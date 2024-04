Kevin Johansen y la política cultural de Javier Milei: “Me parece mucho más madura la postura de Lali Espósito”

“No quiero más, quiero mejor, ya lo dijo el Oscar Wilde”, dice el inicio del más reciente álbum de Kevin Johansen – Quiero mejor–, publicado el 29 de febrero de 2024. El cantautor argentinoestadounidense vendrá a Chile este 19 de abril, para participar en el cuarto encuentro del Mercado de las Industrias Culturales del Sur (MICSUR), instancia enmarcada en el MERCOSUR y organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ese mismo día se presentará su compatriota, la escritora Leila Guerriero.

“Somos todos permeables a lo que leemos. Para un cancionista, todo lo que uno lee o lo que uno consume está presente, se transforma en una canción a veces. Me gustó la ironía y la verdad del Oscar Wilde”, explica Kevin Johansen. El músico argentino responde al llamado de Culto desde un aeropuerto en Ecuador.

Dicho país fue una de las paradas de su gira 2024, llamada Bromance World Tour, instancia donde no se presenta solo: el historietista e ilustrador Liniers dibuja mientras Johansen canta. “Solemos compartir algunos shows. Es una conjunción hermosa. Liniers hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve, porque la música es invisible e intangible. Así que en ese sentido es un complemento perfecto con el amigo”, profundiza.

Para la presentación del MICSUR estará solo con su guitarra, oportunidad que ve como “una excusa hermosa” para pisar Chile. Sin embargo, promete la presencia de él y su compañero en el país para noviembre, en una gira que se anunciará próximamente.

Chile en Johansen

El intérprete de Anoche soñé contigo tiene una conexión especial con Chile, país que visita con frecuencia y al que llama “casita”. Sus mejores recuerdos van desde comer un sándwich de mechada en la Fuente Alemana o en el Liguria, a pasear por barrios de la “noche de carrete” en Santiago.

En su próxima visita de abril, le emociona particularmente la presencia de nuevas voces chilenas, como Javiera Mena, Gepe y Francisca Valenzuela, quienes también participarán en el MICSUR.

“Desde la cuna que mi madre me dio música chilena. Cuando tu madre te pone desde que naciste Violeta Parra, Víctor Jara, Inti-Illimani o Los Jaivas, ya estás marcado, en el buen sentido. Con los nuevos músicos me encantaría hacer algo en algún momento, hay muchísimo talento, desde Nano Stern a Javiera Parra, hay mucha gente talentosa. Música chilena para rato”, revela Kevin Johansen.

Mirada política

Canciones del músico, como S. O. S. tan fashion o Mc Guevara’s O Che Donald, son explícitos llamados de atención a mirar con ojo analítico la realidad circundante. Una mirada que traspasa sus letras.

-Menciona a Violeta Parra y a Víctor Jara, artistas cuyas letras son críticas de la sociedad que les rodea. ¿Cree que las letras de la música actual han perdido ese poder?

No creo, siempre hubo músicas más comerciales y músicas más comprometidas con las letras. A mí me gusta el mix, desde lo artístico, desde plasmar algo creativo, uno ya está contestando.

-Hablando de lo político, en Argentina el panorama es convulso. Como artista y ciudadano, ¿cómo evalúa el contexto?

Son ciclos, parece que nos turnáramos en Latinoamérica. Le toca a Venezuela, después a Chile, a Argentina, a Ecuador… a todos nos toca en algún momento ciclos de crisis. Hace poco me encontré con una pareja, ella chilena y él venezolano, o al revés, no recuerdo, que me dijeron: ‘Migrar dentro de Latinoamérica es como cambiarte de camarote en el Titanic’ (ríe). Me pareció bastante ocurrente.

Kevin Johansen fue uno de los 20 mil artistas argentinos que firmaron, a fines de enero de este año, una carta contra la ley ómnibus y el DNU presentado por el presidente Javier Milei. “La cultura es identidad. La cultura es lo único que no se puede importar. La hacen los pueblos. Queremos seguir teniendo una identidad propia como nación”, decía parte de la misiva.

-El mandatario argentino se refiere con dureza al sector cultural. Por ejemplo, está el caso de su enfrentamiento con Lali Espósito. Como artista, ¿se ha sentido intimidado por ese discurso?

Para nada. Terminan siendo palabras un poco vacías. Hay que estar atentos, defender la cultura y me parece muy bien la postura de Lali. Me parece muy madura la postura de ella, dirigirse y decir que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Me parece mucho más madura la postura de Lali.

En su último álbum, Quiero mejor, también el artista de 59 años identifica madurez. “Lucidez, en realidad”, dice para corregir. “Uno va creciendo y entendiendo las formas del amor, que son infinitas. Nuestra capacidad para recibir y dar amor, que también es infinita. Es un disco sobre amores y amoríos”, explica. Natalia Lafourcade, Nito Mestre y Las Migas colaboran en tres canciones junto al compositor trasandino.

Chile será por primera vez sede del encuentro MICSUR, instancia que reúne a más de 300 creativos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, desde el 17 al 20 de abril. Artistas como Gepe, Javiera Mena y Francisca Valenzuela, el realizador Sebastián Lelio y Lucrecia Martel y el escritor Benjamin Labatut también asistirán al evento. Las actividades completas pueden revisarse en la página web del encuentro.