del peruano Giancarlo Sacaglia, de su serie Infierno en Chorrillos. Es el espacio privado de Elodie Fulton, directora de Ch.ACO. Un improbable ambiente en el corazón de Providencia, en un edificio modernista de los años 50: un luminoso departamento de 300 metros cuadrados que sale hacia un jardín que duplica sus dimensiones, verde y soleado.

Aislado del ajetreo de la calle, el departamento de Elodie Fulton vive sin embargo su propia agitación. Su equipo de colaboradores trabaja en Ch.ACO 14, la nueva edición de la feria de arte contemporáneo que se realizará entre este jueves y el domingo en el GAM, en conjunto con el Gobierno Regional.

Fundada en 2009 con el propósito de abrir el mercado del arte y promover el coleccionismo, Ch.ACO ha tenido una trayectoria itinerante. “Móvil”, dice su directora, arquitecta de profesión, de madre francesa, padre escocés y juventud belga, quien llegó a Chile hace 28 años. “He vivido más tiempo aquí que en Bélgica”, comenta.

Tras debutar en el Club de Planeadores de Vitacura, Ch.ACO se trasladó a la Estación Mapocho, volvió luego a Vitacura y pasó por edificios en construcción en Las Condes y Lo Curro. En 2022 se instaló en el Movistar Arena. El año pasado tenía proyectado volver al mismo sitio, pero se suspendió.

-Tuvimos un percance con ciertas autoridades, respecto de ciertas cosas que se tenían que ejecutar y no estaban ejecutando -dice Elodie Fulton.

Sin ánimo de profundizar en conflictos, comenta que “existía la posibilidad de que las cosas no estuvieran a la altura del compromiso que tiene Ch.ACO con sus expositores. Los objetivos no coincidían. Fue una decisión arriesgada, pero fue una buena intuición. La apertura del GAM nos permitió realmente hacer despegar este proyecto hacia una nueva dimensión”.

En febrero, GAM y Ch.ACO firmaron un acuerdo a cinco años, que busca promover las artes visuales y ser un punto de encuentro entre artistas, especialistas y ciudadanía. A la feria le permitirá ganar estabilidad, conectarse con nuevos públicos y adherirse al circuito cultural del centro de Santiago. A su vez, fortalecerá la oferta artística del GAM.

La nueva edición de Ch.ACO reunirá a 150 artistas y 28 galerías nacionales y extranjeras. Entre las internacionales destacan salas de Alemania, República Checa, Argentina, Brasil y Perú, como Marissi Campos y La Encomienda. En los expositores locales se aprecia un recambio: participan Isabel Aninat, La Sala, AFA, Artespacio, Court, de Santiago. Y ganan presencia las galerías de regiones, como Demoler de Antofagasta; Judas y Bahía Utópica, de Valparaíso; Simbiotika de Talca, y Terciopelo de Concepción.

En este sentido, dice Elodie Fulton, este año Ch.ACO es más representativa del país, no solo de Santiago. Y eso responde a una nueva etapa de la feria, explica.

-Cuando cumples 14 años, no puedes pretender que participen las mismas galerías todos los años. Creo que la búsqueda siempre es tender más redes. Isabel Aninat siempre me dice, yo voy a Chaco porque conozco a gente, no quiero ver las mismas personas de siempre, Chaco me brinda un público nuevo. Tener conversaciones con galerías que no necesariamente son las más representativas también es un crecimiento. Ahora vienen galerías de regiones, también de 10 países, y no tantas de Santiago o de un cierto sector de la ciudad. Son gente nueva y con la cual queremos conversar y levantar información, hacer una renovación, ir mezclando artistas.

A su vez, Elodie Fulton destaca a los invitados internacionales que vienen a conocer y conversar con artistas locales, como Jorge Rivas, curador del Museo de Denver; Pablo León de la Barra, curador del Museo Guggenheim para América Latina; Eugenio Viola, ex curador del Museo de Arte Moderno de Nápoles, y Juvenal Ravelo, representante de Venezuela en la próxima Bienal de Venecia.

Obra de Mon Laferte que estará en Ch.ACO.

