Todas las facetas de Sydney Sweeney: la actriz que tenía pánico escénico y que hoy copa el cine y la TV

Sydney Bernice Sweeney es fanática de las galletas y los helados, porque le recuerdan a su infancia. A pesar de vivir una niñez dura, marcada por problemas económicos y la separación de sus padres, la actriz define esa etapa de su vida como idílica y saludable. Ahora, de 26 años, la intérprete vive el éxito de cintas como Con todos menos contigo y el reciente estreno en EE.UU. de Inmaculada, una película de terror donde es la protagonista y la productora (llega a Chile el 30 de mayo).

Si bien Sweeney saltó a la fama gracias a la serie Euphoria, su carrera como actriz comenzó mucho antes, cuando tenía 13 años. Con la idea de apoyar sus sueños en la actuación, su familia se mudó desde un pueblo cercano a Spokane hasta Los Ángeles. “Vivíamos en una habitación de hotel. Mi mamá y yo compartíamos una cama y mi papá y mi hermano pequeño compartían un sofá”, contó en una entrevista en The Hollywood Reporter.

Iniciar con las audiciones no fue fácil: tenía pánico escénico. Por esa razón, la joven artista evitaba los castings de Disney o instancias donde hubiera más de una persona evaluándola. Su primer papel lo obtuvo en 2009, en la película ZMD: Zombies of Mass Destruction, donde compartió set con Janette Armand, Dug Fahl y Cooper Hopkins.

Desde esa fecha, acumula más de treinta títulos en su filmografía, entre papeles secundarios y protagónicos. Sus destacadas actuaciones en la producción adolescente de HBO y en The White Lotus la llevaron a estar nominada por partida doble en 2022, como Mejor actriz de reparto en serie dramática, en los premios Emmy.

En sus tiempos libres, la actriz se dedica a reparar autos antiguos en compañía de su perra Tank. “Crecí aprendiendo a manejar con la vieja camioneta Ford de mi bisabuelo, y después mamá me siguió enseñando la técnica al volante y cómo hacer diferentes maniobras”, dijo una entrevista con PopSugar, en noviembre de 2023, mismo año en donde anunció el lanzamiento de una línea de ropa de trabajo junto Ford.

Es en el TikTok @syds_garage donde comparte videos de su pasión por la mecánica.

Sweeney en series

Luego de incursionar en papeles más pequeños en series como 90210, Criminal Minds, Grey’s Anatomy y Pretty Little Liars, llegó al gigante de Netflix para interpretar a Emaline Addario en Everything Sucks! (2018). Sin embargo, Sydney Sweeney considera que su audición realmente exitosa fue para Heridas abiertas (2018), serie de HBO basada en la novela del mismo nombre. Allí interpretó a Alice, una interna en un hospital psiquiátrico.

Si bien participó primero en la producción de Heridas abiertas, su real debut televisivo fue en El cuento de la criada (2015), en la segunda temporada.

Ya después llegó The White Lotus (2021), la serie aclamada por la crítica que nos transporta a la cadena hotelera de lujo. Sydney Sweeney aparece como Olivia Mossbacher, una estudiante universitaria, hija de los personajes interpretados por Connie Britton y Steve Zahn. Por su papel fue nominada a un Emmy, aunque su colega de reparto, Jennifer Coolidge, se quedó finalmente con el galardón.

Nuevamente en HBO, Sydney Sweeney fue catapultada a mayor reconocimiento gracias a Euphoria. En un inicio, el director de casting del drama no la visualizaba en el papel de Cassie, una chica dulce y popular, cuyos problemas personales la arrastraban a relaciones inconvenientes. Sin embargo, a pesar de la negativa, la actriz envío su audición. Fue un éxito y la llamaron de inmediato.

Durante la entrega, Sweeney realiza varios desnudos, lo que generó el aumento de comentarios sobre su cuerpo. “Los veo (los comentarios) y no puedo permitirme reaccionar de ninguna forma. No sé cómo explicarlo, todavía estoy intentando comprenderlo. La gente se siente conectada y libre de poder hablar de mí como quieran, porque creen que he firmado para entregarles mi vida, que ya no estoy a nivel humano porque soy actriz. Es una extraña relación la que la gente tiene conmigo y sobre la que no tengo control ni voz”, expresó en una entrevista con Variety.

Sydney Sweeney / Euphoria.

Películas y productora

En 2020, la actriz lanzó su propia productora llamada Fitty-Fifty Films, cuyo principal objetivo es contar historias de mujeres. Si bien el primer proyecto en tabla era adaptar la novela juvenil de Jessica Goodman, They Wish They Were Us, hoy la productora de Sweeney llega con Inmaculada, película de terror.

“La gente subestima a las mujeres jóvenes en todas las industrias, pero especialmente en los medios y el entretenimiento. Ella es una gran fuerza y realmente sabe cómo hacer las cosas de una manera que pueda sorprender a las personas que sólo la ven por televisión”, dijo la escritora Jessica Goodman sobre la actriz.

Después del éxito de Con todos menos contigo, éxito en taquilla y también entre el público, los fanáticos insistían en la idea de un romance entre ella y su coprotagonista, Glen Powell. Los rumores fueron desmentidos. Desde 2022, la actriz está comprometida con el productor Jonathan Davino, con quien mantiene una relación desde 2018.

Con Madame Web llegó uno de los primeros fracasos en su carrera, no por su actuación, sino por la mala recepción general de la cinta de Dakota Jonhson. No obstante, la perspectiva de la intérprete de 26 años es positiva. “Para mí, esa película fue un elemento fundamental, es lo que me permitió construir una relación con Sony. Sin Madame Web no tendría relación con quienes toman las decisiones allí”, afirma. “Todo en mi carrera lo hago no solo por esa historia, sino por decisiones comerciales estratégicas. Debido a que hice eso, pude vender Con todos menos contigo”, asegura. Así, no se cierra a seguir trabajando con Marvel en un futuro.

En cuanto a Inmaculada, la historia es más larga. Sweeney audicionó hace diez años para un papel en el filme que, por diversos motivos, nunca vio la luz. Pero la historia de la monja siguió rondando en la cabeza de la actriz, quien en 2022 en se comunicó con Michael Mohan con un mensaje de texto: ¿Te interesa el terror? La respuesta fue claramente positiva. El trabajo en conjunto entre ambos, liderado por Fifty-Fifty Films, se estrenará el 22 de mayo en cines chilenos.