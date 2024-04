Municipalidad de Viña le baja el perfil a carta de Canal 13 pidiendo declarar desierta la licitación por el Festival

La ex red católica envío una carta a la entidad donde le pide no seguir adelante con el proceso al que postuló Mega como único oferente, ya que precisamente la oferta de la estación del Grupo Bethia no cumpliría con las bases. Desde el municipio aclaran: "Nos encontramos en pleno proceso de licitación y la Comisión Evaluadora está avanzando de muy buena forma y sin contratiempos".