Con su nuevo domicilio, Ch.ACO se integrará al Eje Alameda, proyecto que empuja el Gobierno Regional. Y se acercará a un público diverso y acaso menos habituado al lenguaje del arte contemporáneo. La exposición más exitosa presentada por GAM fue la muestra de Mon Laferte el año pasado.

-Nuestro rol es constantemente conquistar nuevo público y entregarle insumos distintos -dice Elodie Fulton-. Mon Laferte es música y pintora y tuvo muy buena recepción en GAM. Obras suyas van a estar ahora en Ch.ACO con Bahía Utópica, pero en 2009 cuando estábamos lanzando la feria habría sido improbable tener una artista como ella. Cada etapa ha tenido su crecimiento. Y creo que vamos a tener un público paseante que le va dar mucha heterogeneidad.

Al principio de Ch.ACO muchas galerías decían el mundo del arte no funciona así. Por supuesto que sí, por supuesto que el arte es un producto, y tiene una materialidad y tiene un valor.

“¿Qué es el arte contemporáneo?”, es la pregunta que guiará esta versión, que incluye conversatorios gratuitos en CityLab, una instalación inmersiva, un espacio dedicado al diseño, visitas guiadas y educativas de colegios de la región.

-El gobierno regional va a traer 3 mil niños de las 52 comunas. A ellos les vamos a explicar que el arte contemporáneo es el patrimonio del futuro y que en el Eje Alameda hay una iglesia que tiene 500 años, que el patrimonio se construye y se respeta. Es un gran desafío - dice Elodie Fulton.

Identidad desconocida, de Jorge Tacla.

Aun con sus novedades y acentos, Ch.ACO “sigue siendo una feria de arte que promueve el mercado y que indaga en el hecho que todo el mundo puede comprar arte”.

Elodie Fulton recuerda que “hace unos años la palabra mercado no rimaba con las artes visuales”, pero eso ha cambiado.

-Ch.ACO, ArteBA, ArtLima fomentan la lectura que al artista local le puede ir bien y que una persona, en lugar de comprar un poster en el MoMA, puede comprar a un artista chileno. Más que democratizar, la idea es socializar el arte, acercarlo. Todo el mundo compra música, paga por ir al teatro, ¿por qué no comprar arte? Al principio de Ch.ACO muchas galerías decían el mundo del arte no funciona así. Por supuesto que sí, por supuesto que el arte es un producto, y tiene una materialidad y tiene un valor.

Raúl Zurita, Ni pena ni miedo.

Apoyo permanente

A la directora de Ch.ACO le gustaría convertir marzo en el mes de arte, así como enero se asocia con el teatro. También le agradaría integrarse al programa de apoyo del Ministerio de Cultura que beneficia instituciones culturales, el PAOC. Ch.Aco postuló en la reciente convocatoria y fue rechazada.

-El argumento que nos dieron es que tenemos que ser una actividad permanente, no un evento anual. Nosotros somos una institución que trabaja permanentemente, pero no produce actividades permanentes, porque realizamos un evento particular que tiene repercusión todo el año. El formato mundial de una feria es de cuatro a cinco días. Ahora, con la alianza con GAM podemos pensar en otras actividades.

De todos modos, dice que la particularidad de Ch.ACO excede a Cultura, “porque estamos hablando de filantropía, de mercado, de que las galerías necesitan vender para sobrevivir. Sé que Fitam tiene un aporte permanente y muchas otras instituciones también, y frente a eso el único comentario que puedo decir es que sí, nos gustaría tener un apoyo permanente, pero es difícil que se lo den a Ch.ACO”.

Probablemente, la gestión del Ministerio de Cultura sea una de las deficitarias en estos dos años de gobierno. Cuando menos, es una de las más inestables, piensa Elodie Fulton.

-Cambiar tres veces al ministro definitivamente demuestra que hay un problema. Es algo que no pasa en otros ministerios y perjudica a la industria. Y eso tiene que ver quizá con la sintonía. El ministerio no tiene mucha atracción política y por lo tanto nadie le presta demasiada atención.

Ch.ACO abrirá a público de jueves a sábado de 12.00 a 21.00, y el domingo de 12.00 a 20.00 h. Entradas de $ 7.000 a $ 10.000.