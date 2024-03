HBO desmiente rumores sobre cancelación de Euphoria: aseguran estar “comprometidos” con la tercera temporada para 2025

Tras una serie de rumores acreca de la cancelación de la premiada serie Euphoria, la cadena HBO informó que continúan comprometidos en hacer una tercera temporada, según informó el medio The Hollywood Reporter. A inicios de marzo, la actriz Nika King, quien interpreta a la madre de la protagonista, Rue (Zendaya) publicó en redes sociales un mensaje donde se quejaba de la incertidumbre de la producción.

“La tercera temporada está por salir, no lo sé. No me pregunten, no lo sé… La gente dice: ‘Necesitamos la tercera temporada’, y yo digo: maldita sea, necesito la tercera temporada. Hace seis meses que no pago el alquiler”, escribió en esa oportunidad.

Ante la poca certeza, los seguidores de Euphoria encendieron las alarmas. La tercera temporada de la historia debía grabarse en 2023, sin embargo, debido a las huelgas de guionistas y actores, el rodaje se retrasó sin novedades concretas.

“Todos ustedes se ríen y lo digo en serio. No he concretado nada desde Euphoria. Esto es una tontería”, escribió además King.

De esa forma, la cadena a cargo y Sam Levinson, el creador del drama, calmaron las aguas con un comunicado. “HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional”, dijo HBO en un comunicado. “Mientras tanto, estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado busque otras oportunidades”.

Según informa el medio citado, el elenco no ha sido liberado de sus contratos y HBO todavía tiene la intención de poner al aire la tercera temporada de Euphoria en algún momento de 2025.