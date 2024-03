De Glee a Mindhunter: la multifacética carrera de Jonathan Groff

Jonathan Groff es un actor que ha destacado gracias a la gran diversidad de sus papeles. Es conocido principalmente por su rol protagónico en la serie Mindhunter (2017), su aparición en Hamilton (2020) –obra musical dirigida y liderada por Lin-Manuel Miranda–, por interpretar a Jesse en Glee (2010) y por darle voz a Kristoff en las cintas de Frozen. Lleva diecisiete años en la industria, y ahora, con 38 años, es uno de los rostros a tener en consideración.

La otra gran faceta del artista es la música. Antes de aparecer en la gran pantalla, pasó años en los teatros de Broadway, destacando su papel en Spring Awakening, realizado en 2006.

Jonathan Groff en Midhunter

Del teatro al cine

La primera producción en la que apareció fue la serie One life to live. Actuó durante once capítulos como Henry Mackler, papel en el que no continuó debido a problemas en el set –para eliminar al personaje, fue asesinado en la ficción–. Continuó apareciendo en películas poco populares, a la par que seguía en el mundo del teatro.

En 2010, sin embargo, se une al elenco de Glee, serie transmitida en televisión que ayudó a potenciar su carrera. En esta, fue el novio de Rachel (Lea Michele), perteneciente a otra escuela y rival de Nuevas direcciones –el coro escolar en el que se sustenta la trama–. Interpretando a Jesse St. James logró mostrar su talento actoral y musical frente a un público internacional. En 2013, además, se estrena Frozen, un éxito de Disney que contaba con su voz en el doblaje de uno de los personajes favoritos: Kristoff, el interés amoroso de Anna.

Siete años después se lanza la secuela, y Groff da un gran salto que sería fundamental en su recorrido: es elegido para interpretar al Rey George III en Hamilton. Se trató de una exitosa obra teatral presentada en Brodway, que fue filmada para su masivo estreno en Disney+. Debido a su destacada actuación y canto de las rimas de Lin-Manuel Miranda, fue nominado al premio Tony, entregado al área del teatro y a un Emmy.

En 2021 fue parte del filme protagonizado por Keanu Reeves, Matrix: Resurrecciones. Y en 2023 se estrenó Llaman a la puerta, una cinta de suspenso con Rupert Grin (Harry Potter) en el principal.

Jonathan Groff con Lea Michele en Glee

Lo que sigue

De acuerdo a lo anunciado, el artista tendrá aparición este año en dos cintas, nuevamente a través del doblaje. Se trata de Ultraman: rising, película de Netflix con estreno programado para el 14 de junio. Sumado a lo anterior, ya se confirmó desde la gran industria que Frozen 3 está en preproducción, pero aún no se anuncian fechas tentativas de estreno.

También en preproducción está la cinta Molly and the Moon; no se ha liberado mucha información, pero según los créditos de IMDb, el actor debería estar entre los protagonistas. Por último, aparecerá en la serie Doctor Who (2023), que cuenta con las actuaciones de Ncuti Gatwa (Sex Education y Barbie) y Millie Gibson (Jamie Johnson).

Groff ha demostrado gran versatilidad. Destaca con micrófono en mano, para cantar y para doblajes y también con distintas actuaciones, con papeles bastante disímiles entre ellos. Pasando por un escolar, un agente del FBI e incluso un antiguo rey.

Jonathan Groff en Hamilton

Lucha por derechos LGBTIQA+

Sumado a lo anterior, el actor también ha apoyado la lucha de las diversidades sexuales desde su arte. En 2009 declaró pertenecer a la comunidad en el programa Broadway.com, mientras le preguntaban por la Marcha Nacional por la Igualdad, en Estados Unidos. Seis años después fue reconocido por la Point Foundation, con el premio Point Horizon, por asumir un papel de liderazgo como defensor de las personas del colectivo LGBTIQA+.

En este sentido, interpretó en la serie Looking, a un personaje homosexual. Al respecto, comentó a la prensa posteriormente: “Vivir en ese mundo y hablar sobre temas homosexuales realmente cambió mi vida y me hizo sentir mucho más cómoda conmigo mismo”.