Por qué la tercera temporada de Euphoria se sigue retrasando (pero llegará en algún momento)

Si todo progresa bien, The last of us volverá a HBO y Max durante la primera parte de 2025. The White Lotus también apunta a un estreno durante el próximo año, esta vez con una temporada ambientada en Tailandia y protagonizada por Leslie Bibb, Carrie Coon, Jason Isaacs, Michelle Monaghan y Parker Posey.

Aunque la idea de la compañía consistía en que la tercera tanda de episodios de Euphoria llegara en ese mismo período, esa proyección se ha complicado durante las últimas semanas, quedando seriamente en entredicho su planificación.

“Hay muchos calendarios que tenemos que alinear”, planteó Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, en enero pasado. Tras la triunfal noche de la firma en los Emmy, el ejecutivo reconoció que el rodaje del tercer ciclo de la ficción protagonizada por Zendaya seguía sin establecer una fecha.

Según sus palabras, Sam Levinson, creador de la serie, estaba “ocupando escribiendo” los guiones, una labor demorada por todos los meses de 2023 en que el gremio de los guionistas estuvo en huelga exigiendo mejores condiciones laborales a los estudios de Hollywood.

El otro factor sugerido eran las cada vez más ocupadas agendas de sus actores. Zendaya ha estado enfocada promocionando Duna: Parte dos y, recientemente, Desafiantes (Challengers), su primera película con el director italiano Luca Guadagnino.

Fuera de la gran estrella principal, Jacob Elordi (Saltburn, Priscilla) y Sydney Sweeney (Con todos menos contigo, Inmaculada) son la nueva obsesión de la industria, como lo demuestran sus estrenos recientes y su grilla de lanzamientos para este y el próximo año. Hunter Schafer no se queda atrás, apareciendo en la precuela de Los juegos del hambre y en la próxima cinta de Yorgos Lanthimos.

Aunque es mayor que el elenco principal de la serie, Colman Domingo tiene tiempos cada vez más estrechos, desde antes incluso de conseguir su primera nominación a los Oscar, en reconocimiento a su protagónico en la película de Netflix Rustin.

Durante los últimos días se encendieron las alarmas: el medio Word of Reel informó que el rodaje de la tercera temporada de Euphoria estaba cancelado. “El plan de reunirlos a todos (los actores) para una tercera y última temporada claramente ha fracasado”, afirmó, junto con detallar que el viernes pasado se le habría informado al elenco que podían disponer libremente de sus agendas.

Sus fanáticos mostraron su consternación; sus detractores se alegraron. Una declaración del canal compartida a Deadline calmó las aguas. “HBO y Sam Levinson siguen comprometidos con hacer una tercera temporada excepcional”, indicaron. Eso sí, reconocieron que “estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado busque otras oportunidades”.

Entonces, ¿cuándo se filmarían los nuevos capítulos? Primero, lo más importante, los guiones tienen que recibir sus toques finales.

Según The Wrap, la nueva demora se habría producido por “problemas con el guión” y la compañía le habría otorgado más tiempo a Levinson, en parte porque el tercer ciclo ocurriría fuera del colegio y existiría un salto temporal significativo respecto al punto en el que quedó la historia (el último episodio es de febrero de 2022). “Hay muchos más idas y vueltas ahora que la serie está cambiando de esta manera”, apuntó una fuente anónima consultada por el medio.

También atajó las preocupaciones en torno a Levinson, en el ojo de la polémica tras la catástrofe de su serie anterior, The idol. “Nadie ha perdido la fe en Sam como creador. Él es la fuerza impulsora creativa de esta serie”, expresó la misma persona.

En ese contexto volátil, en que en cualquier momento podría producirse un vuelco en la situación, valdría la pena marcar un punto: HBO y Max necesitan el regreso de una marca exitosa, una franquicia que les asegura audiencia y además presencia en la temporada premios que históricamente ha dominado. Aunque siempre genera polémica y amplio debate, Euphoria les garantiza eso y más.